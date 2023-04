Cutremur pe Wall Street: Acțiunile de la banca bogaţilor din SUA se prăbuşesc anunțând o criză fără precedent!

Acţiunile First Republic Bank, banca bogaţilor din SUA, se prăbuşesc cu 21% pe Bursa din New York. Depozitele băncii au scăzut cu 100 mld. dolari în T1, peste estimările analiştilor.

Cu 21% se prăbuşesc acţiunile First Republic Bank în tranzacţiile de după închiderea şedinţei de pe Wall Street, în aşa numitul program after-hours, după ce instituţia de credit a anunţat că explorează opţiuni în condiţiile în care depozitele sale au scăzut cu peste 100 mld. dolari, mai mult decât estimările analiştilor.

Wall Street Journal cataloghează creditorul ca fiind o bancă a bogaţilor şi care nu se sinchiseşte să dea credite pentru locuinţe persoanelor cu venituri mici sau americanilor cu origini din America Latină sau de culoare.

Depozitele First Republic Bank (FRC.N) au scăzut cu peste 100 de miliarde de dolari în primul trimestru iar banca a anunţat că analizează opţiuni, inclusiv restructurarea bilanţului său, umbrind profitul care a bătut piaţa şi trimiţând acţiunile sale în scădere, notează agenţia de presă Thomson Reuters.

Rezultatele marchează cel mai important trimestru pentru banca deoarece se pregăteşte să crească depozitele asigurate, să reducă împrumuturile de la Federal Reserve Bank şi soldurile împrumuturilor, a spus aceasta, urmărind totodată să concedieze aproape 20-25% în al doilea trimestru.

"Luăm măsuri pentru a ne reduce semnificativ cheltuielile pentru a ne alinia cu obiectivul nostru de reducere a dimensiunii bilanţului", a spus un director executiv într-o convorbire telefonică ulterioară câştigurilor, care a durat mai puţin de 15 minute şi care s-a încheiat fără ca directorii să răspundă la întrebări.

First Republic a intrat în centrul atenţiei în mod intens după ce Silicon Valley Bank (SVB) şi Signature Bank s-au prăbuşit luna trecută, zdruncinând încrederea în băncile regionale din SUA şi determinând clienţii să mute miliarde de dolari către instituţii mai mari.

"Odată cu închiderea mai multor bănci în luna martie, ne-am confruntat cu ieşiri de depozite fără precedent", a spus Neal Holland, director financiar.

Depozitele au scăzut la 104,47 miliarde de dolari, de la 176,43 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea, în pofida faptului că creditorul a primit un colac de salvare de 30 de miliarde de dolari în depozite combinate de la giganţii bancari americani, inclusiv Bank of America Corp. (BAC.N), Citigroup Inc. (C.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) şi Wells Fargo & Co (WFC.N).

Excluzând ajutorul marilor bănci, scăderea depozitelor a fost de aproape 102 miliarde de dolari.

Totuşi, activitatea de depunere a început să se stabilizeze în săptămâna 27 martie şi a rămas stabilă până la 21 aprilie, a precizat compania.

Creditorul a câştigat 1,23 dolari pe acţiune în primele trei luni încheiate în martie, cu mult peste cei 85 de cenţi estimaţi de analişti pentru acest trimestru, potrivit datelor Refinitiv.

Rezultatele au arătat amploarea pagubelor privind stabilizarea First Republic după criza de luna trecută. Creditorul a fost văzut ca fiind vulnerabil după ce falimentele SVB şi Signature au alimentat îngrijorarea cu privire la răspândirea unei panici în sistemul financiar.

De asemenea, se confruntă cu o cale dificilă pentru a-şi relansa norocul, spun analiştii bancari şi experţii din industrie.

Timp de ani de zile, a atras clienţi cu averi nete mari cu rate preferenţiale la creditele ipotecare şi la împrumuturi, ceea ce l-a făcut mai vulnerabil decât creditorii regionali cu clienţi mai puţin bogaţi.

De asemenea, portofoliul său de credite şi portofoliul de investiţii au devenit mai puţin valoroase pe măsură ce ratele dobânzilor au crescut.