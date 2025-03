Comisia Europeană vrea să utilizeze economiile cetățenilor pentru apărarea UE. Ursula von der Leyen tinteste 10 trilioane de euro VIDEO

Comisia Europeană estimează nivelul total al economiilor neutilizate ale cetățenilor UE la 10 trilioane de euro și intenționează să găsească modalități de a mobiliza acești bani pentru a-și finanța planurile de militarizare a Europei și de susținere a complexului militar-industrial european, potrivit unei declarații a comisarului european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, Maria Luís Albuquerque, distribuită de serviciul de presă al CE.

„O mare parte din economiile europenilor se află sub formă de depozite la rate ale dobânzii foarte scăzute (între 0,3 și 0,8 procente pe an) și chiar sub formă de rezerve de numerar. Mobilizarea chiar și a unei mici părți din aceste resurse va schimba peisajul investițiilor în UE", a declarat comisarul european. „Planul anunțat de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a reînarma Europa se va baza în mare măsură pe atragerea acestor investiții private", a precizat dna Albuquerque.

Potrivit acesteia, problema Europei este decalajul dintre economiile neutilizate și întreprinderile care au nevoie de fonduri. Prin urmare, CE intenționează să creeze un nou sistem de mobilizare a fondurilor proprietarilor pentru investiții în industria UE, care va fi pus în aplicare în cadrul unui program UE: Uniunea investițiilor și economiilor. Potrivit lui von der Leyen, planul european de înarmare ar trebui să atragă 800 de miliarde de euro în industria militară a UE până în 2029.