Agenția americană pentru vaccinuri a avut confirmarea unor decese din cauza cheagurilor de sânge cu două săptămâni înainte de a alerta populația!

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au confirmat la sfârșitul anului 2021 că o persoană a murit din cauza coagulării sângelui după ce a primit un vaccin COVID-19 care a fost asociat cu un risc crescut de coagulare a sângelui, dar nu a alertat publicul timp de două săptămâni, arată e-mailurile obținute recent de Epoch Times.

Este vorba de un schimb de e-mail-uri ale responsabililor CDC din decembrie 2021. Dr. Tom Shimabukuro, un oficial al CDC, le-a spus colegilor de la CDC și de la Food and Drug Administration (FDA) la 2 decembrie 2021: „Am confirmat un al nouălea deces prin STT în urma vaccinării Janssen", potrivit emailurilor obținute de The Epoch Times printr-o cerere în baza Freedom of Information Act. TTS se referă la sindromul de tromboză cu trombocitopenie, o afecțiune care prezintă niveluri scăzute de trombocite combinate cu cheaguri de sânge.

Oficialii recomandaseră o pauză la nivel național în ceea ce privește administrarea vaccinului, produs de Janssen, subsidiară a Johnson & Johnson (J&J), în aprilie 2021, după ce șase femei au prezentat STT după vaccinarea J&J și trei au murit. Dar au ridicat pauza după ce au stabilit că vaccinul a rămas „sigur și eficient". Afecțiunea nu a fost discutată prea mult în lunile care au urmat, în ciuda faptului că CDC a raportat ulterior că au avut loc alte cinci decese înainte de 31 august 2021. Shimabukuro a oferit o singură actualizare, la mijlocul lunii octombrie 2021, spunând că au fost raportate cinci decese în total.

Asta a fost până în decembrie 2021. La douăsprezece zile după ce Shimabukuro și-a alertat colegii cu privire la cel de-al nouălea deces, FDA a îndemnat personalul medical să nu administreze vaccinul persoanelor cu anumite afecțiuni din cauza riscului de STT. La două zile după aceea, Dr. Isaac See, un alt oficial al CDC, a informat publicul în timpul unei reuniuni că nouă decese au avut loc după vaccinare. Nu este clar când a aflat CDC despre al șaselea, al șaptelea și al optulea deces.

CDC ia în considerare rapoartele făcute la Sistemul de raportare a evenimentelor adverse la vaccinuri și încearcă să confirme rapoartele, inclusiv decesele post-vaccinare.STT Un număr mai mare de decese post-vaccinare au fost raportate în sistem față de numărul de decese pe care CDC le-a verificat. La o zi după ce Shimabukuro a confirmat cel de-al nouălea deces, mesajul său a fost transmis de Dr. Amanda Cohn, un alt oficial CDC, directorului CDC, Dr. Rochelle Walensky.

„Vedeți mai jos, informații despre un al nouălea deces complet tragic din cauza TTS", a scris Cohn. „Multe mulțumiri pentru că ne-ați anunțat ... orice caz tragic", a răspuns Walensky. E-mailurile au fost parțial redactate, respectiv acoperite; unul a fost complet acoperit. La patru zile după e-mailul lui Shimabukuro, oficialii CDC au oferit o actualizare privind TTS post-vaccinare Grupului de lucru tehnic pentru siguranța vaccinurilor COVID-19, care face parte din grupul consultativ al agenției privind vaccinurile, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise.

The Epoch Times a solicitat prezentări și înregistrări audio de la această întâlnire. A fost nevoie apoi de alte 14 zile pentru a informa publicul. Acest lucru s-a întâmplat în timpul unei întâlniri virtuale a grupului consultativ la care oricine a fost liber să se conecteze. Întrebat despre întârzierea în informarea publicului cu privire la decese, CDC a oferit un comentariu din partea echipei care lucrează la verificarea deceselor raportate la Sistemul de raportare a evenimentelor adverse la vaccinuri.

„Pentru toate rapoartele clasificate ca fiind grave (care includ decesele după vaccinare), VAERS (în termen de o zi lucrătoare de la primirea raportului) solicită toate înregistrările medicale disponibile, inclusiv certificatele de deces și rapoartele de autopsie, pentru pacientul raportat. Pentru unele raportări, inclusiv pentru unele raportări potențiale de STT, se realizează o consultare cu experți pentru a determina dacă raportul corespunde unei definiții standardizate a cazului. În ceea ce privește rapoartele verificate de STT în care pacientul a decedat, aceste procese au avut loc în timpul intervalelor de timp obișnuite", a precizat echipa.

În timpul întâlnirii virtuale, consilierii au recomandat CDC să spună că vaccinul Johnson & Johnson nu este "preferat" din cauza legăturii sale cu STT. Walensky a aprobat această recomandare. Dar abia cinci luni mai târziu, autoritățile de reglementare a medicamentelor de la FDA au restricționat în mod oficial utilizarea vaccinului din cauza riscului de coagulare a sângelui.

Agenția a declarat că a efectuat o analiză actualizată a rapoartelor și a identificat 60 de cazuri confirmate, inclusiv nouă decese confirmate. Aceasta a declarat că limitează disponibilitatea vaccinului deoarece cazurile raportate și decesele nu au fost "sensibil mai mici decât cele raportate anterior", conchide Zachary Stieber de la Epoch Times.