Clanul Badalau-Mina a "ars" 80.000 de euro la Miami si Republica Dominicana cu bani luati de la gura copiilor si batranilor!

Clanul Bădălau-Mina face si desface tot ce misca in Giurgiu, pe toate fronturile. Nu numai licitatii trucate, pe bani grei, de la Primarie, de la Consiliul Judetean, contracte cu asfaltari, cu achizitii, dar iata ca ajung sa-si bata joc si de banii copiilor si batranilor din zona.

Si daca tot au banii contribuabililor prin conturi macate, dece sa nu-i cheltuie "di granda". Baronul de Giurgiu, Niculae Bădălău, și finul său, Marian Mina, mai cunoscut sub numele de „Scheletul", nu au mai suportat să petreacă sărbătorile de iarnă în România și, ca atare, au decis să meargă către alte zone, mai calde, din străinătate. Potrivit informațiilor noastre, Bădălău și soția sa Rodica, împreună cu Marian Mina, proaspăt divorțat și însoțit de o doctoriță din Giurgiu, au decolat înainte de Crăciun către Florida, mai exact spre Miami. Însă, cei patru au rămas pe meleaguri americane doar până în a doua zi de Anul Nou, când și-au luat zborul către Republica Dominicană, unde au stat incă o săptămâna.

Pentru acest sejur de lux la Miami și în Republica Dominicană, Bădălău și Scheletul au scos fiecare din buzunar cam 20.000 de euro (asta numai pentru transport, casa si masa). Pentru cheltuielile cu cumparaturile consoartelor s-au mai cheltuit inca pe atata, asa ca - din ce informatii detinem, inclusiv pozele de pe facebook -, tandemul giurgiuvean a "bagat" cam 80.000 de euro pe o deplasare de aproape 15 zile. Bani din afaceri necurate, din afaceri cu statul, din licitatii trucate si achizitii masluite. Nu trebuie omis faptul că președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, a participat și el la petrecerea celebră, relatat de presa, de la restaurantul lui Bădălău de la Bolintin Vale, unde lăutarii și mai mulți petrecăreti au cântat „Să vină Diaspora / Că noi ne pişăm pe ea". Mai mult, Marian Mina este cel care se aude pe înregistrarea video strigându-l pe Bădălău „naşule!"

Am facut aceasta introducere "turistica" pentru a se intelege in ce lux traiesc alde Bădălau si Mina in vreme ce, dupa cum relateaza presa locala giurgiuveana, mii de copii și bătrâni din căminele DGASPC Giurgiu primesc, zilnic, mâncare preparată într-un subsol de bloc insalubru. Firma care se ocupă de catering pentru DGASPC aparține unui primar PSD extrem de apropiat de tandemul Bădălău-Mina. Inspectorii de la ITM, DSP, DSV și Protecția Consumatorilor au descins la așa-zisul sediu al firmei ce asigură hrana asistaților din căminele DGASPC Giurgiu (instituție din subordinea Consiliului Județean), iar ceea ce au găsit acolo "i-a lăsat cu gura căscată".

Firma cu pricina funcționează într-un subsol de bloc insalubru, unde inspectorii ce au descins la fața locului au găsit o mizerie de nedescris, dar și foarte multe nereguli. Printre altele, mâncarea ce urma să ajungă în căminele din județ era depozitată în toaletă, țevile de la toaletă trec pe sub depozitul de alimente, materia primă folosită pentru prepararea mesei este depozitată lângă canalizare, iar o parte din produsele ce urmau să intre în procesare erau deja expirate, aspecte care, în mod evident, pun în pericol sănătatea și chiar viața copiilor și bătrânilor din căminele DGASPC, la care ajunge mâncarea preparată aici.

Și inspectorii de muncă au avut surprize, constatând că niciuna din persoanele ce preparau hrana la momentul controlului nu avea acte legale de angajare, firma sustrăgându-se, astfel, de la plata obligațiilor de asigurări sociale. Și asta pentru că "șeful cel mare" este un primar PSD cunoscut, controversat, dar și extrem de apropiat de tandemul Bădălău-Mina: Marin Mototolea, de la Valea Dragului. Același Mototolea care este implicat și în deja celebrul dosar al permiselor de la Giurgiu, fiind, de altfel, în arest la domiciliu.

Ca un facut, licitația pentru cateringul la căminele DGASPC din județul Giurigu a fost organizată chiar de Consiliul Județean, condus de "finul" Marian Mina. Și, tot "coincidență", atunci când CJ Giurgiu organiza licitația, inspectorii de la ANPC descindeau în forță la firmele competitoare, lăsând cale liberă firmei lui Mototolea. Vorbim despre o instituție - ANPC - aflată în coordonarea Ministerului Economiei, condus, la acea vreme, de Niculae Bădălău.Fireste ca dupa ce pui mana pe o astfel de "afacere" si iei de la gura copiilor si bartanilor te poti duce in Miami si Republica Dominicana si sa "arzi" 80.000 de euro.