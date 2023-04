Cel mai bun patolog din lume avertizează că sute de milioane de vaccinați fac cancer și devin infertili

UE și Japonia s-au opus ideii propuse de Statele Unite țărilor G7 de a interzice complet exporturile către Rusia, a informat Financial Times, citând surse.

Acţiunile First Republic Bank, banca bogaţilor din SUA, se prăbuşesc cu 21% pe Bursa din New York. Depozitele băncii au scăzut cu 100 mld. dolari în T1, peste estimările analiştilor.

Bugetul de stat este subțiat din cauza încetinirii colectării veniturilor, dar autoritățile dau asigurări că situația e sub control. Analistul economic Adrian Negrescu are cu totul altă părere și spune că din 2025 România s-ar putea confrunta cu o criză și ar putea fi nevoită să apeleze la FMI. Iar 2024, an electoral, le va tăia guvernanților apetitul pentru reforme și decizii nepopulare.