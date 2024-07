Cât au ajuns să plătească la stat micile afaceri românești, în comparație cu corporațiile: „discriminare socialistă din partea guvernului!"

Daniel Udrescu, un cunoscut contabil din România, susține că executivul de la Palatul Victoria dă dovadă de „ipocrizie și discriminare socialistă între corporații și microîntreprinderi". Pe scurt, afacerile din România, aflate la început de drum, plătesc la guvern, din punct de vedere procentual, mult mai mult decât „mastodonții" ce înregistrează profituri la foc automat.

„Explicațiile lor nu fac decât să ne jignească. Suntem hoți cu toții? Noi suntem cei care facem evaziune? Alături aveţi câteva explicaţii minime ce demască ipocrizia şi arată discriminarea între capitalul românesc şi CORPORAŢIA în forma ei de ţară, dar şi de componentă a economiei", a început Udrescu, în editorialul semnat pentru Juridice.ro. Cum se produce frauda fiscală, cu știrea guvernului. Expertul contabil a oferit explicații, cu date puctuale. Totodată, el a subliniat faptul că IMM-urile românești dau faliment pe bandă rulantă. „Şi atunci de ce microîntreprinderile plătescu cu 300% mai mult impozit?

Restricțiile aplicate anul acesta de Guvern la impozitarea în regim de microîntreprindere, cum ar fi o impozitare mai ridicată pentru unele activități, limitarea la 1 a numărului de microîntreprinderi în care un actionar poate deține peste 25% și stabilirea plafonului de 500.000 de euro în cazul întreprinderilor legate, au determinat o scădere puternică, cu 81.982 (16,5%), a numărului de firme active care încă aplică acest regim de impozitare, potrivit calculelor Profit.ro pe baza datelor primite de la ANAF și Ministerul Finanțelor. Astfel, la începutul lunii mai, numărul de microîntreprinderi active era de 413.466 firme, în scădere de la 495.448 în decembrie.

O corporaţie plăteşte doar 1% pe cifra de afaceri, nu plăteşte impozit pe dividend şi CASS, dacă transferă dividendul într-un paradis fiscal. În plus, o mare parte din profit se repatriază sub forma unor servicii de management alocate firmelor din România, care scapă neimpozitate şi contribuie substanţial la frauda fiscală. Guvernul afirmă sus şi tare despre inechitatea şi tratamentul preferenţial al micilor afaceri. Să fiu clar, un asociat de microîntreprindere plăteşte 3% impozit pe venit, plus 8% impozit pe dividend, plus 10% CASS. Microîntreprinderea - Antreprenorul Român plătește 3% + 8% + 10% = aproximativ 21%.

Ce arată datele ANAF: Cele mai mari 3.300 de companii din România, marii contribuabili, au 60% din cifra de afaceri totală, dar generează numai 40% din impozit pe profit, în timp ce companiile mici şi mijlocii aduc restul de 60% din impozitul pe profit. Cum se explică? Unde este echitatea?", a mai precizat analistul.