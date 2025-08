Bolojan și acoliții săi continuă mătrășirea fostei primărițe din Brusturi

Am prezentat pe larg în acest an execuția politică, mediatică și judiciară la care a fost supusă ex-primărița social-democrată din comuna Brusturi județul Bihor, Livia Bârlău, sub auspiciile liderului maxim Ilie Bolojan și acoliților acestuia din PNL Bihor. Reamintim că principala vină a acesteia a fost că a câștigat de două ori consecutiv funcția de primar la Brusturi, întrerupând supremația de două decenii a liberalilor bihoreni în comună. Pe faraonul Bolojan (faptul că are fixații faraonice se vede pe acoperișul templului masonic ctitorit în Oradea) l-a supărat enorm faptul că fosta primăriță nu s-a conformat somației liberale de a nu mai candida la alegerile locale din septembrie 2020 pentru a-și adjudeca fotoliul de primar candidatul PNL, care a fost impus de un afacerist amic cu actualul premier. Atunci a fost dezlănțuit jihhadul liberal împotriva fostei primărițe și a soțului său. Au urmat controale peste controale de la Prefectură și de la instituții deconcentrate coordonate de prefectul județului Bihor. Nu au găsit nicio nelegalitate gravă și imputabilă, motiv pentru care s-a trecut, cu concursul cunoscutului și abuzivului procuror Ciprian Man, poreclit Mandarină în perioada de glorie în care a fost șeful DNA Oradea, la fabricarea unui dosar de tentativă de omor, arestarea preventivă, trimiterea în judecată și condamnarea în primă instanță a soților Livia și Petru Bârlău.

Peste toate acestea s-a suprapus o campanie mediatică de demonizare fără precedent, care a conținut 64 de articole publicate de Bihoreanul, ziarul de casă și de portofel al satrapului local și acum național Ilie Bolojan. Campania a încetat o perioadă după ce cazul soților Bârlă a ajuns în presa centrală. Bihoreanul a reluat recent atacurile, ajungând să deplângă cu lacrimi de crocodil faptul că soții din Brusturi ar fi îndrăznit chipurile să bată un procuror. Niciun cuvânt despre faptul că pretinsa parte vătămată i-a provocat prin agresarea fizică a soțului primăriței și prin proferarea de amenințări la adresa fiicei lor, care era studentă la Medicină și locuia singură în Oradea, fapte reținute de prima instanță. Niciun cuvânt despre faptul că pretinsa parte vătămată nu mai este procuror de peste 20 de ani, fiind dat afară din Parchet după ce a fost arestat preventiv și condamnat definitiv pentru trafic de prostituate. Niciun cuvânt despre faptul că a fost prins în flagrant în 2002 în timp ce transporta patru prostituate în Ungaria cu autoturismul propriu. Niciun cuvânt despre faptul că a fost inițial ofițer de Securitate și apoi la SRI, după care a devenit procuror de ocazie, pentru o perioadă scurtă, pe căile lăturalnice ale tranziției postcomuniste.

Netotul, berbecul și maseurul lui Bolojan

Între timp a ieșit la iveală și trecutul îndoielnic, inclusiv penal, al fostului prefect de Bihor, Dumitru Țiplea, principalul berbec folosit de Bolojan împotriva primăriței Livia Bârlău. Dumitru Țiplea a absolvit un liceu agricol și a obținut calificarea de tehnician veterinar, iar ulterior a obținut două licențe, în educație fizică și sport și în teologie pastorală, dar nu a profesat în aceste domenii. Îi lipsesc vreo opt ani din CV, în care probabil s-a dedicat meditației transcedentale. Cert este că, după obținerea licenței în sport, a exercitat vreo doi ani(1999-2001) profesia de

kinoterapeut la Centrul de zi pentru bolnavi psihici din Oradea. După patru ani a fost descoperit, recuperat și confiscat de politicianul liberal în devenire Ilie Bolojan. La începutul anului 2005, după ce a devenit prefect de Bihor, cu concursul primilor săi stăpâni, frații milionari Ioan și Viorel Micula de la European Drink and Food, Bolojan l-a angajat pe Țiplea director al cancelariei prefectului, fără să aibă nicio pregătire și experiență în acest sens. În primăvara anului 2007, după ce a fost numit secretar general al Guvernului, l-a promovat consilierul său la Secretariatul General al Guvernului. În 2008, după ce a fost ales primar de Oradea, Bolojan l-a numit consilierul său personal, ca să-l țină aproape. După câteva luni a promovat-o consilier personal pe juna și focoasa Arina Moș (actualmente deputată ultramediatizată de binefăcătorul Ilie), iar pe Țiplea l-a ajutat să devină director de cabinet al președintelui Consiliului Județean Bihor, profitând de faptul că acesta era tot liberal.

În 2019, după instalarea guvernului condus de premierul liberal Ludovic Orban, prieten la cataramă cu Bolojan, Dumitru Țiplea a fost promovat prefect al județului Bihor. În această funcție și-a câștigat notorietatea de cel mai neavenit ca să nu zic netot reprezentant al Guvernului în acest județ. În vara anului trecut a trebuit să demisioneze din această funcție, după ce presa a dezvăluit că a fost condamnat în tinerețe pentru fals, uz de fals și înșelăciune. Bolojan nu l-a trimis însă în șomaj politic, deși clama cu tupeu sloganul ,,Fără penali în funcții publice!", ci l-a impus, alături de el, pe un loc eligibil pe lista PNL Bihor pentru Parlament, astfel că din decembrie 2024 unul a devenit deputat, iar celălalt senator, rămânând nedespărțiți de două decenii. În prima sesiune a Camerei Deputaților, Țiplea a cam tăiat frunze la câini, dar a ajuns la 20 de ani de carieră de politruc la stat, după cum a remarcat o anumită parte a presei bihorene. Două decenii pe muchie în care n-a făcut și nu a spus nimic memorabil. Cam aceasta este stirpea promovată de Bolojan. În realitate, potrivit surselor noastre, în toate aceste funcții publice, pe banii statului român, Țiplea i-a oferit lui Bolojan servicii de masaj fizic și de consiliere sufletească, tratându-l la coloana vertebrală, la suflet și la cap.

Binefăcătorul penalilor în funcții publice

În limbaj penal, așa ceva se numește corupție materializată prin infracțiunile de folosire a influenței politice și abuz în serviciu prin dobândirea unui folos necuvenit pentru sine sau pentru altul. Țiplea nu a fost însă singurul funcționar public cu probleme penale promovat de altfel intransigentul și incoruptibilul politician liberal și proeuropean Ilie Bolojan. Pe fosta șefă a Direcției Juridice, Eugenia Borbei, subalterna sa cea mai de încredere din primărie și mama bună a marilor samsari de terenuri, a promovat-o secretar general al municipiului Oradea după ce a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea pentru abuz în serviciu. Și nu pentru un abuz oarecare, ci pentru unul constând în împiedicarea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești privind atribuirea pe vechiul amplasament a unui teren către moștenitorul legal al ultimului proprietar. Și mai grav este că motivul pentru care a comis acest abuz este că terenul respectiv era folosit de mai mulți ani de niste prieteni ai părinților săi.

Pe un alt funcționar apropiat de la primărie, Călin Hirțea, despre care a aflat în 2015 că ar fi pretins o mită de 100.000 lei de la o multinațională germană, care ceruse autorizație de construcție pentru un magazin Kaufland, în loc să-l dea afară și să sesizeze DNA, primarul Bolojan a decis să-l mute de la Direcția de Urbanism la Serviciul Parcări. Numai că împricinatul s-a simțit ofensat și a plecat de la primărie. Așa ceva se numește nedenunțarea unei infracțiuni. Este evidentă atitudinea permisivă spre complice a primarului Bolojan față de actele de abuz sau de corupție.

Crăiasa liberală de la Medicină Legală

În cazul soților Livia și Petru Bârlău a mai fost implicată o subalternă politică a sfântului Ilie Bolojan, medicul legist Camelia Buhaș. Pe aceasta, Bolojan a promovat-o, pe linie politică, consilier local, precum și în funcția de președinte al Organizației Femeilor Liberale din Oradea, pe care a ocupat-o din 2017 până în 2024, când a fost înlocuită cu feblețea mai tânără Arina Moș, devenită deputat PNL de Bihor. Pe linie profesională, Buhaș a devenit în era bolojană medic primar legist șef al Serviciului Județean de Medicină Legală Bihor și președinte al Comisiei Superioare de Medicină Legală din cadrul Institutului Național de Medicină Legală. Extrem de grav este faptul că procurorul Ciprian Man de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor s-a prevalat în ordonanța de inculpare, în cererea de arestare preventivă și în actul de trimitere în judecată de un raport medico-legal discutabil, ca să nu zic dubios. Raportul a fost emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Bihor condus de lidera liberală probolojană Camelia Buhas, iar prezumtivei părți vătamate i-a fost acordat prin acesta un număr de 100 de zile de îngrijiri medicale. Pe acest act medico-legal s-a bazat și judecătorul Liviu Ardelean de la Tribunalul Bihor, care i-a condamnat în primă instanță pe soții Bârlău la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare, după ce a respins, cu obstinație și totalmente nejustificat, cererile repetate ale apărătorului acestora, un avocat de top și profesor universitar de prestigiu, privind efectuarea unei expertize medico-legale în cauză.

Potrivit unor specialiști consultați, prin acest act medico-legal a fost încălcată grila în materie fiind acordat un număr de 30 zile îngrijiri medicale pentru o leziune încadrabilă între 15-20 zile îngrijiri medicale. Coincidența face că, după trimiterea în judecată a soților Bârlău, procurorul Ciprian Man a fost promovat la Parchetul Militar Teritorial Cluj, unde este prim-procuror tot un orădean. Iar medicul legist șef Camelia Buhaș a devenit președinte al Comisiei Superioare de Medicină Legală din cadrul Institutului Național de Medicină Legală. În mediile juridice din Oradea se vorbește că judecătorul care i-a condamnat pe soții Bârlău va fi promovat la Curtea de Apel Oradea.

Soții Livia și Petru Bârlău au declarat în mod firesc și motivat apel, iar relativ recent Curtea de Apel le-a admis, în probațiune, cererea de efectuare a unei expertize medico-legale în cauză. Numai că a fost desemnat expert medicul legist primar Alexandru Rusu, care este angajat al Serviciului Județean de Medicină Legală Bihor și este taman medicul care a întocmit raportul medico-legal contestat. Ori, este evident că acesta nu poate fi obiectiv și imparțial cu propriul raport și cu propriul serviciu, impunându-se desemnarea unui expert neutru și neimplicat de la un alt serviciu județean de medicină legală. Trebuie avută în vedere și influența pe care o poate exercita în continuare, prin funcțiile profesionale deținute, subalterna politică a lui Bolojan, Camelia Buhaș, care este în același timp șefa expertului desemnat.

Valer Marian