Arafat e obsedat de ambulanțe: Afacerea "DeltaMed" de aproape un miliard de euro bagă comisioane uriașe în buzunarele mafiei IGSU din 5 în 5 ani!

In urma cu aproape cinci ani, Ziuanews scria despre miza pe care o are Raed Arafat referitor la serviciile de ambulanta din intreaga tara si la trecerea acestora in subordinea IGSU. Prezentam la acea data si cifre privind investitiile viitoare care urmau a fi facute pana in 2025, pentru sume de miliarde de lei.

Arafat nu era la primul sau caz privind afacerile cu ambulante, unul dintre acestea ajungand in atnetia DNA si a fost trimis in instanta, doar ca seful IGSU a fost achitat intr-un dosar despre care se spune ca a fost musamalizat intrucat erau implicate mai multe persoane din mediul politic. Iata ca acum am intrat in posesia unor informatii privind licitatii ale serviciului de ambulanta pentru dotarea cu noi utilitare de interventii, care au dus și la un scandal cu ministrul Alexandru Rafila.

Noua afacere in care este implicat Raed Arafat este o licitatie ambulante impartita in trei loturi si care va avea finalitate in 2025, adeverind ceea ce Ziuanews anunta inca din 2019. Iata care sunt sumele in joc: Lotul 1 - 980 de buc de tip B, 4x2 roti motoare - 147.795.760 de euro + TVA; lotul 2 - 2610 de tip B - 4x4 tractiune integrala - 472.266.450 de euro + TVA; lotul 3 - 480 tip C - 113.661.120 de euro + TVA.

În total este vorba despre 733.723.330 de euro + TVA ceea ce inseamna 873.130.720 de euro cu TVA inclus, sau aproape 4,5 miliarde de lei, ceea ce anuntam si acum cinci ani despre fabuloasa suma investita. Ceea ce este interesant e ca firma care le cumpara este Delta Med, aceeasi despre care scriam si in articolul din 2019, numarul total de ambulante pentru 2025 fiind de 4070 licitate de institutia condusa de Raed Arafat. Sa ne mai intrebam si-n acest caz care ar putea sa fie comisionul oferit de firma de casa a IGSU?!