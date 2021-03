Ceva e putred cu gripa sezoniera si Covid-19! In ianuarie 1996 au fost mai multe cazuri de boala virala decat 25 de ani mai tarziu

Din ziarul Romania libera de miercuri 17 ianuarie 1996 aflam o stire foarte interesanta in contextul pandemiei actuale de coronavirus, informatii care ridica numeroase semne de intrebare vizavi de numarul de cazuri actuale si de raportari, ca si relatia dintre Sars-Cov-2 si gripa sezoniera obisnuita.

Asadar: "Intr-o singură zi, 16 ianuarie, la Ministerul Sanatatii au fost inregistrate 43.032 de cazuri de viroze respiratorii si 3.809 persoane cu gripă. In total, in primele doua saptamani ale anului 1996, raportarile din retea au evidentiat urmatoarea situatie: 164.192 cazuri de viroze respiratorii (722,3 la suta de mii de locuitori) si 11.375 de cazuri de gripă (50 la suta de mii de locuitori)."

Cu alte cuvinte, gripa sezoniera din tara noastra, intr-o zi "de varf" de iarna inregistra cam 4.000 de cazuri. Asta, ca s-o numim dupa sistemul actual, un val de crestere, intrucat se vede ca in zilele anterioare, pe o durata de doua saptamani, numarul mediu de cazuri a fost de 812 cazuri pe zi, rotunjim la 1000. Ca atare, epidemia a inregistrat - ca si in pandemia actuala - un numar de patru ori mai mare la inceput de val epidemiologic fata de o stare de "acalmie" dintre "cocoașe".

Ca fapt divers, in 17 ianuarie 2021 au fost inregistrate sub 3.000 de cazuri pe zi de gripă cu noul coronavirus, deci mai putin decat acum 25 de ani: "In ziua de Duminica, 17 Ianuarie 2021, s-au inregistrat 2.156 de noi infectii cu virusul SARS-CoV-2.", conform comunicatului oficial.

Tot din presa vremii si din raportarile de atunci, la inceputul anului 1996 mortalitatea inregistrata pe varf de epidemie de gripa sezoniera era in medie de 24 de decese zilnice. Astazi, numarul este in medie de 3-4 ori mai mare, proportional cu numarul infectarilor, care e de 3-4 ori mai mare, functie de zi si de raportari. Statistic vorbind, raportarile de Covid din 2021 arata ca noul coronavirus este in medie cam de 3 pana la 4 ori mai agresiv decat gripa sezoniera de acum 25 de ani. Ceea ce s-a si anticipat, de la inceputul pandemiei, acum un an.

Interesant este insa altceva. In toamna lui 2020 pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie s-au raportat, in total, pe trei luni, deci, doar 24 de cazuri de gripa sezoniera si 0 decese. Toata presa de la acel moment - cand s-a publicat informatia - s-a intrebat unde e gripa sezoniera, mai ales ca fusese isteria cu lipsa vaccinului anti-gripal. Lumea nu s-a vaccinat masiv ca sa se justifice o lipsa totala a gripei sezoniere. Unde au disparut ceilalti 34 de virusi comuni si tulpinile lor (in medie 28 de tulpini gripale la fiecare virus), dintre care 24 de coronavirusi? Doar nu i-o fi "luat la bataie" coronavirulul nou si i-a eliminat de pe piata?

Asa ca lumea se intreaba pe buna dreptate daca nu cumva cel putin o treime din cazurile raportate zilnic ca fiind de Sars-Cov-2 nu sunt cumva provocate de gripa sesoniera si de coronavirusii comuni, cunoscuti pana la aceasta pandemie?! Si daca nu cumva o treime din numarul mortilor nu este dat de "vechea gripa"? Asadar, unde e gripa sezoniera de altadata? Dovada ca ea exista e in presa vremii si in cele 200.000 de doze de vaccin antigripal anual pe care si-l facea o parte din populatie, mai sensibila. Cum e posibil ca in trei luni sa fi fost doar 24 de cazuri de gripa sezoniera, adica doar 8 pe luna, 2 pe saptamana si niciun deces?