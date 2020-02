Clanul Plumb-Dințoi s-a instalat la DLAF "paznic la oi" si acum isi protejeaza turma in ciuda "baciului Orban!

A fost un scandal imens la vremea respectiva, in preajma motiunii de cenzura care a condus la caderea guvernului Dancila, ca postul de sef la Directia de Lupta Antifrauda (DLAF) va fi ocupat de un apropiat al Rovanei Plumb.

DLAF este un organism arondat OLAF (organizatie UE antifrauda) dar al carei sef este numit guvernamental, ceea ce induce o "protectie interna" pentru banii eropeni. Viorica Dancila i-a dat postul, pe ultima suta de metri, lui Bogdan Dințoi, fost politist, care este fratele lui Robert Dințoi membru PSD Dâmbovița. Robert Dintoi, un fost jurnalist din Vâlcea, este apropiat de Rovana Plumb si a intermediat numeroase afaceri mai mult sau mai putin oculte despre care presa a scris pe larg. Multe dintre ele pe vremea cand Plumb era ministru al Mediului, dar si cand era ministru interimar la Transporturi si s-au intermediat prelungirea contractelor la CN Aeroporturi Bucuresti SA cu firmele Millenium si dNata, de unde au rezultat sume fumoase pentru Clanul Plumb si pentru locotenetul Dințoi.

Dupa plecarea Rovanei Plumb ca europarlamentar Bogdan Dințoi pune mana pe sefia DLAF, pozitie de forta in care este si azi. O funcție asimilata unui secretar de stat. La sfarsitul saptamanii trecute, Dințoi a solicitat la DLAF detasarea doamnei Ioana Vlad, director de validare documentații in cadrul ANAP, aceasta fiind persoana despre care avem informații ca a atribuit preferențial licitația de ajutoare alimentare de la Ministerul Fondurilor Europene cu ajutorul lui Robert Dințoi, consilier oficial al Rovanei Plumb, ministru la data licitației, atribuita unei firme din Vâlcea, Anabella SRL, fabrica de conserve. La acea vreme, presa locala a relatat pe larg "ingineria financiara" si acordarea preferentiala a licitatiei cu dedicatie. Acum, familia Dintoi o recompenseaza si o protejeaza pe Ioana Vlad, aducand-o la DLAF, pentru ca la ANAP "nu se simte prea bine". Dințoi e un fel de "paznic la oi" si vedem ca cu toate acestea Ludovic Orban îl păstrează pe functie. Care or fi interesele liberalilor?!