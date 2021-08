Care vor fi consecintele economice ale introducerii pașapoartelor cu vaccinuri anti-Covid in SUA si in Europa?

Da, este o preocupare oficială acum. Mass-media mainstream și administrația Biden au trecut de la a sugera că vaccinările Covid "nu ar fi obligatorii" la a spune că "ar trebui să fie obligatorii".

Acest lucru înseamnă că mai multe consecințe foarte incomode sunt pe drum pentru economie și pentru națiune în ansamblu. Amintiți-vă, guvernul federal a decis deja că este legal ca firmele să ceară vaccinuri împotriva coronavirusului. Următorul pas cel mai evident: Un "pașaport vaccinal" obligatoriu care să certifice că deținătorul acestuia a făcut injecțiile recomandate.



Afirmația instituțiilor este că viața ar reveni pur și simplu la normal atâta timp cât te conformezi și îți faci vaccinurile ca un bun cetățean. Dar, din câte am văzut, chiar și unele persoane care și-au făcut vaccinurile în mod voluntar nu doresc un sistem de pașaport, și pe bună dreptate. În cazul în care se va implementa un sistem obligatoriu de pașapoarte pentru vaccinuri, viața nu va mai fi niciodată normală.



Pașapoartele vaccinale nu sunt un panaceu



În primul rând, trebuie să luăm în considerare faptul că nu va exista niciodată o rată de vaccinare de 100% în SUA; nici pe departe. Cu un număr de state care au o rată de vaccinare de 50% sau mai mică de 50%, există o problemă de practicabilitate în ceea ce privește pașapoartele de vaccinare. Un astfel de program ar însemna că aproximativ jumătate din țară ar putea fi pusă în situația de a auzi că nu are dreptul la un loc de muncă sau, eventual, nici măcar la interacțiunea generală în comerț pentru că nu vrea să ia vaccinul experimental.



Adevărata preocupare cu privire la un pașaport de vaccin nu are nimic de-a face cu coronavirusul, cu imunitatea de turmă sau cu salvarea de vieți. Este un instrument de control. La fel ca și cardul de membru al partidului comunist din Uniunea Sovietică, este un document oficial care demonstrează conformitatea cu autoritatea. Este un instrument de divizare a populației.



Dacă acest diktat autocratic ar viza o minoritate minusculă de oameni din cadrul populației, ar putea funcționa pentru a-i speria și a-i determina să accepte vaccinarea; să meargă împreună pentru a se înțelege. Dar, cu sute de milioane de oameni care spun "nici vorbă", istoria ne spune că, cu cât se aplică mai multă presiune, cu atât mai multă rebeliune este inspirată.



În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare care vor fi efectele economice și financiare imediate în lumina acestui conflict. De exemplu, uitați-vă la numărul de relocări și migrații care au avut loc în SUA numai în ultimul an. Multe milioane de oameni au fugit din state predominant "albastre" pe baza unor factori politici și sociali; iar mandatele și blocajele Covid reprezintă o mare parte din ceea ce i-a inspirat pe cei mai mulți oameni să plece.



După cum a fost bine documentat, statele "albastre" își revin mult mai greu din punct de vedere economic în comparație cu statele "roșii" cu mai puține restricții. Nu numai atât, dar banii se mișcă odată cu oamenii. Aceasta este o realitate dură. Statele "conservatoare" (rosii) înregistrează intrări ample de bani din turism și migrație în masă, în timp ce statele "albastre" pierd venituri fiscale. În lumina acestei revelații, statele "roșii" își vor pune această întrebare:



"De ce ne-am sinucide economic ca și statele 'albastre', urmându-le exemplul? Nu ar fi pașapoartele de vaccinare echivalentul mandatelor de Covid ale statelor 'albastre' de o sută de ori mai mari?" Dar să presupunem pentru un moment că pașapoartele de vaccin au fost cumva implementate peste tot în țară exact în același timp. Ce s-ar întâmpla atunci?



Consecințele economice ale unui mandat pentru pașaportul de vaccinare



Ei bine, cantitatea de birocrație care ar fi adăugată între consumatorul mediu și comerțul de zi cu zi ar fi imensă, iar odată cu birocrația vine și o încetinire a afacerilor.

Ar trebui create noi aripi întregi ale guvernului pentru a urmări și a pune în aplicare regulile privind pașapoartele pentru vaccinuri (spun "reguli", deoarece niciunul dintre mandate nu a fost adoptat vreodată prin lege sau votat de către public). Ar trebui să fie adoptate inspecții regulate ale întreprinderilor și ar trebui create noi taxe pentru a plăti sistemul. Cantitatea de spațiu și de angajați necesară pentru a respecta noile standarde pentru comercianții cu amănuntul ar crește pentru a verifica dacă fiecare client care intră pe ușă are pașaport.



De asemenea, să nu uităm că multe mii de persoane din mai multe state au avut infecții cu Covid deși erau complet vaccinate, ceea ce înseamnă că regulile privind distanțarea socială și mascarea vor fi, de asemenea, încă în vigoare. Suma de capital pe care un proprietar de afacere ar trebui să o cheltuiască pentru a îndeplini cerințele guvernamentale ar continua să crească, în timp ce profiturile lor ar continua să scadă. În cele din urmă, majoritatea întreprinderilor mici s-ar închide, așa cum am văzut în timpul primei serii de închideri.



Afacerile mai mici, care reprezintă aproximativ jumătate din economia de retail din SUA, ar fi atât de stresate de menținerea restricțiilor corespunzătoare și de adăugarea de infrastructură încât pur și simplu nu ar putea concura cu marile corporații și cu magazinele Big Box.



Rezultatul final ar fi dezintegrarea completă a sectorului întreprinderilor mici (cu excepția, poate, a comercianților cu amănuntul online). Doar conglomeratele naționale și internaționale ar rămâne pentru a oferi servicii pentru public și, desigur, multe milioane de locuri de muncă ar fi pierdute în acest proces. Mai puțină concurență înseamnă prețuri tot mai mari și o calitate mai scăzută a bunurilor și serviciilor.



Pur și simplu, pașapoartele cu vaccin ar putea duce la moartea a ceea ce a mai rămas din piața liberă așa cum o cunoaștem. Marile companii vor ști că au publicul la mână, așa că de ce să se mai obosească să mai încerce? Ne pot arunca resturi de la masă, iar noi ar trebui să le luăm și să ne mulțumim cu ceea ce primim.



Alternative practice la moartea pieței libere



Există, din nou, un factor central care tinde să apară atunci când se impun restricții asupra economiei - Piața neagră sau ceea ce aș numi "piețe alternative". Atunci când guvernele restricționează comerțul intern și limitează participarea consumatorilor pe baza unor cerințe, oamenii nu se supun. În schimb, ei găsesc alte modalități de a obține mai liber lucrurile de care au nevoie. Acest lucru înseamnă comerț la negru sau piețe de troc, monede alternative și, uneori, întregi economii subterane. Piețele libere nu vor fi refuzate. Și aici este momentul în care deghizarea guvernului în umanitarism va cădea cu adevărat și adevărata tiranie va fi dezvăluită.



Orice persoană rațională ar spune că oamenii care fac comerț între ei la nivel individual sau comunitar este perfect normal, dar sub tirania medicală, un astfel de comerț ar fi tratat ca o crimă supremă. Prestându-și servicii unii altora, oamenii obișnuiți ar "deschide ușa" supraviețuirii în afara sistemului, iar dacă supraviețuirea este posibilă, atunci non-vaccinarea este posibilă. Prin urmare, establishmentul va aduce argumentul că economiile alternative trebuie eliminate "pentru binele societății în ansamblu". Există întotdeauna o scuză pentru totalitarism.



Având în vedere că o mare parte a populației caută un mijloc de a trăi fără opresiune, piețele alternative vor prospera, iar guvernul le va declara război. Ceea ce înseamnă că oamenii vor fi forțați să pornească, la randul lor, un război împotriva guvernului. Este inevitabil în orice scenariu. Dar, între timp, trocul și comerțul vor continua fără pașapoarte vaccinale și guvernele nu pot face prea multe pentru a le opri.

Nu mă îndoiesc că metalele prețioase vor deveni mărfuri de bază pentru a fi comercializate ca monedă, așa cum au făcut-o întotdeauna în vremuri de criză. Toate sistemele comerciale au nevoie de un mecanism universal cu o valoare inerentă care să îl susțină, altfel se adaugă tot mai multe etape în ciclul comercial și devine tot mai dificil să se încheie fiecare tranzacție. Trocul pur și simplu va fi util, dar la fel și metalele prețioase (în special aurul și argintul), împreună cu alte mărfuri dure cu valoare și utilitate intrinsecă.



Dezastru economic urmat de o renaștere economică



Ceea ce văd în viitorul apropiat este un dezastru economic în urma oricărei încercări de a crea un sistem de pașapoarte vaccinale. Milioane de oameni își vor pierde locurile de muncă sau își vor da demisia în semn de protest. Întreprinderile mici vor dispărea sub povara birocrației și a controlului constant. Calitatea bunurilor și serviciilor va avea de suferit, deoarece concurența se va micșora. Dar eu văd, de asemenea, nașterea unui sistem economic complet nou, în afara grilei de control general. Văd revenirea adevăratelor piețe libere și, în cele din urmă, văd o rebeliune în toată regula.



Ceea ce sugerez este ca oamenii să se pregătească pentru această eventualitate. Trebuie să redevenim producători, și nu simpli consumatori. Pentru a ne poziționa pentru a avea succes în noul mediu comercial, trebuie să fim capabili să producem bunuri de primă necesitate, să reparăm bunuri de primă necesitate sau să învățăm abilitățile necesare. Cei care sunt capabili să facă acest lucru se vor descurca foarte bine pe piețele alternative. Și, bineînțeles, cei care fac stocuri de pregătiri și cumpără aur și argint vor avea, de asemenea, o plasă de siguranță, pe măsură ce economia actuală este strivită.



Brandon Smith