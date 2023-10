Acum o spun expertii militari, inainte era teoria conspiratiei: Hamas este o creație a Israelului. Singura soluție pentru a se ajunge la pace

Tin Hinane El Kadi este membru al consiliului consultativ al "Anuari IEMed de la Mediterrània" și cercetător politic și economic al programului "Maghreb și Orientul Mijlociu" de la London School of Economics. Acesta susține că Hamas este o creație a Israelului, pentru a diviza palestinienii și arată că Europa sau SUA nu vor putea juca un rol major pentru încheierea conflictului.

Reporter: Cum credeți că va afecta războiul dintre Hamas și Israel geopolitica lumii arabe?

Tin Hinane El Kadi: Cred că deja are repercusiuni uriașe. Este cel mai violent și sângeros război care a avut loc din '48, de la crearea Statului Israel. Inevitabil, a produs multe diviziuni în regiune. Nu toate țările au aceeași poziție când vine vorba de Acordurile Avraam. În plus, unele țări au stabilit legături diplomatice cu Israelul, precum Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc sau Arabia Saudită, care era pe punctul de a face acest lucru.

Reporter: Medierea ar trebui să fie condusă de ţările arabe?

Tin Hinane El Kadi: Categoric. Vedem că țări precum Iordania, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită încearcă să joace un rol important în găsirea unei soluții la conflict. Este un apel către comunitatea și conducerea arabă. Și sper că vor reuși să elaboreze o foaie de parcurs pentru a pune capăt conflictului, pentru că într-adevăr acesta necesită soluții regionale. Nu cred că rezoluția va veni din Europa sau Statele Unite, care s-au aliniat la poziția israeliană.

Reporter: Credeți că Europa sau SUA sunt actori justificați în acest conflict?

Tin Hinane El Kadi: Ambii sunt jucători diplomatici importanți la nivel mondial. Statele Unite au fost polițistul mondial cel puțin de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și au un rol de jucat. Cu toate acestea, cred că nu și-au îndeplinit responsabilitățile. S-au aliniat orbește cu Israelul și aceasta este o încălcare uriașă a drepturilor omului și a dreptului internațional. Atât UE, cât și Statele Unite au apărat de ani de zile un sistem internațional bazat pe reguli, pe statul de drept, dreptul internațional, drepturile omului, democrația... Dar acum vedem că există un dublu standard uriaș. Când Rusia a invadat Ucraina, au fost șocați. Dar când vine vorba de palestinieni, simțim că nu există empatie, că legea internațională nu se aplică Israelului.

Reporter: Ce consecințe are acest dublu standard?

Tin Hinane El Kadi: În primul rând, a dus la o pierdere enormă de credibilitate pentru SUA și Europa. Dar dăunează și grupurilor societății civile și activiștilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Cei care apără drepturile omului aici se trezesc în fața unor guverne care se întreabă acum: "De ce Statele Unite și europenii ne cer să respectăm drepturile omului, dar ei nu le respectă? Nici noi nu le vom respecta". Acest lucru subminează caracterul sfânt al dreptului internațional și al drepturilor omului.

Reporter: Credeți că această permisivitate apare din necesitatea de a repara nemulțumirile istorice cu poporul evreu?

Tin Hinane El Kadi: Da. Statul israelian a reușit să-și croiască drumul de multe ori, având în vedere legitimitatea politică care a venit din Holocaust și nevoia poporului evreu de a avea propriul stat. Dar acum se pare că oamenii care au suferit această grozăvie fac ceva asemănător cu alt oraș. Vorbim de masacre, genocid, pedepse colective masive... Israelul nu atacă doar Hamas, ținta lui sunt toți palestinienii, chiar și în Cisiordania, unde Hamas nu există. Deci, este clar că acesta este un proiect colonial expansionist care se bazează în mare parte pe violență. Nu este moral, nu este etic și nu așa funcționează ordinea internațională și dreptul internațional.

Reporter: Este prea târziu pentru a implementa soluția cu două state?

Tin Hinane El Kadi: Cred că dacă te uiți la numărul de așezări din Ierusalimul de Est și, de asemenea, din Cisiordania, unde, de fapt, ele continuă să se extindă pe măsură ce vorbim, este dificil să ne gândim la un stat palestinian viabil. Totuşi, acestea fiind spuse, nici ideea unei soluții cu un singur stat nu pare fezabilă. Cu extrema dreaptă la putere în Israel, care promovează acest tip de supremaţism evreiesc, existența statului ar presupune excluderea musulmanilor și creștinilor palestinieni.

Reporter: Este Hamas un actor valid în această conversație?

Tin Hinane El Kadi: Hamas este o mișcare politică care promovează rezistența în cadrul ocupării Palestinei. Își are inspirația în islamul politic, dar are și o ramură înarmată care a condus operațiunile din 7 octombrie. Până acum câțiva ani, principalul reprezentant al poporului palestinian era OLP, care are sediul în Cisiordania. Dar, din păcate, în ultimii ani OLP (azi Autoritatea Palestiniană) și-a pierdut o mare parte din relevanță. A recunoscut statul Israel și a pierdut atitudinea combativă care obișnuia să o definească. Doar un consens între cele două ramuri poate uni poporul palestinian, care până acum este foarte fragmentat între Gaza sub controlul Hamas și Cisiordania sub cel al OLP. Hamas nu este o organizație teroristă, are strategii, motive, ambiții, istorii și acțiuni foarte diferite de cele ale Statului Islamic sau Al Qaeda. De fapt, Hamas face parte din strategia Israelului, a finanțat-o cu scopul de a o folosi pentru a discredita aliații și a delegitima proiectul statului palestinian. Trebuie să fii foarte atent și să încerci să nu cazi în capcanele extremei drepte israeliene.