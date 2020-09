Cum a ruinat un primar investiţia unui medic ce a transformat o magazie de lemne într-un cabinet modern

Iniţiativa unui medic dentist de a dezvolta o afacere cu servicii stomatologice într-un sat din judeţul Vaslui, într-o localitate lipsită de apă curentă, canalizare, sau alte facilităţi, a părut un act de curaj în urmă cu nouă ani.

La începutul anului 2011, o tânără doctoriţă a decis să investească resursele financiare ale familiei într-un cabinet medical din mediul rural. A ales localitatea Albeşti, situată la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Vaslui. Aici, a găsit un spaţiu în fostul dispensar sătesc, care funcţiona în centrul comunei. O clădire veche fără utilităţi, aflată în administrarea primăriei din comună.

A închiriat 30 de metri pătraţi din dispensar, încheind un contract de cesiune cu autoritatea locală pe o perioadă pe 49 de ani, cu preţul de 1 euro/metru pătrat. Nu avea să ştie, însă, că va nimeri într-un sat unde autorităţile locale sunt veritabili baroni, care decid soarta oamenilor în funcţie de propriile interese

„Era un spaţiu insalubru. O sală folosită pe post de magazie de lemne, într-o stare deplorabilă, dar pe care m-am decis să o transform la standardele civilizate, obligatorii, de altfel, pentru a putea funcţiona", îşi aminteşte medicul Andra Mitocaru.

Aproape 100.000 de lei a investit în transformarea magaziei de lemne într-un cabinet stomatologic modern o investiţie rar întâlnită a unui medic în mediul rural. Întreg spaţiul a fost recompartimentat pentru a corespunde normelor sanitare.

Activitatea stomatologică în cadrul cabinetului de la Albeşti a funcţionat până în primăvara acestui an, când Primăria a anunţat medicul stomatolog că doreşte să modernizeze întreaga clădire a dispensarul comunal şi că investiţia nu putea fi realizată fără a fi eliberat spaţiul pe care îi are în concesiune.

Presiunile primarului ca stomatologul să părăsească spaţiul

„A venit doamna primar şi m-a rugat, m-a asigurat că nimic nu se va transforma, că spaţiul pe care eu l-am închiriat pentru 49 de ani va rămâne exact la fel, că nu vor fi modificări. Eu am fost foarte sceptică, ştiind că doamna primar întotdeauna când a făcut ceva a fost doar să câştige capital electoral, nepăsându-i cu adevărat de nimeni şi nimic şi nu am dorit să îmi dau acordul pentru a intra în perimetrul concesionat mie", a povestit medicul.

Primarul comunei Albeşti, Monica Amanci, a insistat pe lângă apropiaţii stomatologului, modernizarea dispensarului comunal fiind un proiect pe care îl pregătea pentru campania electorală şi pe care îl promovase în presa locală din Vaslui până în luna iunie.

"Caracteristic doamnei Amanci, a început să facă presiuni, sunându-mi familia şi pe cunoscuţii mei, pentru a mă determina să semnez. Când a văzut că nu reuşeşte, a venit la mine acasă, a început să plângă şi să mă roage să îi dau semnătura. În acel moment am crezut că este sinceră. Am făcut un contract în care mă asigura că nu se va modifica nimic şi că tot cabinetul va rămâne cu aceeaşi compartimentare, după cum prevăd autorizaţiile de funcţionare, cu termen de finalizare de 6 luni, adică 1 septembrie 2020", a mai subliniat medicul stomatolog.

Pentru a-şi lua măsuri de precauţie, înainte de a elibera spaţiul, medicul a încheiat o convenţie cu Primăria Albeşti şi constructorul care realizează investiţia, aceştia din urmă luându-şi angajamentul că nu vor aduce modificări cabinetului stomatologic.

La sfârşitul lunii februarie, anul curent, a eliberat cabinetul şi, potrivit angajamentului, medicului stomatolog ar fi trebuit să reintre în posesia spaţiului după şase luni, adică pe 1 septembrie.

În realitate, angajamentul semnat de primar nu a fost decât o păcăleală prin care edilul a reuşit să scoată medicul stomatolog din dispensar. Monica Amanci a semnat angajamentul prin care asigura medicul că îi va reda spaţiul în şase luni, deşi ştia că investiţia, potrivit proiectului, se desfăşoară pe 35 de luni. Deci practic era imposibil ca în jumătate de ani, cabinetul stomatologic să fie redat medicului ce îl concesionase.

Pe 28 august, stomatologul s-a deplasat la Albeşti pentru a verifica stadiul lucrărilor şi dacă constructorii au ţinut cont de recomandările ei legate de canalizare şi respectarea compartimentării. Ajunsă la faţa locului a suferit un şoc. Medicul avea să constate nu doar că dispensarul era un şantier, cu reparaţiile departe de a fi finalizate, ci şi că întreaga investiţie pe care o realizase la cabinet fusese dărâmată la propriu.

Spaţiul compartimentat, potrivit normelor sanitare fusese zidit, în locul ferestrelor largi care să asigure luminozitate cabinetului au fost decupate spaţii pentru două ferestre foarte mici, ca pentru băi.

În momentul în care a vizualizat schiţa constructorului, medicul avea să descopere că, de fapt, cabinetul stomatologic nici nu se mai regăsea în construcţie. În locul acestuia, potrivit schiţei proiectului ce face obiectul investiţiei, este menţionat un spaţiu pentru recepţie farmacie, depozitare, respectiv vestiare.

Şocat de transformarea adusă spaţiului pe care îl are închiriat, medicul a încercat să ceară lămuriri autorităţilor locale, însă fără succes.

"În condiţiile date, la modul cum s-a recompartimentat spaţiul este imposibil să mai obţin autorizaţie de funcţionare. Nu înţeleg de ce toţi au ascuns, deşi ştiau realitatea?! Nu pot să cred că banii şi interesele electorale pot dezumaniza nişte oameni . După ce am încheiat contractul, doamna primar mi-a spus să am încredere că sunt ca şi copilul ei, iar acum când am sunat-o să o întreb ce s-a întâmplat, mi-a spus că "nu o interesează" şi mi-a închis telefonul. Pentru mine a fost o lecţie: chiar şi atunci când vezi oameni cu lacrimi în ochi, să nu îi crezi, dacă deja îi recomandă caracterul", mărturiseşte cu mâhnire medicul, decis să îşi caute dreptatea în instanţă.

Reprezentanţii Primăriei Albeşti nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere, primarul în funcţie nu a dat curs solicitărilor. Motivul este lesne de înţeles: nu mai candidează la alegerile locale. Monica Amanci, unul dintre primarii cu state vechi pe care îi are PSD în judeţul Vaslui, deşi îşi anunţase candidatura pentru un nou mandat şi-a lăsat conducerea partidului în offside, aducându-i la cunoştinţă pe ultima sută de metri, că nu doreşte să mai candideze, invocând motive personale.