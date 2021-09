Burduja: Conducerea ASF are meritul că a rupt pisica în două în cazul City Insurance; Compania a folosit tactici de șantaj și se vor pronunța organele de anchetă!

Membri din conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au fost audiați, miercuri, de către Comisiile reunite de buget-finanţe ale Parlamentului, în legătură cu falimentul societății de asigurări City Insurance. Ședința a fost confidențială, deoarece există o anchetă penală în cauză și unele informații nu pot fi făcute publice.

Sebastian Burduja, vicepreședinte al Comisiei de buget din Camera Deputaților, a declarat: "Conducerea actuală are meritul, cel puțin președintele ASF, că în sfârșit a rupt pisica în două, alții nu au avut curaj să o facă. Sunt date publice că, într-adevăr, compania a hărțuit Autoritatea pe parcursul ultimilor ani. Au dat în judecată ASF și pe angajații acesteia. Au pretins într-una, de ani de zile, că sunt de vânzare și orice măsură ia ASF spuneau ei că prejudiciază procesul de vânzare. Tactici de șantaj și se vor pronunța organele de anchetă. Este o cercetare penală în curs.

ASF susține că și-a făcut treaba atât cât are mandat să o facă, a dispus măsurile necesare, a ridicat licența, a suspendat de acum câțiva ani administratorul, urmează ca Parchetul și Procuratura să-și facă datoria." Burduja a mai spus: "Pe noi, ca parlamentari, ne interesează să reglăm în cel mai scurt timp eventuale deficiențe legislative, care poate nu au dat ASF toate pârghiile necesare să intervină. Dacă puteau să intervină și nu au făcut-o trebuie să răspundă, împreună cu alte instituții implicate.

De asemenea, am spus că este vital ca banii care au fost fraudați, sau urmează să fie dovedit acest prejudiciu, să fie recuperați în cel mai scurt timp. Evident, ASF nu se ocupă de recupararea acestor bani, dar sunt alte instituții ale statului, Oficiul de combatere a spălării banilor, parchetele, care trebuie să ia urgent urma acestor bani și să-i aducă înapoi în țară. Fiecare zi, oră care trece poate însemna un demers mult mai complit de recuperare a banilor. Vorbim de sume foarte mari care au fost scoase din țară și această companie a fost fraudată. Ne interesează ca nu cetățenii români să aibă o notă de plată mai mare la sfârșitul zilei. Degeaba FGA va plăti aceste polițe City dacă, de fapt, prețul la RCA crește."

Și Mihai Botez, Deputat USR, a rezumat pe Facebook, ședința de audiere de azi: "Nici când am numit conducerea ASF nu am stat așa mult, acum însă chiar s-au pus întrebări și s-au oferit răspunsuri cu sens. Ședința a fost confidențială, cu participarea doar a membrilor comisiilor și membrilor ASF pentru că se pare că deja există o anchetă în derulare, iar informațiile expuse acolo pot fi sensibile și pot influența cursul anchetei. Să le luăm pe rând. De ce a întârziat atât de mult ASF în a luă măsuri mai ferme în ceea ce privește activitatea City Insurance? Răspunsul are două componente:

- despre vechea conducere nu știm deocamdată ce acțiuni a întreprins, vom afla;

- noua conducere a fost numită în 2019, iar ei spun că au început demersuri încă de atunci.

Vom verifica asta în rapoartele de audit. Pe măsură ce problemele s-au agravat se pare că ASF a făcut verificări și a cerut documente, dar reprezentanții City Insurance au tergiversat cât au putut punerea la dispoziție a informațiilor. În cursul anului 2021 s-au pus în practică mai multe măsuri, care au relevat cel puțin proasta administrare a companiei, au fost amendați membrii consiliului de administrație și a fost numit un administrator special, care în cele din urmă, în luna septembrie a declarat falimentul City Insurance.

Care sunt cauzele care au dus la falimentul City Insurance? Din start trebuie spus că această firmă a utilizat practici neloiale pe piață, la limita legii. Principale sunt două cauze:

- un element de legislație națională care presupunea că nepunerea la dispoziție a documentelor solicitate este contravenție și se sancționează cu amendă, iar asta a mai ajutat o perioadă firma City Insurance să tergiverseze clarificarea situației financiare;

- iar al doilea, un element de legislație europeană, Directiva Europeană Solvency 2, care permite ca firme din UE să fie reasigurate de firme ce au conturi deschise și în țări care sunt mai opace în ceea ce privește transparența situațiilor financiare ale rezidenților.

Ce se va întâmpla cu clienții City Insurance sau cei care vor fi loviți în trafic de asigurații acestei firme?

- contractele de asigurare pot fi denunțate, iar clienții își pot recupera banii pentru restul perioadei de asigurare;

- dosarele de daună deschise vor fi preluate de către Fondul de Garantare și vor fi despăgubite după verificare;

- dosarele de daune deschise în continuare vor fi deschide direct la Fondul de Garantare.

Un element important de care eu am auzit acum, dar despre care e bine să știe toată lumea.

Pentru polițele de asigurare RCA o entitate independentă de ASF calculează un tarif de referință. Acest tarif se actualizează de două ori pe an și puteți găsi informațiile pe site-ul ASF AICI.

Prețurile maximale pe care le pot practica asiguratorii sunt egale cu tariful de referință înmulțit cu un factor de 1,36. Din ce am văzut tarifele sunt destul de mari, și probabil tarifele practicate de asiguratori pot ajunge sau depăși aceste sume doar pentru asigurații cu istoric de daunalitate mare. Totuși, dacă vă găsiți în această situație vă puteți adresa BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România) care vă vor aloca unui asigurator care va fi obligat să vă asigurare la cel mult prețul maxim calculat conform normelor, adică tariful de referință înmulțit cu 1,36

În concluzie, falimentul City se datorează unor hibe legislative speculate la maximum, iar din punctul meu de vedere falimentul era inevitabil, era doar o chestiune de timp. Ancheta autorităților Ministerului Public ne va clarifica mai bine schema atunci când se va finaliza. Ședința s-a încheiat cu promisiunea că ne vom reîntâlni și vom lucra la măsurile care trebuie luate pentru ca un astfel de faliment să nu mai aibă loc."

Valentin Ionescu, directorul general al sectorului Asigurări, din cadrul ASF, spune că încă din 2014 s-au luat măsuri legate de compania City Insurance, iar aceasta fost sancționată în fiecare an. "Măsuri cu privire la această societate au fost luate din 2014. Această societate a fost sancţionată în fiecare an. S-a revocat mandatul directorului general şi preşedintelui în 2015, au fost măsuri pentru a-i restabili situaţia financiară. (...) Vorbim de falsuri în documente. (...) Conducerii societăţii i-au fost cerute şi a prezentat documente în original, legalizate şi apostilate, lucru pe care societatea l-a făcut. Auditorii companiei au confirmat existenţa acelor bani (din contul fals)", a mai spus Ionescu, la Antena 3.

"În urma investigaţiilor pe care le-am făcut în ultimul an de zile, investigaţii foarte intense care au necesitat verificări ample cu autorităţi europene - EIOPA şi Autoritatea Federală din Elveţia, de asemenea cu autorităţile fiscale din paradisuri fiscale precum Insulele Cayman, Barbados şi insula Nevis. Autorităţile din Europa au fost mai prompte în a ne da răspunsuri, dar autorităţile din aceste paradisuri fiscale au răspuns foarte greu sau deloc.

De ce scot în evidenţă aceste colaborări? Pentru că în Elveţia această companie a declarat că are o sumă de bani care o ajuta la solvabilitate, iar în reasigurare avea cedate 99% din primele brute subscrise în aceste paradisuri fiscale. Aceste două elemente ajutau compania să-şi menţină solvabilitatea. Nu este nimic incorect din punct de vedere legal în a ţine bani într-o bancă din Europa sau a-ţi face reasigurarea în afara Europei, depinde cum faci îţi faci această asigurare şi dacă aceşti bani există."

"Acel cont declarat în Elveţia - prin documente apostilate, traduse şi legalizate de această companie, nu ştiu cum au făcut acest lucru - nu există"; "Noi am constatat că nici asigurarea nu era făcută bine şi de asemenea, cu ajutorul autorităţii elveţiene, că acel cont declarat în Elveţia - prin documente apostilate, traduse şi legalizate de această companie, nu ştiu cum au făcut acest lucru - nu există.

Ca urmare, am recalculat indicatorii de solvabilitate, am ridicat autorizaţia conducerii, am amendat cu câte un milion (de lei) fiecare persoană fizică al conducerii, am impus administrator temporar în iunie care a avut mandat împreună cu acţionarii societăţii să restabilească situaţia financiară a societăţii. Lucru care nu s-a întâmplat. Când a expirat termenul legal de 3 luni de la deciziile ASF, a doua zi administratorul temporar ne-a informat că nu au fost restabiliţi indicatorii de solvabilitate şi ca urmare autoritatea s-a supus legii şi a dispus retragerea autorizaţiei acestei companii", a declarat Valentin Ionescu.