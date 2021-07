Conspirație pentru crimă: Guvernul SUA și medicii dependenți de Big Pharma ascund fapte grave despre Covid și vaccin!

Există un număr uriaș de cazuri de reacții care pun viața în pericol la vaccinul "sigur", în special în rândul tinerilor. Cu toate acestea, naziștii din social media și google continuă să îi deplaseze pe cei care dau alarma. Acea parte a profesiei medicale care urmează orbește fără să stea pe gânduri "ghidurile" Big Pharma emise de NIH, FDA, CDC și OMS sunt complici la crimă.



Oamenii idioți dominați de frica orchestrată au ruinat sănătatea unui mare procent din populație. Se întâmplă peste tot. Vedeți, de exemplu, AICI. În acest videoclip de 25 de minute, Dr. Ryan Cole explică impactul negativ asupra organismului uman al proteinei spike, caracteristică atât virusului Covid, cât și vaccinului. Majoritatea oamenilor nu sunt în pericol grav din cauza virusului. Aceste persoane nu ar trebui să se expună la pericolul vaccinului. Eșecul autorităților de sănătate publică de a trata Covid cu tratamente cunoscute, sigure și ieftine a permis generarea fricii și a panicii care a susținut vaccinarea în masă cu o tehnologie experimentală netestată și neaprobat. Acest lucru a profitat în primul rând de profiturile Big Pharma și de ingerințele guvernamentale asupra libertății civile și a afectat încrederea publicului în guvern și în autoritățile sanitare.



Sistemul de raportare a efectelor adverse ale vaccinurilor, care în cel mai bun caz surprinde doar 10% din leziunile provocate de vaccinuri - arată mai multe decese și leziuni cauzate de vaccinul experimental Covid decât de toate vaccinurile la un loc în ultimii 30 de ani. Niciodată în istorie nu s-a mai permis administrarea unui vaccin cu o rată atât de mare de decese și leziuni. Faptele au fost ținute departe de oameni. Big Pharma are suficienți oameni de știință pe statul său de plată și susținuți de granturile sale de cercetare, astfel încât carierele lor îi obligă să servească drept avocați pentru agendele Big Pharma. Presa îi urmează pe oamenii de știință angajați, nu pe cei independenți. Profesia medicală americană, în general, și-a pierdut independența din cauza Obamacare. După Obamacare, spitalele au cumpărat cabinete independente.

Una dintre consecințe a fost dependența medicilor de ghidurile NIH, CDC, FDA, OMS - ghiduri puternic influențate de interesele Big Pharma - în loc să gândească singuri cum să trateze pacienții. Întrucât atât de mulți medici sunt angajați ai unor organizații mari, bazarea pe liniile directoare oficiale este o formă de protecție. Cu alte cuvinte, Obamacare a produs mai multă birocratizare a medicinei. Medicii și oamenii de știință care gândesc singuri sunt cei care au conceput leacuri pentru Covid și care au ridicat întrebări cu privire la siguranța vaccinului. Deoarece sunt indivizi și nu mari organizații oficiale, ei sunt depășiți de interesele materiale ale grupurilor organizate.



În locul dezbaterii și examinării datelor există suprimarea dovezilor. Medicii și oamenii de știință care ridică probleme sunt cenzurați și deplasați. Un exemplu recent este demisia oamenilor de știință din consiliul de administrație al revistei profesionale Vaccines pentru a forța retragerea unui articol evaluat de colegi care compara decesele cauzate de Covid cu cele cauzate de vaccin. Unii dintre cei care au demisionat au fost implicați în dezvoltarea vaccinului Oxford-AstraZeneca sau au avut granturi de cercetare de la Big Pharma. Aceștia au susținut că articolul era eronat deoarece presupunea că toate decesele survenite în urma vaccinării au fost cauzate de vaccin. Bineînțeles, aceiași oameni de știință nu s-au plâns atunci când toate decesele cauzate de gripă, comorbidități și toate celelalte cauze au fost atribuite Covid pentru a crea o teamă în rândul publicului care să determine oamenii să facă coadă pentru vaccinul experimental netestat.



Chiar și inventatorul tehnologiei ARNm care este folosită în vaccin a fost șters pentru că a avertizat asupra pericolelor tehnologiei. În prezent, în Statele Unite nu mai există nicio dezbatere sau examinare a dovezilor. În universități, în presa scrisă și televizată și în rândul oamenilor de știință finanțați de grupuri de interese și de guvern, nu există nicio dezbatere. Există o narațiune oficială și orice altceva este interzis. Așa am ajuns la o pandemie de Covidiu, care nu a existat niciodată, și așa am ajuns ca jumătate din populație să fie injectată cu o tehnologie experimentală despre care oamenii de știință s-au înșelat. Spike-ul din vaccin nu a rămas în punctul de injectare, ci, contrar așteptărilor, se deplasează în tot corpul, concentrându-se în ovare, provocând cheaguri de sânge, avorturi spontane și inflamații cardiace și moarte în rândul tinerilor niciodată amenințați de Covid.



Acest mesaj nu poate fi transmis pentru că atât de mulți oameni de știință sunt deținuți de Big Pharma, pentru că nu există integritate și independență în mass-media, pentru că autoritățile de sănătate publică au o ușă rotativă cu Big Pharma, iar campaniile electorale ale legislatorilor depind de contribuțiile Big Pharma.

Virusul este periculos mai ales pentru persoanele în vârstă, cu comorbidități și cu un sistem imunitar afectat. Presiunea actuală de a forța vaccinarea copiilor și a adulților tineri în fața dovezilor masive că vaccinul este mai periculos pentru ei decât virusul nu este nimic mai puțin decât o conspirație pentru crimă. Aceasta dovedește dincolo de orice îndoială că agenda care este servită nu este o agendă de sănătate publică.

Paul Craig Roberts, The Unz Review

UPDATE: Tocmai am primit acesta relatare de la un avocat realizat și foarte inteligent pe care îl cunosc de mulți ani:



"Tocmai am petrecut 10 ore pe zi în spital cu fiul meu de la 2 iulie, el este acum stabil, dar în esență a intrat în fibrilație ventriculară pe care nu o pot repara acum din cauza unui cheag (indus de vaccin Sunt sigur) după ce a fost bolnav 10 zile după a doua injecție Pfizer. Este prea mult pentru a intra acum, aproape că l-am pierdut. El are 32 de ani. Nu are antecedente de hipertensiune sau probleme cardiace. Vegetarian."