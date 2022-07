A sosit colapsul stagflației proiectate - Iată ce se va întâmpla în continuare!

În cei 16 ani de activitate ca economist alternativ și scriitor politic, am petrecut aproximativ jumătate din acest timp avertizând că rezultatul final al modelului de stimulare al Rezervei Federale va fi un colaps stagflaționist. Nu un colaps deflaționist sau inflaționist, ci un colaps stagflaționist.

Motivele pentru acest lucru erau foarte specifice - crearea masivă de datorii era contracarată cu crearea MAI MULTĂ de datorii, în timp ce multe bănci centrale și-au devalorizat simultan monedele prin măsuri de QE. În plus, SUA se află în poziția unică de a se baza pe statutul de rezervă mondială al dolarului, iar acest statut se diminuează.

A fost doar o chestiune de timp până când forțele deflației și inflației s-au întâlnit la mijloc pentru a crea stagflație. În articolul meu "Infrastructure Bills Do Not Lead To Recovery, Only Increased Federal Control" (Proiectele de lege privind infrastructura nu duc la redresare, ci doar la un control federal sporit), publicat în aprilie 2021, am afirmat că:

"Producția de bani fiduciari nu este același lucru cu producția reală din cadrul economiei... Sute de miliarde de dolari în programe de lucrări publice ar putea crea mai multe locuri de muncă, dar, de asemenea, va umfla prețurile pe măsură ce dolarul va intra în declin. Așadar, dacă salariile nu sunt ajustate constant în funcție de creșterea prețurilor, oamenii vor avea locuri de muncă, dar tot nu își vor putea permite un nivel de trai confortabil. Acest lucru duce la stagflație, în care prețurile continuă să crească în timp ce salariile și consumul stagnează.

Un alt Catch-22 care trebuie luat în considerare este că, dacă inflația devine galopantă, Rezerva Federală poate fi obligată (sau pretinde că este obligată) să majoreze semnificativ ratele dobânzilor într-un interval scurt de timp. Acest lucru înseamnă o încetinire imediată a fluxului de împrumuturi overnight către marile bănci, o încetinire imediată a împrumuturilor acordate întreprinderilor mari și mici, o prăbușire imediată a opțiunilor de creditare pentru consumatori și o prăbușire generală a cheltuielilor de consum. S-ar putea să recunoașteți această rețetă ca fiind cea care a creat recesiunea din 1981-1982, a treia cea mai gravă din secolul XX. Cu alte cuvinte, alegerea este stagflația sau depresia deflaționistă."

Astăzi este clar ce a ales Fed. Este important să ne amintim că, pe tot parcursul anilor 2020 și 2021, mass-media mainstream, banca centrală și majoritatea oficialilor guvernamentali au spus publicului că inflația este "tranzitorie". Dintr-o dată, în ultimele câteva luni, acest lucru s-a schimbat, iar acum chiar și Janet Yellen a recunoscut că s-a "înșelat" în privința inflației. Totuși, aceasta este o diversiune, deoarece Fed știe exact ce face și a știut întotdeauna. Yellen a negat realitatea, dar știa că neagă realitatea. Cu alte cuvinte, ea nu s-a înșelat în privința crizei economice, ci a mințit în această privință.

Așa cum am subliniat în decembrie anul trecut în articolul meu "The Fed's Catch-22 Taper Is A Weapon, Not A Policy Error":

"În primul rând, nu, Fed nu este motivată de profituri, cel puțin nu în primul rând. Fed este capabilă să tipărească bogăție după bunul plac, nu le pasă de profituri - Le pasă de putere și centralizare. Ar sacrifica ei "găina cu ouă de aur" a piețelor americane pentru a obține mai multă putere și globalism total? Absolut. Ar sacrifica bancherii centrali dolarul și ar arunca în aer Fed ca instituție pentru a impune maselor un sistem monetar global? Nu există nicio îndoială; în trecut, au pus în pericol economia SUA pentru a obține mai multă centralizare'.

Fed știe de ani de zile că actuala cale va duce la inflație și apoi la distrugerea pieței, și iată dovada - președintele Fed, Jerome Powell, a avertizat de fapt despre acest rezultat exact în octombrie 2012:

"Am îngrijorări cu privire la mai multe achiziții. Așa cum au subliniat și alții, comunitatea dealerilor își asumă acum un bilanț de aproape 4.000 de miliarde de dolari și achiziții până în primul trimestru din 2014. Recunosc că este o reacție mult mai puternică decât am anticipat și mă simt inconfortabil din mai multe motive. în primul rând, întrebarea: de ce să ne oprim la 4.000 de miliarde de dolari? În majoritatea cazurilor, piața ne va aclama dacă vom face mai mult. Nu va fi niciodată suficient pentru piață. Modelele noastre ne vor spune întotdeauna că ajutăm economia și probabil că voi considera întotdeauna că aceste beneficii sunt supraestimate. Și vom putea să ne spunem că funcționarea pieței nu este afectată și că așteptările inflaționiste sunt sub control. Ce ne poate opri, în afară de o creștere economică mult mai rapidă, pe care probabil că nu ne stă în putere să o producem?

Când va veni momentul să vindem sau chiar să nu mai cumpărăm, răspunsul ar putea fi destul de puternic; există toate motivele să ne așteptăm la un răspuns puternic. Așadar, există câteva moduri de a privi lucrurile. Este vorba de vânzări de aproximativ 1,2 trilioane de dolari; dacă luați 60 de luni, veți obține aproximativ 20 de miliarde de dolari pe lună. Se pare că este un lucru foarte fezabil, pe o piață în care norma până la mijlocul anului viitor este de 80 de miliarde de dolari pe lună. Totuși, un alt mod de a privi acest lucru este că nu este vorba atât de mult de vânzare, de durată; este vorba și de descărcarea poziției noastre scurte de volatilitate."

După cum știm cu toții acum, Fed a așteptat până când bilanțul lor a fost mult mai mare și până când economia a fost MULT mai slabă decât era în 2012 pentru a declanșa măsuri de înăsprire. Au ȘTIUT tot timpul exact ce urma să se întâmple.

Nu este o coincidență faptul că punctul culminant al bonomiei de stimulare a Fed a sosit imediat după pagubele incredibile aduse economiei și lanțului de aprovizionare global de către blocajele de covăsnicii. Nu este o coincidență faptul că aceste două evenimente colaborează pentru a crea scenariul stagflaționist perfect. Și, nu este o coincidență faptul că singurele persoane care beneficiază de aceste condiții sunt susținătorii ideologiei "marii resetări" de la Forumul Economic Mondial și de la alte instituții globaliste. Este vorba de un colaps pus la cale, care se pregătește de mulți ani.

Scopul este de a "reseta" lumea, de a șterge ceea ce a mai rămas din sistemele de piață liberă și de a stabili ceea ce ei numesc sistemul "economiei partajate". Acest sistem este unul în care oamenii care vor supraviețui prăbușirii vor fi făcuți complet dependenți de guvern prin intermediul venitului universal de bază și unul care va restricționa orice utilizare a resurselor în numele "reducerii emisiilor de carbon". Potrivit WEF, nu veți deține nimic și vă va plăcea.

Colapsul este proiectat pentru a crea condiții de criză atât de înspăimântătoare încât se așteaptă ca majoritatea publicului să se supună unui stil de viață colectivist de tip stup cu standarde mult reduse. Acest lucru ar fi realizat prin UBI, modele de monedă digitală, impozitarea carbonului, reducerea populației, raționalizarea tuturor produselor de bază și un sistem de credit social. Cu alte cuvinte, scopul este controlul total prin autoritarism tehnocratic.

Toate acestea depind de exploatarea evenimentelor de criză pentru a crea teamă în rândul populației. Acum că a venit destabilizarea economică, ce se întâmplă în continuare? Iată previziunile mele...

Fed va majora dobânzile mai mult decât se aștepta, dar nu suficient pentru a opri inflația

Astăzi, suntem martorii fructelor otrăvitoare ale unui deceniu și mai bine de creare masivă de bani fiduciari și ne aflăm acum în etapa în care Fed își va dezvălui adevăratul plan. Creșterea rapidă a ratelor dobânzilor sau creșterea lentă a acestora. Creșterea rapidă va însemna o prăbușire aproape imediată a piețelor (dincolo de ceea ce am văzut deja), iar creșterea lentă va însemna un proces îndelungat de inflație a prețurilor și incertitudine generală.

Cred că Fed va majora mai mult decât se așteaptă, dar nu suficient pentru a încetini efectiv inflația în cazul bunurilor de primă necesitate. Se va înregistra o scădere generală a articolelor de lux, a comerțului de agrement și a celor neesențiale, dar costul majorității celorlalte bunuri va continua să crească. Este în avantajul globaliștilor să mențină trenul inflației în funcțiune încă un an sau mai mult.

În cele din urmă, însă, banca centrală VA declara că ritmul ratelor dobânzilor nu este suficient pentru a opri inflația și va reveni la o strategie de tip Volcker, împingând ratele atât de sus încât economia pur și simplu va înceta să mai funcționeze cu totul.

Piețele se vor prăbuși și șomajul va crește brusc

Piețele bursiere depind în totalitate de stimulii Fed și de banii ușori prin împrumuturi cu dobânzi mici - Acesta este un fapt. Fără rate scăzute și QE, corporațiile nu se pot angaja în răscumpărări de acțiuni. Ceea ce înseamnă că instrumentele pentru umflarea artificială a acțiunilor dispar. Vedem deja efectele acestui lucru acum, cu piețe care scad cu 20% sau mai mult.

Fed nu va capitula. Aceasta va continua să majoreze, indiferent de reacția pieței.

În ceea ce privește locurile de muncă, Biden și mulți dintre economiștii tradiționali aplaudă în mod constant rata scăzută a șomajului ca dovadă că economia americană este "puternică", dar aceasta este o iluzie. Măsurile de stimulare a economiei au creat temporar o dinamică în care întreprinderile au avut nevoie de personal sporit pentru a face față excesului de cheltuieli cu amănuntul. Acum, cecurile de covidență s-au oprit, iar americanii și-au epuizat cărțile de credit. Nu mai există nimic care să mențină sistemul pe linia de plutire.

Întreprinderile vor începe să facă reduceri mari de locuri de muncă pe parcursul ultimei jumătăți a anului 2022.

Controlul prețurilor

Nu mă îndoiesc că Joe Biden și democrații vor încerca să impună controlul prețurilor la multe bunuri, pe măsură ce inflația continuă, și va exista o mână de republicani care vor susține această tactică. Controalele prețurilor duc, de fapt, la o reducere a ofertei, deoarece elimină toate profiturile și, prin urmare, orice stimulent pentru producători de a continua să producă bunuri. Ceea ce se întâmplă de obicei în acel moment este ca guvernul să intervină pentru a naționaliza producția, dar aceasta va fi o producție de calitate inferioară și la un randament mult mai mic.

În cele din urmă, livrările sunt reduse și mai mult, iar prețurile cresc și mai mult pe piața neagră, deoarece oricum nimeni nu poate pune mâna pe majoritatea bunurilor.

Raționalizarea

Da, raționalizarea la nivel de producție și distribuție se va întâmpla, așa că asigurați-vă că cumpărați ceea ce aveți nevoie acum, înainte să se întâmple. Raționalizarea are loc în urma controlului prețurilor sau a întreruperii lanțului de aprovizionare și, de obicei, aceasta coincide cu o campanie de propagandă guvernamentală împotriva "acaparatorilor".

Aceștia vor prezenta câteva exemple exagerate de persoane care cumpără camioane pline de marfă pentru a scăpa de prețuri pe piața neagră. Apoi, nu după mult timp, îi vor acuza pe cei care se pregătesc și pe toți cei care au cumpărat bunuri ÎNAINTE de criză de "acaparare", pur și simplu pentru că au planificat din timp.

Raționalizarea nu are ca scop doar controlul aprovizionării cu bunuri de primă necesitate și, prin urmare, controlul populației prin procură, ci și crearea unei atmosfere de învinovățire și suspiciune în rândul populației și determinarea acesteia să toarne sau să atace pe oricine este pregătit. Oamenii pregătiți reprezintă o amenințare pentru establishment, așa că așteptați-vă să fiți demonizați în mass-media și organizați-vă împreună cu alte persoane pregătite pentru a vă proteja.

Fiți pregătiți, de aici încolo va fi din ce în ce mai rău

S-ar putea părea că prezic succesul programului "Great Reset", dar de fapt cred că globaliștii vor eșua în cele din urmă. Asta nu îi va opri să facă această încercare. De asemenea, scenariile de mai sus sunt doar predicții pe termen scurt (în următorii doi ani). Vor exista multe alte probleme care vor decurge din aceste situații.

În mod natural, revoltele alimentare și alte acțiuni ale mulțimii vor deveni mai frecvente, poate nu în acest an, dar până la sfârșitul anului 2023 vor fi cu siguranță o problemă. Acest lucru va coincide cu revenirea tulburărilor politice în SUA, deoarece facțiunile de stânga, încurajate de fundațiile globaliste, vor cere mai multă intervenție guvernamentală în ceea ce privește sărăcia. În același timp, conservatorii vor cere mai puțină intervenție guvernamentală și mai puțină tiranie.

În fond, oamenii care sunt pregătiți ar putea fi numiți în multe feluri, dar atâta timp cât ne organizăm și lucrăm împreună, vom supraviețui. Mulți oameni nepregătiți NU vor supraviețui. Înțelegeți că condițiile economice care ne așteaptă sunt distructive din punct de vedere istoric; nu există nicio modalitate de a evita consecințele grave pentru o mare parte a populației, fie și numai pentru că refuză să asculte și să ia măsurile adecvate pentru a se proteja.

Negarea a luat sfârșit. Criza este aici. Este timpul să acționați, dacă nu ați făcut-o deja.

Brandon Smith