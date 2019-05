De ce ii e frica lui Elan Schwartzenberg nu-i scapa nici pe Radu Mazare sau Liviu Dragnea!

Zilele trecute a aparut in presa o stire conform careia fostul patron al Realitatea TV, Elan Schwartzenberg, il va da in judecata pe actualul proprietar, Cozmin Gusa, cerandu-i daune de 100.000 de euro pentru ca se simte calomniat prin cateva acuzatii. mai intai si-ntai, pentru ca a fost facut fugar, desi este dat in urmarire internationala, apoi pentru ca e acuzat c-a bagat postul Realitatea TV in insolventa, cu toate ca insolventa a intervenit pe perioada cat Schwartzenberg a fost proprietar si, foarte important, pentru ca Gusa a povestit intr-o interventie pe postul TV ca a existat o tripleta de interese ilicite formata din Dragnea, Mazare si Schwartzenberg.

Pai, ce ar fi de spus?, e de notorietate ca Elan Schwartzenberg era amic cu Mazare si au facut afaceri. Nu numai in Constanta, dar si in Madagascar si Brazilia. La afacerile din Brazilia a achiesat si Dragnea, conform dezvaluirilor din Rise Project. Mai mult, la dezvoltarea firmei Tel Drum, in spatele careia procurorii zic ca se afla acelasi Liviu Dragnea (dar si documente din celebra valiza de la Rise Project), au contribuit din plin Mazare si Schwartzenberg. In ecuatie mai apare si un cetatean israelian, Avi Morgenstern, apropiat de al lui Elan, care acum e "refugiat" in Israel, profitand de o lege care ii acorda protectie importiva extradarii. Cam ce-a povestit Cozmin Gusa la Realitatea TV e un soi de Secretul lui Polichinelle, s-a tot scris in presa sub toate formele. De altfel, consultantul politic a folosit aceste date ca anexe stiute intr-o analiza legata de extradarea lui Radu Mazare din Madagascar, cu bataie la relatia acestuia cu Liviu Dragnea, care a preferat sa-si sacrifice "prietenul" intr-un moment defavorabil (de altfel au si urmat condamnarea si incarcerarea liderului PSD).

Ce urmareste Schwartzenberg

Elan Schwartzenberg atrage atentia acum asupra unei tinte false, erijandu-se in nevinovat, in cel care n-are legaturi nici cu Mazare, nici cu Dragnea, nici cu misterioasa dispatie a lui Codrut Marta, sau cu afacerile lui Sorin Blejnar, sperand ca daca face tam-tam cu un proces iluzoriu, pe care nu are sanse sa-l castige date fiind circumstantele, poate i se ridica urmarirea internationala si se poate intoarce in Romania, unde mai are afaceri in derulare pe care nu le poate gestiona personal, prin firme care stau blocate cu conturi inacesibile din Israel. Pentru ca toata lumea sa inteleaga cam ce fel de legaturi a avut Schwrtzenberg si cu Mazare si cu Dragnea, vom reda in cele ce urmeaza o ampla sinteza alcatuita numai din materiale aparute in presa, in Adevarul, Cotidianul, Ziuanews, Evenimentul Zilei, precum si in anchete independente ale Rise Project.

Multe informatii au fost recunoscute chiar de Elan Schwartzenberg in interviuri, precum un dialog substantial inregistrat de B1Tv. Anexam si un reportaj video al Rise Project facut in Brazilia. Facem acest demers pentru ca acum, dupa aducerea in tara a lui Mazare si dupa condamnarea lui Dragnea pot fi intelese mult mai multe lucruri din acest puzzle. Probabil ca atunci cand se vor finaliza si dosarele Tel Drum, Belina precum si altele, cand la randul lui va fi adus in tara Elan Schwartzenberg pe numele caruia exista o serie de dosare la procurorii DNA si cei ai Parchetului General, vom intelege si alte aspecte ale cazului, inclusiv sinuciderea ciudata a partenerului Costea Comana, sau disparitia lui Codrut Marta despre care Sebastian Ghita afirma ca e mort si ingropat. Poate ne va spune Elan cum se face ca, asa cum a declarat soferul lui Marta in fata procurorilor, el a fost cel care l-a vazut ultimul in viata, inainte de misterioasa disparitie.

Acuzatiile pe care Elan Schwartzenberg i le aduce lui Cozmin Gusa pot fi consultate AICI. Vizavi de acestea publicam sinteza de presa si vom pune intre ghilimele cele ce urmeaza pentru ca sunt extrase din sursele media amintite mai sus:

"Fugarul Elan Schwartzenberg a povestit, într-un interviu acordat postului B1 TV, că a făcut şi face afaceri cu fraţii Mazăre încă de la Revoluţie. Mai mult decât atât, a spus că fostul primar al Constanţei trăieşte, în prezent, pe proprietatea sa din Madagascar.

Omul de afaceri a făcut mai multe dezvăluiri într-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV. Printre altele, a mărturisit că prietenia care îl leagă de fostul primar al Constanţei este una veche, cei doi făcând afaceri de la Revoluţie. 'Eu aveam o consignaţie în Iaşi, ei aduceau marfă, ulterior ne-am ocupat de publicitate. Aveam panouri publicitare în Constanţa cu ani de zile înainte ca Radu să ajungă primar. (...) La un moment dat, fraţii Mazăre, că nu vorbesc nepărat de Radu, au fost în Brazilia, au fost în Madagascar, mi-au făcut propuneri de investiţii. Pe unele nu le-am acceptat, pe două le-am acceptat. Am finanţat 30 de hectare de plajă în Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achiziţia şi construcţia respectivului proiect, resortul în Madagascar, în ambele datorită faptului că ei le-au identificat şi se ocupă de managementul proprietăţilor. Au un mic procent, acte notariale făcute acum 7-10 ani, 15 ani în afara ţării, pe care nu le falsifică niciodată', a spus Elan Schwartzenberg.

Contul lui Mazare si misterul banilor din Madagascar

El susţine că le-a dat fraţilor Mazăre 175.000 de euro în mai multe tranşe. 'Eu am trimis în contul fraţilor Mazăre 175.000 de euro în diverse tranşe şi sume, care nu au nicio legătură cu bani primiţi de la Avi Morgenstern. Eu în viaţa mea nu am primit 175.000 euro de la Avi Morgenstern, pe care i-am trimis lui Mazăre sau fraţilor lui. Nu, eu în decursul lui 2011, am primit mult mai mulţi bani, am primit poate peste un milion de euro de la Avi pentru diverse servicii prestate, iar fraţilor Mazăre le-am dat bani în cu totul alte condiţii, sume şi termeni pentru finanţarea resortului din Madagascar (...) Sunt proprietarul terenului din Madagascar, da. Radu Mazăre a clacat psihic. Numai nişte nebuni fac zeci de dosare unui om', a completat Schwartzenberg. Acesta a confirmat, de asemenea, că Radu Mazăre se află pe proprietatea sa din Madagascar şi spune: 'Se află pe proprietatea mea. M-am gândit să mă duc să îl arestez'. Schwartzenberg a mai susţinut, în interviu, că procurorul DNA Ana Dana i-ar fi cerut să facă un denunţ împotriva lui Radu Mazăre, astfel va scăpa de toate problemele. 'Ana Dana, procuror la DNA, mi-a cerut să fac denunţ (împotriva lui Mazăre - n.r.). În mod oficial să o întrebaţi pe Ana Dana prin cine, în mod oficial, mi-a transmis că, dacă fac denunţ, se rezolvă toate problemele mele în această speţă cu Radu Mazăre', explică acesta.

Fostul primar al municipiului Constanţa, Radu Mazăre, senatorul Alexandru Mazăre şi omul de afaceri Avraham Morgenstern au fost trimişi în judecată, pe 1 aprilie 2016, în dosarul privind construirea locuinţelor sociale din cartierul 'Henri Coandă' din Constanţa. Potrivit DNA, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazăre 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câştigarea licitaţiei pentru contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro). Anchetatorii susţin că din cei 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferaţi în contul personal al lui Radu Mazăre şi 80.000 de euro în contul pus la dispoziţie de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre, ambele fiind deschise la o bancă din Israel.

Magistraţii au fost curioşi de ce Mazăre nu se întâlnea cu Morgenstern într-un cadru oficial. 'Sunt acuzat că în 19 octombrie 2011 m-am întâlnit cu Morgenstern si i-am dat acordul tehnic. Este adevărat că ne-am văzut la data respectivă la casa mea din Mamaia. Eu n-am fost un primar tipic, aveam puţine întâlniri la birou, cu Gabi Stan de exemplu am decis la o cafenea să facem cartierul. Pe Morgenstern l-am chemat acasă, era dimineaţa, nu plecasem la serviciu. Ofertele pentru licitaţie nu erau încă depuse. Dânsul m-a sunat să vorbească cu mine, eu i-am zis să vină la mine acasă. Subiectul întâlnirii era legat de proiectul cartierului pt tineri, nu am discutat despre campusul social Henri Coandă. Morgenstern avea probleme de infrastructură cu primăria, nu avea o autorizaţie', a explicat Radu Mazăre.

A doua relatie, legaturi pe filiera Cuba

În aceeaşi cauză, Radu Mazăre este cercetat pentru că nu a trecut în declaraţiile de avere din 2012 contul personal deschis la banca din Israel în care a primit, în septembrie 2011, 95.000 de euro de la Elan Schwartzenberg. Fostul edil susţine că, deşi era titlularul contului, nu s-a folosit niciodată de el. Mazăre le-a povestit judecătorilor, la termenul de luni, că în anunl 2002 a mers în Cuba iar la întoarcere a avut o discuţie cu Elan Schwartzenberg despre oportunităţie de investiţii în ţara respectivă, omul de afaceri propunându-i să facă afaceri împreună.

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au emis, în iunie 2014, un mandat european de arestare preventivă pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg, el fiind dat şi în urmărire internaţională după o solicitare a Poliţiei Române. 'În 2002 am înfrăţit Constanţa cu Havana şi am fost în Cuba, într-o delegatie, pt 2 saptamani‎. Inainte sa fiu primar eu m-am ocupat numai de afaceri. Am avut o discutie cu Elan în 2002, dupa ce m-am întors din Cuba, referitor la oportunităţile de investiţii in Cuba. El mi-a propus ca, având în vedera că voi mai merge in locuri cu potenţial de dezvoltare, sa facem impreuna afaceri in aceste locuri: Columbia, Indonezia, Honduras, Brazilia, Papua Noua Guinee, Madagascar‎. În funcţie de aportul fiecăruia inchideam afacerea', a precizat Mazăre. Fostul primar a arătat că ar fi deschis atunci, în 2003 un cont bancar in Israel, i-ar fi dat şi procura lui Elan Schwartzenberg să opereze pe acel cont, deoarece era primar atunci. 'Dânsul urma să pună bani în acel cont de-a lungul timpului, de ordinul zecilor-sutelor de mii de euro, în funcţie de disponibilităţile sale. Eu eram titularull contului, dansul doar avea procura respectivă. El făcea viramente în acel cont. Acest acord s-a concretizat în două afaceri imobiliare, una în Brazilia si una în Madagascar. Erau anumite ţări în care Elan nu mergea, pentru că era israelian. În 2003 Elan a început să transfere bani în acel cont. Până în 2011 cred că în contul acela au intrat din contul personal al lui Elan sau din conturile firmelor sale aprox 1 milion de euro', a explicat Radu Mazăre.

VIDEOANCHETA RISE PROJECT DESPRE RELATII, AFACERI SI PROPRIETATI PE FILIERA MAZARE-DRAGNEA AICI >

Schwartzenberg ar fi acţionat 'ca un liant' între mituitor, Avraham Morgenstern, şi mituit, Radu Mazăre, susţin anchetatorii. Rolul lui Schwartzenberg a fost de a garanta 'afacerea' care, potrivit procurorilor, seamănă cu utilizarea contului escrow în relaţiile comerciale. Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a fost dat în urmărire internaţională în luna iunie 2016. Instanţa supremă a emis, la începutul acestui an, mandat de arestare în lipsă pe numele fostului primar al Constanţei Radu Mazăre, care în 30 decembrie, când trebuia să se prezinte la Poliţie în cadrul controlului judiciar, a anunţat că a plecat în Madagascar, unde va cere azil politic.

În 10 ianuarie 2017, Avraham Morgenstern a fost condamnat, în primă instanță, de Tribunalul București la 12 ani de închisoare cu executare. Procurorii DNA l-au acuzat pe afaceristul israelian de două infracțiuni de evaziune fiscală al căror prejudiciu depășește 10 milioane de euro. Avraham Morgenstern are relații apropiate cu Radu Mazăre și Emilian (Elan) Schwartzenberg. Cei trei prieteni împart și un dosar penal pentru dare și luare de mită. Andreea Pavel, jurnalistă a Info Sud-Est, face o trecere în revistă a evenimentelor.

În dosarul în care a fost condamnat pe fond de judecătorii Tribunalului București, Avraham Morgenstern este acuzat de procurorii DNA că societatea Shapir Structures SRL, al cărei administrator era, s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat, producând un prejudiciu de peste 10 milioane de euro (27.723.810,65 lei taxa pe valoarea adăugată şi 17.970.747,85 lei impozit pe profit). Afaceristul nu a înregistrat toate veniturile obținute din trei contracte în valoare de aproape 40 de milioane de euro pe care le-a încheiat cu regiile aflate în subordinea Primăriei Constanța condusă de Mazăre - SC Confort Urban SRL și Regia de Administrare și Exploatare a Domeniului Public și Privat (condusă de Radu Babuș, tânăr social-democrat cu o avere impresionantă, cercetat în 2014 într-un dosar privind un teren subevaluat din Mamaia și scos de sub acuzare din lipsă de probe).

Shapir Structures, societatea administrată de Avraham Morgenstern, nu a înregistrat facturile fiscale aferente veniturilor din cele trei contracte și a înregistrat cheltuieli fictive în sumă totală de peste 65 de milioane de lei. Cheltuielile fictive ale Shapir Structures erau aferente unor servicii de 'consultanță și asistență tehnică' oferite de două offshore-uri cipriote controlate tot de Avraham Morgenstern (Larton Consultants ltd. și Comrad Leasing ltd.).

CLICK PENTRU ZOOM

Cele trei contracte ale lui Avraham Morgenstern:

Veniturile neînregistrate corespunzător, susține DNA, au provenit din următoarele trei contracte:

- contract încheiat la 22.12.2011, între Shapir Structures SRL, firma administrată de Avraham Morgenstern, și RAEDPP Constanța, având ca obiect proiectarea și execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii 'Construire unităţi locative modulare în Municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente' - Campus social Henri Coandă - peste 40 milioane lei, venituri neînregistrate corespunzător;

- contract încheiat la 10.12.2008 între Shapir Structures SRL și SC Confort Urban SRL, având ca obiect 'Reabilitarea tramei stradale a municipiului Constanţa';

- contract încheiat la 23.02.2012, între Shapir Structures SRL și SC Confort Urban SRL, având ca obiect 'Lucrări de mentenanţă, reparaţii şi întreţinere a tramei stradale din Municipiul Constanţa, inclusiv marcaje' - peste 100 de milioane de lei, valoarea totală a veniturilor neînregistrate.

Din 2008, firma lui Avraham Morgenstern a obținut monopolul asupra lucrărilor de reabilitare a tramei stradale și asupra construcțiilor de amploare (cartierul pentru tineri, cartierul pentru asistați social etc.), câștigând pe bandă rulantă licitațiile organizate de Primăria Constanța. Însuși Radu Mazăre avea numai cuvinte de laudă la adresa lui Morgenstern și a societății administrate de acesta. La 16 iunie 2010, între două contracte obținute de Shapir, fostul primar declara:

'Cu Shapir lucrăm de nouă ani la programul de asfaltare şi fac una dintre cele mai bune lucrări din toată ţara'. Altfel spus, Mazăre lucra cu Morgenstern din 2001. Shapir Structures a fost înființată în anul 2000, adică în același an în care Radu Mazăre a ajuns primarul Constanței. Colaborarea dintre cei doi avea să înceapă doar câteva luni mai târziu.

În toată perioada în care Mazăre a fost primarul Constanței, firma Shapir Structures s-a bucurat de contracte uriașe obținute în urma licitațiilor pe care le câștiga fără drept de apel: 'Când am dat drumul construirii de locuinţe ieftine am ales opt constructori din Constanţa numai că, între timp, doi dintre ei s-au poticnit. Cei de la Shapir au intrat în locul lor', povestea Radu Mazăre într-o conferință de presă din 2010.

Doar în mandatul 2008-2012 al lui Radu Mazăre, firma Shapir Structures a primit, de la Primăria Constanța sau prin regiile subordonate primăriei, contracte în valoare de 150 de milioane de lei, echivalentul la aproape 40 de milioane de euro. Aceste venituri nu au fost înregistrate corespunzător în evidența contabilă a societății și au făcut obiectul speței în care Morgenstern a fost condamnat, la începutul anului 2017, la 12 ani cu executare în primă instanță pentru evaziune fiscală și un prejudiciu de 10 milioane de euro.

Dosarul mitei pentru cartierul asistaților social

După arestarea preventivă a lui Radu Mazăre și a lui Avraham Morgenstern, Shapir Structures a intrat în faliment și înregistrează datorii de 80 de milioane de euro la 150 de creditori. Jumătate din valoarea datoriilor este revendicată de Avraham Morgenstern, prin intermediul altor firme pe care le controlează. Avraham Morgenstern a fost reținut 24 ore la 8 aprilie 2014 într-un dosar legat de o mită pentru Mazăre și apoi la 18 noiembrie 2014 în dosarul evaziunii. A stat în arest preventiv din 19 noiembrie 2014 până în 20 mai 2015, iar din 20 mai 2015 a stat în arest la domiciliu.

În afara dosarului în care a fost condamnat în primă instanță la 12 ani cu executare pentru evaziune fiscală și un prejudiciu de 10 milioane de euro, Avraham Morgenstern mai este judecat într-o speță.

În aprilie 2015, acesta a fost acuzat de procurorii DNA și pentru că i-ar fi dat mită 175.000 de euro lui Radu Mazăre. În schimbul acestei sume, Mazăre l-ar fi ajutat pe Morgenstern să câștige licitația pentru construirea cartierului de asistați social. Pe parcursul derulării proiectului, Primăria Constanța a suplimentat suma aferentă lucrărilor cu aproape un milion de euro.

La 1 aprilie 2016, Radu Mazăre, Alexandru Mazăre - frate al primarului și fost parlamentar PSD - și Avraham Morgenstern au fost trimiși în judecată pentru mai multe fapte de corupție legate de construirea Campusului 'Henri Coandă', destinat asistaților social.

Astfel, conform procurorilor DNA, în cursul anului 2011, omul de afaceri i-a remis lui Radu Mazăre, primar la acea vreme, suma de 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câștigarea licitației de aproximativ 10 milioane de euro ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social (40.964.030 lei fără TVA). Magistrații susțin că 95.000 de euro din această mită au fost transferați spre contul personal al primarului, iar restul de 80.000 de euro - către contul pus la dispoziție de fratele primarului, Alexandru Mazăre. Ambele conturi au fost deschise la o bancă din Israel.

Banii, primiți în mai multe tranșe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparținând unor societăți off shore, conturi deschise la bănci din străinătate.

În schimbul acestor sume de bani, susțin procurorii, Mazăre a efectuat o serie de demersuri ce intrau în sarcina atribuțiilor sale de serviciu: inițierea unor hotărâri de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de Avraham Morgenstern.

În declarațiile de avere completate în perioada 2011-2012, frații Mazăre nu au menționat conturile personale deschise în Israel și nici sumele de bani primite de la Morgenstern.

Într-o conferință de presă organizată în cartierul asistaților după începerea urmăririi penale din acest dosar, Radu Mazăre încerca să le explice locatarilor din 'Henri Coandă' că este cercetat pentru că 'i-a luat de pe stradă pe amărâți și le-a oferit un acoperiș deasupra capului'.

El a insistat asupra 'celui mai mic preț cu care se construiesc locuințe în România', de 286 euro/mp, atât cât a costat metrul pătrat construit de Shapir Structures în cartierul asistaților social (locuințe modulare).

Prețul nu este deloc mic, iar acest lucru a fost confirmat la acea vreme de doi investitori imobiliari din Constanța care au vorbit presei locale, sub anonimat, despre costurile ridicării unui bloc. Cei doi investitori au explicat faptul că prețul plătit de Primăria Constanța pentru locuințele modulare este exagerat și nejustificat, având în vedere că un bloc din BCA, cu structură din fier, beton, vândut 'la cheie', putea fi construit cu maximum 300 de euro/mp.

Elan Schwartzenberg, intermediarul mitei

Din dosarul care îi vizează pe Morgenstern și Mazăre, la 30 mai 2016, procurorii DNA au disjuns speța în care Elan Schwartzenberg este acuzat de complicitate la dare de mită. În prezent, pe numele omului de afaceri este eliberat un mandat de arestare în lipsă și este dat în urmărire internațională, procurorii susținând că 'inculpatul s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală'.

Procurorii susțin că Elan Schwartzenberg a fost liantul în traseul banilor, de la Morgenstern la Mazăre, și a fost acuzat de complicitate la dare de mită. Ajutorul acordat de Schwartzenberg a constat, pe de o parte, în faptul că a intermediat darea sumei de 175.000 de euro prin interpunerea, pe traseul banilor, a unei societăți offshore (societate al cărei beneficiar real era) și, pe de altă parte, 'a facilitat relația dintre Mazăre și Morgenstern, fiind prieten cu amândoi', susțin procurorii DNA.

Societatea offshore este înmatriculată în Insulele Virgine Britanice care avea deschise conturi în Liechtenstein. Toate operațiunile de transfer bancar erau ordonate de Schwartzenberg, în calitate de beneficiar real și puse în executare de o altă persoană.

În serialul 'Panama Papers', jurnaliștii de la RISE Project au arătat că firma despre care procurorii DNA susțin că ar fi intermediat șpaga pe traseul Morgenstern-Mazăre, a fost înființată prin casa de avocatură panameză Mossack Fonseca:

'DNA susține că afaceristul Avraham Morgenstern ar fi transferat, prin intermediul unei companii offshore, o sumă de peste 280.000 de euro în contul firmei Melici Management Inc din Insulele Virgine Britanice. Mai departe, banii ar fi ajuns la Radu Mazăre și la fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre. Procurorii menționează că beneficiarul real al firmei Melici Management Inc este chiar Elan Schwartzenberg.

În arhiva Mossack Fonseca se regăsesc documente legate și de compania Melici Management Inc. Firma offshore a fost înregistrată în 2 ianuarie 1998 în Insulele Virgine Britanice, în aceeași perioadă cu Blue Ribbon Asstes LTD și Garthmore Management - alte două căsuțe poștale comandate de Elan Schwartenberg prin intermediul casei de avocatură panameze și folosite ca paravan în afaceri din România', arată jurnaliștii RISE Project.

Elan Schwartzenberg - monopolul afișajului stradal din Constanța

În anul 2004, Radu Mazăre a semnat un contract de colaborare cu o firmă care a obținut monopolul pe întreaga activitate de afișaj, reclamă și publicitate pe domeniul public și privat al municipiului Constanța. Contractul a fost semnat pe o perioadă de 15 ani. Taxele percepute sunt de 13 ori mai mici decât taxele prevăzute în contractele semnate de predecesorul său, în anul 2000. În afara sezonului estival, taxele sunt micșorate cu 25%, iar societatea nu este obligată să plătească taxa de colaborare dacă panourile nu sunt ocupate cu reclame. Doi dintre asociații firmei sunt Ionuț Barbu și Elan Schwartzenberg. La licitația de atunci s-au înscris trei firme deși, până în anul 2004, panotajul stradal fusese împărțit între 11 societăți. Asociații fiecareia dintre cele trei firme înscrise la licitație aveau legături puternice cu trioul Mazăre - Constantinescu - Strutinsky.

Radu Mazăre este prietenul apropiat al lui Dragnea

Liviu Dragnea: 'Sunt prieten cu Radu Mazăre şi nu mă dezic de el. M-a şocat că a fost luat cu mascaţi de la masă'; 'La judeţ, sunt multe programe pe care Nicuşor (Constantinescu - n.n.) le-a început şi pentru care, din păcate, plăteşte şi plăteşte pe nedrept'.

Victor Ponta: 'Lui Mazăre probabil nu îi vine să creadă că Guvernul domnului Dragnea, al prietenului lui Liviu, se ocupă să stea în închisoare. Poate înţeleg şi alţii. (...) Să nu îmi spuneţi că pe doamna Birchall a apucat-o independenţa şi s-a revoltat contra lui Dragnea.'

Ponta: 'Absolut toata lumea in PSD si in afara stie ca Teldrum = Dragnea / si ca Melcul, Sobo sau Pitis sunt doar niste oameni de paie bagati in fata si controlati strict ca in filmele cu Pablo Escobar / si ca o parte din bani si proprietati ( doar cateva sute de milioane de euro) au fost trecute pe numele lui Stefan Dragnea prin inginerii financiare starvezii; - multi stim ca Dragnea a pornit acest proiect impreuna cu Radu Mazare si Nicusor Constantinescu si ca banii lui erau gestionati de Cornel Catana (dar a scapat de 'parteneri' prin metode care ii fac invidiosi pe scenaristii lui 'Narcos'); - stim ca Teldrum a pornit castigand 100% din contractele din Teleorman si s-a extins ca o caracatita de sifonat banii publici la Constanta, Neamt, Satu Mare, Botosani , Olt samd."

Sinteza ZIUANEWS