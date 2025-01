„Cel mai înfricoșător lucru care s-a întâmplat vreodată": Vor dezvălui „fișierele Twitter" pentru întregul guvern al SUA laboratoarele biologice din Ucraina? VIDEO

Comentatorul politic conservator Tucker Carlson a publicat luni un interviu amplu cu jurnalistul și autorul Michael Shellenberger, în care cei doi adepți ai adevărului au discutat despre posibilitatea unei expuneri de tip „Twitter Files" a guvernului SUA sub administrația Trump, care ar putea pune în lumină posibilitatea îngrijorătoare a existenței unor laboratoare biologice americane în Ucraina devastată de război.

TUCKER CARLSON: Mă uitam la Jon Karl, care lucrează la CBS, pe care îl cunosc. Cineva mi-a trimis un clip în această dimineață. Jon Karl. Îl cunosc de peste 30 de ani. Un tip de treabă, știi, un tip rezonabil. Și apoi vine Trump, afacerea începe să se prăbușească și el își dă seama că vorbesc în numele lui, dar își dă seama, rahat, 'Știi, sunt un tip alb de vârstă mijlocie. Ar fi bine să fiu de acord". Și devine un majorete pentru toate ideile stupide care au existat vreodată. Îți pare rău pentru el? E un tip de treabă, de fapt, și nu un tip prost. Așa că atunci când îmi trimiți un clip cu Jon Karl, cum ar fi, practic, apărându-l pe Trump.

MICHAEL SHELLENBERGER: Dacă victoria este o victorie.

TUCKER CARLSON: Atunci îți dai seama că majoritatea oamenilor sunt ușor de controlat. Da, le spui care este programul și ei te urmează.

MICHAEL SHELLENBERGER: Da, sunt Kent Brockman. Nu, ai perfectă dreptate.

TUCKER CARLSON: Le urez bun venit noilor noștri stăpâni extratereștri.

MICHAEL SHELLENBERGER: Ei sunt primii. Ei sunt primii care se schimbă. Nu, ai dreptate. Ai dreptate. Nu, ai dreptate. Da, pentru că ei acoperă știrile ca și cum ar ști că sunt primii care știu când vin vânturile.

TUCKER CARLSON: Principiul nu joacă niciun rol. Majoritatea oamenilor fac ceea ce cred ei. Marșul.

MICHAEL SHELLENBERGER: Uimitor. Chiar dezvăluie, nu-i așa? Turmele de animale.

TUCKER CARLSON: Deci, da, eu CBS, cred că este la ABC, indiferent de ceea ce sunt toți la fel și toți pleacă. Da, dar dacă ești cu adevărat înrădăcinat în putere, ceea ce există în special în agențiile de informații, vreau să spun că acolo este locul unde rezidă cu adevărat, din câte îmi dau seama. Nu știu, e ca o amenințare. Tocmai ați crezut că a existat o mișcare masivă de putere din partea presei, pe care o controlați. Acesta este un fapt. Aș spune, de fapt, știrile de control sunt controlate de agențiile Intel, de fapt, la ceva ce nu puteți controla. Deci asta este o pierdere uriașă de putere pentru voi. Deci, cum puteți lăsa acest lucru să continue?

MICHAEL SHELLENBERGER: Ei bine, da. Adică, sau cum o pot opri, totuși? Adică.

TUCKER CARLSON: Nu știu. Mă simt paranoic acum. Nu, nu, sunt prea mult liber.

MICHAEL SHELLENBERGER: Nu, știu. Nu, chiar știu și eu. Ești ca un martor. Când o să cadă Pentagonul? Ei bine, da, și eu, de asemenea, un fel de merge, sunt ei într-adevăr de gând să dezvăluie toate lucrurile pe care le au? Vreau să spun, am fost merge în jos. Tocmai am făcut-o, de fapt nu știu dacă am publicat. Dar tocmai mergeam pe lista tuturor celorlalte fișiere pe care le vrem, pentru că oamenii sunt ca, Ei bine, putem avea un Twitter Files pentru guvern? Tu ești ca, Da. Și ce dacă? Adică, sunt atât de multe acolo. Russiagate, știi tu, păcăleala coluziunii cu Rusia, originile Covid, vaccinurile Covid, laptopul lui Hunter Biden. Da. Adică, presupun că există doar o grămadă de noi în Rusia, Ucraina. Adică, amintiți-vă, pentru că ei continuă să scurgă, ei ar merge. Ei merg nu există laboratoare bio în Ucraina, nu? Ei bine, au fost unele, am fost de a face unele ajutor cu bio.

TUCKER CARLSON: Nu numai pentru laboratoarele bio din Ucraina. Există o mulțime de laboratoare de biologie în Ucraina care lucrează la arme biologice. Nu pentru asta sunt acolo, pentru vaccinuri pentru animale, îmi pare rău. Și știți, lucrul pe care oamenii nu-l înțeleg în această țară este că armata ucraineană vinde aproximativ jumătate din armele pe care le primesc din Statele Unite pe piețele negre internaționale. Și ajung, în unele cazuri, la cartelurile de droguri din America Latină. Acesta este un fapt. Bine. Este un fapt. Și le puteți cumpăra. Și am vorbit cu cineva care a cumpărat câteva, de fapt. Așa că știu că știu că acesta este un fapt. Și se laudă cu asta. Deci vând arme convenționale, inclusiv sisteme de arme care sunt foarte periculoase și foarte destabilizatoare, care ar face imposibilă călătoria comercială cu avionul, de exemplu.

Deci, ce fac cu agenții patogeni din aceste laboratoare biologice? Și are administrația Biden un manifest? Știu ei exact ce se află în acele laboratoare? Și le vor preda administrației Trump? Așa că ținem evidența acestor lucruri. Iar răspunsul este nu. De fapt, răspunsul este nu. Eu știu asta. Wow. Deci ăsta e cel mai înfricoșător lucru care s-a întâmplat vreodată. Și deci, cum ar fi ce? Știți ce? Cred că războiul din Ucraina are potențialul de a destabiliza lumea mai mult decât orice s-a întâmplat în viața mea, doar din cauza dimensiunii sistemelor de arme și a agenților biologici implicați în cea mai coruptă țară din Occident, care este Ucraina, atacând Ucraina. Îmi pare rău pentru Ucraina, dar ce naiba?

MICHAEL SHELLENBERGER: Da.

TUCKER CARLSON: De aceea spun asta chiar acum, pentru că sper ca acest lucru să fie difuzat pe scară largă, pentru că cred că este cel mai înfricoșător lucru pe care l-am auzit în mult, mult timp.

MICHAEL SHELLENBERGER: Este înfricoșător.

TUCKER CARLSON: Dar totul a înflorit în secret. Asta e ideea. Da, așa este. Singurul motiv pentru care lucrurile astea s-au întâmplat, așa cum s-au întâmplat lucrurile astea cu sfârșitul lumii, este pentru că nu există niciun fel de dezvăluire. Totul este în regulă.

MICHAEL SHELLENBERGER: Sunt atât de multe lucruri reprimate.

TUCKER CARLSON: Atât de mult.

MICHAEL SHELLENBERGER: Da, dosarele JFK, dosarele OZN, dosarele UAP. Îmi pare rău să spun.