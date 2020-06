Camarila lui Ludovic Orban, plătită regeşte din banul public

Premierul Ludovic Orban şi-a plasat consilierii economici în funcţii bine remunerate, aceştia fiind printre cel mai bine plătiţi bugetari din România. Mai mult, şeful Guvernului îşi sporeşte de la lună la lună echipa de la Palatul Victoria, toţi oamenii săi fiind plătiţi din bugetul statului.

Ludovic Orban nu doar că şi-a luat alături de el o echipă numeroasă de consilieri, dar a avut grijă ca aceştia să ajungă pe poziţii bine plătite. Cel mai bine remunerat consilier al lui premierului României este economistul Bogdan Glăvan. Intrat în echipa lui Ludovic Orban în ianuarie 2018, adică în perioada în care PNL era în opoziţie, Glăvan a fost recompensat de premier în decembrie 2019, când a fost numit în Consiliul de Administraţie al Loteriei Române şi în funcţia de preşedinte al Directoratului Fondului pentru Contragarantare. A doua funcţie e şi cel mai bine plătită. Indemnizaţia brută pentru poziţia deţinută e de 26.460 lei, în timp ce pentru ocuparea unui loc în Consiliul de Administraţie al Loteriei Române mai are dreptul la aproximativ 8.000 de lei. După plata taxelor către stat, în buzunarele lui Glăvan intră doar de la stat 20.000 de lei.

Veniturile lui Glăvan au fost motiv de disensiuni în PNL, prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan atacându-l pe consilierul lui Orban pentru declaraţiile acestuia despre banii încasaţi. „Vă doresc să nu fiţi niciodată în situaţia mea, pentru că eu trebuie să răspund pentru tot felul de imbecili, care fac tot felul de cretinisme, pentru tot felul de indivizi... Dacă vrei să iei 15.000 lei, stai, mă, acasă. Că nu am venit la guvernare, nu am alergat ca nebunul un an de zile în toată ţara şi nu am dormit patru ore pe noapte ca să iei tu salariu de 15.000 lei. Eu am alergat pentru PNL şi alerg pentru PNL alături de 240.000 de membri, nu ca dl Glăvan sau alţi maimuţoi să îşi ia Consiliu de Administraţie sau să spună că el a venit la guvernare ca să ia un salariu de 15.000 lei", declara Rareş Bogdan la sfârşitul lunii mai.

Tănase Stamule este un alt liberal privilegiat. Pe lângă salariul de consilier economic în cadrul Cancelariei premierului, Stamule a mai primit două sinecuri. În primul rând, liberalul a fost numit în Consiliul de Administraţie al Loteriei Române, acolo unde indemnizaţia brută e de 8.000 de lei. În al doilea rând, numirea acestuia în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al IPROCHIM. În total, Stamule ar urma să-şi mai rotunjească veniturile cu încă aproximativ 7.000 de lei în mână, potrivit unor surse din PNL, la această sumă fiind adăugat salariul de la Guvern, acolo unde brutul este de aproximativ 16.000 de lei, ceea ce înseamnă un salariu net de aproximativ 10.000 de lei. În total, statul îi virează lui Stamule lunar 17.000 de lei.

Un alt caz este cel al economistului Cristian Păun. Profesor de economie la Academia de Studii Economice, Păun a fost instalat în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) din decembrie 2019. Cristian Păun beneficiază de o indemnizaţie brută de 12.000 de lei de pe urma poziţiei ocupate la stat, structură responsabilă şi de IMM Invest, „cel mai mare program de sprijinire a IMM-urilor din ultimii 30 de ani", după cum afirmă ministrul Florin Cîţu.

Tot în Consiliul de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii i-a fost găsit un loc unui alt liberal din Guvern, secretarul de stat de la Justiţie Cristian Băcanu. Aşadar, Băcanu încasează două venituri de la stat, adică salariul de Ministerul Justiţiei, precum şi indemnizaţia de 12.000 de la FNGCIMM SA-IFN.

Practic, promisiunile lui Orban de a înceta cu numirile politice şi a începe reducerea aparatului bugetar au rămas vorbe goale. De altfel, Ludovic Orban a ajuns să-şi formeze cea mai numeroasă echipă de consilieri şi secretari de stat pe care i-a avut un premier la Cancelaria sa, în ultimii ani. În prezent sunt nu mai puţin de 26 de oameni în echipa lui Orban. Dintre aceştia, şase consilieri sunt onorifici, aşadar nu le sunt plătite salarii: Remus Borza, Cristian Nevrozeanu, Ionel Chiriţă, Gheorghe Popescu, Mădălina Hristu şi Florin Silviu Ivan. În schimb, echipa prim-ministrului are 20 de persoane remunerate, numărul acestora fiind mai mare decât cel al miniştrilor din Cabinet, în condiţiile în care echipa guvernamentală are 15 miniştri şi un vicepremier, pe lângă liderul de la Palatul Victoria.

Ultimul consilier de stat angajat la cabinetul lui Ludovic Orban este Ionel Roiban, preşedintele al National Committee of Romanian American Republicans, organizaţie ce reuneşte toţi românii din cadrul Partidului Republican din Statele Unite. O funcţie consilier de stat e remunerată cu 16.000 de lei. Ludovic Orban a ajuns să aibă o echipă mai numeroasă decât echipele pe care le-au avut premierii Sorin Grindeanu sau Viorica Dăncilă. De exemplu, Grindeanu s-a înconjurat de 17 consilieri şi secretari de stat, în timp ce Viorica Dăncilă a avut 15 oameni în echipa sa.