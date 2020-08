Ciudat, nu? Sputnik, publicatia propagandei ruse si spalatoria de "cadavre" a Kremlinului in Romania, il lauda pe chestorul Catalin Ionita, demis de la DGA

Scriam ieri de legaturile dubioase ale sefilor Politiei nu numai cu lumea interlopa, cu clanul Duduienilor, de pildă, dar si de relatiile care se nasc intre sefimea militieneasca (mai degraba, dupa comportament) si anumite trusturi de presa, sau ziaristi "de casa", care lauda faptele "de arme" ale conducatorilor instituiei, pentru ca acestia sa-si faca o imagine favorabila in opinia publica, dar mai ales la liderii politici de la care ar putea sa obtina functii importante.

Daca ieri dadeam cazul lui Radu Gavris - despre care se poate citi AICI - azi putem continua cu o alta "socoteala", dar de data asta a propagandei ruse. Sputnik, bunaoara, nu este pentru prima data cand se amesteca direct in manipularea opiniei publice cu tot soiul de fake-news, menite sa distraga atentia de la adevar si de a inocula linia directoare a Kremlinului. Nu de putine ori, Sputnik, ca vârful de lance al propagandei ruse în România, dar care se pretinde un organ de presa adevarat, a laudt jurnalisti romani "sub acoperire", sau diversi demitari placuti Moscovei, ori sefi de institutii care nu au legatura cu patriotismul, nationalismul, unii chiar aflandu-se pe statele de plata ale FSB. In cazul de azi, Sputnik îl laudă "la greu" pe Cătălin Ioniță, chestorul demis de la DGA.

"Scandalul din Poliție se amplifică", scrie Dragoș Dumitriu in sectiunea dedicata de Sputnik România, un articol pe care il redam in continuare, ca dovada cum este "spalat" si "coafat" chestorul demis din lipsa certificatului care ii dadea dreptul sa lucreze cu documente secrete si strict secrete:

"Dintr-un profesionist cu o carieră fără pată, care s-a pus în slujba legii de când a ieșit de pe băncile facultății, au încercat să-l prezinte ca pe un corupt, cercetat în mai multe dosare și acuzat de tot felul de nelegiuiri. După cum am anunțat, ieri s-a produs un incident grav în poliție, chestorul Cătălin Ioniță, fiind eliberat din funcția de șef al Direcției Generale Anticorupție, după ce nu a mai primit certificat ORNISS.

Spuneam că pare a fi vorba de o lucrătură, deoarece chestorul Cătălin Ioniță a fost și întrecut un personaj asupra căruia s-au făcut presiuni mari și fost în centrul unui mare scandal guvernamental - între premierul de atunci, Tudose, și ministrul Carmen Dan. De fapt, Carmen Dan îl dorea pe chestorul Cătălin Ioniță șef al IGPR - și prin el să se ajungă la o reformă a Poliției.

Interesant este un alt personaj de prim plan al presei de investigații, Christian Sabbagh, îl aprecia în mod deosebit pe Cătălin Ioniță și dezvăluia că acesta era... filat! Și petrecea în mai 2019, iar Sabbagh punea informația sub semnul interogației: "Șeful celei mai puternice structuri din MAI, filat?".

Sabbagh arăta, la fel cum menționam și noi, că se duce o campanie contra lui Ioniță: "Un polițist cu o carieră exemplară, șeful celei mai puternice unități anticorupție din România a intrat în ultima vreme sub tirul unei campanii extrem de virulente, de denigrare"

Jurnalistul arată că s-a întâlnit cu Ioniță într-un moment important, atunci când era gata să intra în MAI: "L-am cunoscut în momentul în care mi s-a propus de către conducerea Ministerului de Interne să devin polițist și am remarcat din prima clipă caracterul unui om onest, puternic și cu o voință neclintită".

"De-a lungul timpului a demonstrat că poate ține în mână una dintre cele mai grele structuri ale Ministerului și nu a dat nici cel mai mic semn de ezitare atunci când a avut de făcut față celor mai dificile provocări profesionale", arăta jurnalistul.

În aceste condiții, teleastului i se părea "uimitor" că acest om era, în 2019 - și, din păcate și acum, se pare - "în situația de a fi urmărit din umbră, asemenea interlopilor și infractorilor pe care îi cercetează unitatea aflată sub comanda sa".

Mai mult, Christian Sabbagh dădea și două imagini care ar putea proba filajul: "Imaginile de mai jos stau mărturie că suspiciunea a devenit o boală națională, dar mai arată că în fața unui profesionist redutabil, lupta este întotdeauna inegală".

Nu știm dacă s-a făcut verificări, dar cert este că și alți oameni din presă - chiar realizatori de emisiuni din domeniu - i-au luat apărarea chestorului Ioniță și au denunțat presiunile la care acesta era/este supus."