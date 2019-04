Catalin Lascut de la firma de cathering a Aeroportului Otopeni vrea sa-si prelungeasca mega-contractul pe mana fostei sotii a lui Codrin Stefanescu

Catalin Lascut, seful de la Millenium, firma care se ocupa cu catheringurl pentru Aeroportul Otopeni, e un mare amator de cluburi si femei frumoase, dupa cum Ziuanews a mai dezvaluit in cateva articole precedente.

Lascut nu alearga numai dupa femei frumoase, ci si dupa oportunitati de prelungire a contractului sau cu aeroportul. La sfarsitul anului trecut s-a plasat in compania ministrului interimar al transporturilor, Rovana Plumb, dar si a apopiatilor acesteia, in special fostul ziarist Dintoi, bagat in firmele de casa ale ministresei. Lascut, asadar, mare amator de cluburi, a fost vazut recent in LOFT, in companiei Alicei Constantinica, nimeni alta decat nevasta, pana foarte de curand, si mama copilului lui Codrin Stefanescu, pion principal al PSD, bine pozitionat in gașca lui Liviu Dragnea.

Alice era imbracata intr-o rochie rosie, care ii puneau in valoare "oportunitatile" si "accesoriile" care l-au inflacarat pe Lascut. La masa din club mai erau: Razvan Plumb (zis Bozo), fiul Rovanei Plumb, surorile Mateut (Alexandra si Natalia) plus încă 4-5 domnișoare de companie. La ora 12.00 erau deja la masa și la ora 03.00 încă mai erau in club. Au stat la masa VIP pe care Lascut o are in mod obisnuit (a treia masa pe stanga vis-a-vis de bar). Au consumat sampanie, vin si vodka. Constantinica si Lascut au dansat lasciv, lasand sa se inteleaga ca au de parcurs o noapte de pomina.

Intalnirea amoroasa e menita ca s-o atraga in plasa pe Alice, care, se stie, a ramas in relatii foarte bune cu Codrin Stefanescu, mai ales ca la mijloc este si un copil la care liderul pesedist tine foarte mult. Lascut intentioneaza sa se apropie atat de mult de Constantinica, cat de intim se poate, pentru ca aceasta, inamorata eventual, sa intervina la fostul sot, care la ransul lui sa intervina la Liviu Dragnea ca sa-i dea ordin lui Razvan Cuc - actualul ministru al Transporturilor - sa prelungeasca mega-contractul Millenium cu Aeroportul "Otopeni", contract pe multe milioane de euro.

Catalin Lascut, insa, e combinat cu Crina Varzaru (in foto), cu care are si un copil. Din cate se pare, ideea cu relatia dintre Catalin si Alice i-ar apartine Crinei, deci nu e chiar "tradare" de alcov. El se lauda peste tot ca iubita Crina il "jefuieste efectiv de bani", iar el a pus-o ca acionar in toate firmele. In poza alaturata se vede cum Crina poarta un Audemars Piguet Royal de 50.000 euro si un diamant de 7 kt de 200.000 euro. Tot la capitolul laude, probabil din nevoie de grandomanie, Lascut se prezinta peste tot ca este prieten foarte bun cu Adrian Ciocîrlan, director Adj SRI, și ca beneficiază de protecția acestuia.