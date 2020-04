Coronavirusul a scos la iveala intregul lant de nepoti, sotii, unchi si verisoare de la Imprimeria Nationala

Cu 12 zile in urama incercam sa tragem un semnal de alarmă cu privire la depistarea unui caz pozitiv de coronavirus in cadrul Imprimeria Naționale fiind necesară instituirea autoizolarii pentru mai mulți salariați identificați drept contacti direcți ai persoanei testate pozitiv, instantaneu se panică în rândul salariaților in special din rândul celor din secțiile de producție.

Urmare semnalului de alarmă tras in sfârșit conducerea a luat măsuri și joi s au repartizat măști de protecție. Am arătat că angajatul IN care a fost testat pozitiv de coronavirus este nepotul Petronelei Oprea, fost contabil sef mulți ani. Dupa iesirea la pensie, ea a rămas în Companie fiind trecută la Compartimentul Analiză Economică-raportare. Evident, cumulează pensia cu salariul si păstorește de peste 15 ani inventarierea patrimoniului. Am arătat în articolul precedent că e principala vinovată pentru producerea unui prejudiciu de 60.000 lei de la Mica San srl, fost Centru de distribuție abilitat si care a vândut produsele IN dar nu a virat contravaloarea lor. Între timp această a dat faliment și IN a rămas cu pagubă nerecuperată.

Era normal să se încerce mușamalizarea nerecuperarii prejudiciului atâta vreme cât Nicolae Tudor, având funcția de Director executiv Economic si fost subaltern al lui Petronela Oprea nu si permite să o tragă la răspundere nici pe ea dar nici pe actuală Contabilă Șefă, Claudia Diaconu, care i-a fost colega de facultate si cu care se face vinovat și de plată în contul unei firme fantomă a sumei de 100.000 euro. Amândoi au semnat ordinul de plată ce a creat prejudiciul dar acțiune în instanță s a făcut doar împotriva doamne contabil sef. Inca un exemplu de "nepotism" la IN. Cristina Diaconu este cumnata Contabilei șef Claudia Diaconu. Mai este si Marius Matei, fratele fostului Director al Direcției Juridice din Ministerul Finantelor Acesta ar fi angajat la Rasirom, pe post de consultant IT dar efectiv lucrează la Contabilitate.

Să facem un exercițiu ipotetic: Directorul General Sorin Toader aflat acasă in telemunca dorește să ia legătura cu directorul tehnic Cristian Iorgulescu aflat si el in telemunca. Fiind acasă o cheamă pe Paula secretara sa care era la o cafea cu soția sa (deoarece se zice ca sunt verișoare). Doamna Paula ii face legătura telefonic cu directorul tehnic Cristi Iorgulescu aflat si el acasă, o casa impunătoare. Iorgulescu primește sarcina să ia măsuri pentru sporirea productivității muncii si eventual de efectuarea unor operațiuni de service sau chiar cumpararea unor utilaje noi. Iorgulescu il cheamă din cealaltă cameră pe cumnatul său Breazu Florian si il ia la întrebări. Pentru că am uitat sa va spun dar Directorul tehnic l-a angajat pe cumnatul său Breazu evident că tot la IN si evident in subordinea sa că sef al Serviciului Planificare si Monitorizare Producție. Breazu că sef al acestui compartiment are urmatoarele sarcini: urmărirea realizării producției pe secții si elaborarea normelor de consum; lansarea comenzilor in producție; elaborează vis a tehnologică a lucrării ce urmează a fi executate. (Acum poate înțelegem cum e schimbarea generației de pașapoarte și că să nu se distrugă hârtia pe stoc si implicit să se evidențieze pierderi reale se face o trecere prin mașina de tipărit a hârtiei goale si se raportează rebut la tiraj ZERO). Si cine semnează fișele tehnologice? Seful Departamentului Producție Specială: Petre Mihalache. Drept pentru care Iorgulescu îl sună acasă pe Mihalache aflat si el in telemunca și ii transmite sarcinile trasate de Directorul general.

Mihalache, aflat în sufragerie, o cheamă pe soția sa Iulia care este in bucătărie, aflată si ea in telemunca. Se sfătuiește cu soția sa care este angajată la Primatehnic srl, principalul furnizor de servicii si echipamente tipografice pentru IN. Soția sa sta puțin si se gândește si ii transmite ofertă să împreună si cu câteva sarmale să le guste. Mihalache e satisfăcut de sărmăluțe si de ofertă primită de la soția sa. Dar se întreabă pe cine să pună în tură să lucreze în zilele de sărbătoare. Soția sa ii vine in ajutor si il cheamă pe Adrian, nepotul lor care era în cameră alăturată. Bună idee. Adrian Turcea care este nepotul lui Mihalache a fost angajat de unchiul său unde credeti? Evident ca tot la IN că inginer sistem informatic la secția Pașapoarte. Nepotul său se prezintă în fața unchiului si ii transmite că lucrează, dar numai cu condiția să i se plătească 200% ca spor si sa nu se mai întâmple că în luna ianuarie cand a fost plătit doar cu 100% spor. Pentru că la IN că la orice companie cu capital de stat există un spor de 200% din salariul de încadrare.

Se pare ca nemulțumirea nepotului a fost reală pentru că în luna ianuarie i s-a calculat un spor de doar 100% din salariul de încadrare dar a fost o neînțelegere la Compartimentul de salarizare care de fapt ar fi externalizat sau nu încă si ar fi o relație cu o firmă de consultanță Smartree srl pe consultanță financiară, sau nu ar fi. Cine sa mai înțeleagă ce mai e pe acolo când Claudia Diaconu care e angajată unei firme externe si care e cumnata Contabile șefa Claudia Diaconu care e coega de facultate a Directorului Executiv Economic etc. Directorul executiv Nicu Tudor nu are probleme de genul ăsta familial. Atunci când vrea să și vadă sora își face o delegație si pleaca la Londra.

S-ar putea să vă întrebați cum de e posibil una ca asta: cumnați, nepoți, soții etc si nimeni să nu se sesizeze? Exista pe schemă, in organigramă, un responsabil de combaterea corupției și cu principiile de echitate care veghează că totul să fie în regulă: Mădălina Badea. Școlită pe banii Imprimeriei in Olanda. Numai ca și ea este protejata "cuiva" si sora lui Ciprian Badea, specialist de la Direcția juridică din Ministerul de Finanțe. Cred că putem continua așa la infinit. Chiar si incercarea disperată a fostului director general si vesnic membru CA, faimosul om de afaceri Vicentiu Zorzolan de a-l angaja pe Radu Dinescu pe un post cu studii superioare desi acesta nu a reușit timp de 6 luni să prezinte originalul vreunei diplome si care avea si o condamnare pentru înșelăciune. Si ca sa terminăm intr o notă amuzantă. Știți cum le zic unii salariați celor din conducere? Patrulea si Trandafir. De altfel doua personaje îndrăgite de cinefili. Doar că în fiecare film se termină prost pentru ei!