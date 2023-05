De ce SUA echipează Ucraina cu senzori de radiații pentru a detecta exploziile nucleare?

The New York Times a publicat un articol interesant în secțiunea de știință pe 28 aprilie. Intitulat "U.S. Wires Ukraine With Radiation Sensors to Detect Nuclear Blasts", articolul susține că senzorii "pot detecta exploziile de radiații de la o armă nucleară sau o bombă murdară și pot confirma identitatea atacatorului".

Mai mult: În parte, scopul este de a se asigura că, în cazul în care Rusia detonează o armă radioactivă pe teritoriul ucrainean, semnătura sa atomică și vinovăția Moscovei ar putea fi verificate. Încă de când Rusia a invadat Ucraina, în urmă cu 14 luni, experții s-au îngrijorat dacă președintele rus Vladimir V. Putin va folosi arme nucleare în luptă pentru prima dată de la bombardamentele americane de la Hiroshima și Nagasaki din 1945.

În primul rând, care ar putea fi raționamentul rusesc pentru utilizarea armelor nucleare? Ei câștigă în Ucraina, iar Occidentul rămâne fără muniție. În al doilea rând, despre acei "experți". Pentru a dezvolta îngrijorările lor, Times face un link către un articol din octombrie intitulat "Armele nucleare mici ale Rusiei: o opțiune riscantă atât pentru Putin, cât și pentru Ucraina". În el, aflăm următoarele:

Principala utilitate, spun mulți oficiali americani, ar fi ca parte a unui ultim efort al domnului Putin de a opri contraofensiva ucraineană, amenințând că va face părți din Ucraina nelocuibile. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului pentru a descrie unele dintre cele mai sensibile discuții din interiorul administrației.

Așadar, experții sunt anonimi. Cine conduce această operațiune? Echipa de Sprijin pentru Urgențe Nucleare (NEST), care este brațul Administrației Naționale de Securitate Nucleară care se ocupă de funcțiile de răspuns în caz de urgență. The Times notează, de asemenea, următoarele:

Jeffrey T. Richelson, autorul cărții "Defusing Armageddon", o carte din 2009 despre Echipa de Sprijin pentru Urgențe Nucleare, a relatat că aceasta făcea adesea echipă cu Comandamentul Operațiunilor Speciale Comune, o unitate militară de elită atât de secretă încât Pentagonul a refuzat ani de zile să îi recunoască existența.

Articolul din 28 aprilie din Times devine și mai aiuritor de aici încolo. Iată:

Cunoașterea publică a unei astfel de planificări defensive, spun experții în domeniul nuclear, poate descuraja Moscova prin faptul că aceasta știe că Washingtonul poate demasca ceea ce se numește o operațiune sub pavilion fals.

De exemplu, Moscova ar putea pretinde în mod fals că Kievul a declanșat o explozie nucleară pe câmpul de luptă pentru a încerca să atragă Occidentul într-o asistență de război mai profundă. Dar, în teorie, cu rețeaua de senzori în funcțiune, Washingtonul ar putea indica propriile sale analize de atribuire nucleară pentru a dezvălui că Moscova a fost de fapt atacatorul.

Așadar, Rusia ar desfășura o operațiune sub steag fals pentru a risca să realizeze ceea ce Kievul ar vrea să realizeze cu propriul său steag fals?

Din nou, ce ar avea de câștigat Moscova? Câștigă în mod constant războiul și epuizează stocurile occidentale.

Dar pentru locuitorii din universul alternativ în care Rusia este pe ducă, totul are sens. Adresându-se acelui public, Times invocă din nou "experți nucleari" și "experți occidentali" care sunt, probabil, aceiași oficiali anonimi menționați mai sus, iar aceștia dau o turnură de rău augur contraofensivei care va urma în Ucraina:

Experții nucleari spun că astfel de măsuri de precauție defensive ar putea fi supuse la cel mai mare test în următoarele săptămâni, când armata ucraineană își va lansa ofensiva de primăvară. China a făcut presiuni asupra Rusiei pentru a înceta cu zăngănitul sabiei nucleare, iar domnul Putin nu a invocat recent o amenințare nucleară. Dar experții occidentali se tem că eșecurile Rusiei pe câmpul de luptă îl fac pe dl Putin, dacă nu cumva, mai dependent de arsenalul său nuclear și se tem că noi eșecuri ar putea spori dorința sa de a apăsa pe trăgaciul nuclear.

Unul dintre multele aspecte alarmante ale acestei situații este faptul că acești "experți" trebuie să știe cu siguranță că ideea "că eșecurile Rusiei pe câmpul de luptă îl fac pe domnul Putin să devină mai dependent de arsenalul său nuclear" este o fantezie completă, dar totuși o promovează oricum. De ce? Este un gând de rău augur.

În octombrie, Rusia avertiza NATO că Ucraina ar putea detona o "bombă murdară" și ar putea da vina pe Moscova. Washington, Paris și Londra au respins totul ca fiind "transparent fals". În schimb, Occidentul a continuat să insiste că Moscova ar putea face acest lucru. Principiile de bază ale politicii de stat ale Federației Ruse privind descurajarea nucleară afirmă că Rusia nu va folosi niciun fel de armă nucleară, cu excepția cazului în care țara este atacată cu arme de distrugere în masă sau se confruntă cu un atac convențional atât de grav încât amenință existența țării.

Ar putea Kievul să creeze o bombă murdară? GAO din SUA admite că nu este greu să găsești materialele și să construiești o bombă murdară. Ucraina a returnat Rusiei toate armele nucleare din perioada sovietică în 1990, dar încă mai deține stocuri de uraniu și plutoniu de calitate militară. Bombele murdare pot fi, de asemenea, fabricate din produse secundare de la centralele nucleare, dintre care Ucraina are mai multe. Potrivit Rusiei, nu ar fi o problemă pentru Kiev să construiască o astfel de armă:

Șeful trupelor rusești de apărare împotriva radiațiilor, chimică și biologică, Igor Kirillov, a avertizat că Ucraina are abilitățile tehnologice și rezervele ample de materiale radioactive pentru a construi o bombă murdară. Acestea includ aproximativ 1.500 de tone de combustibil nuclear uzat de la cele trei centrale nucleare în funcțiune din țară și 22.000 de ansambluri de combustibil uzat stocate în depozitele de deșeuri ale defunctei centrale nucleare de la Cernobîl, inclusiv Uraniu-235 și Plutnoiu-239 - principalii izotopi fisionabili utilizați în armele nucleare.

...În plus, a subliniat ofițerul, Kievul dispune de know-how științific care îi permite să construiască cu ușurință o bombă murdară, inclusiv legendarul Institut de Fizică și Tehnologie din Harkov, implicat în crearea armelor nucleare ale Uniunii Sovietice, și Institutul de Cercetări Nucleare al Academiei de Științe din Ucraina, care operează reactorul de cercetare BBP-M.

Articolul din Times nu conține practic nicio informație despre ceea ce fac de fapt senzorii desfășurați. Se presupune că aceștia ar detecta radiațiile și apoi o echipă de criminaliști ar încerca să determine originea armei. Chestia este că există deja instituții pentru acest lucru.

Platforma europeană de schimb de date radiologice, care monitorizează nivelurile de radiații, acoperă deja Ucraina. Potrivit site-ului său, aceasta "constă într-un mecanism de schimb de date și un site de prezentare a datelor de monitorizare radiologică care sunt colectate și partajate de 39 de țări participante aproape în TIMP REAL". Dar nu este un sistem de alertă rapidă și, deși UE are unul de acest tip, acesta acoperă doar statele membre.

AIEA, pe de altă parte, are sistemul său EMERCON pentru urgențe radiologice sau nucleare și care acoperă Ucraina. Iar AIEA poate ajuta la pregătirea investigației privind un incident nuclear:

AIEA sprijină statele în dezvoltarea capacităților tehnice prin furnizarea de: Asistență tehnică, inclusiv, la cerere, pentru a se pregăti pentru efectuarea unei examinări criminalistice nucleare în contextul investigării unui eveniment de securitate nucleară. Considerații importante implică proceduri de colectare și conservare a probelor și de secvențiere adecvată a analizelor nedistructive înainte de cele distructive în laborator.

În plus, AIEA menționează că există organizații internaționale care oferă diverse forme de sprijin criminalistic nuclear, inclusiv Inițiativa globală pentru combaterea terorismului nuclear, INTERPOL și Grupul de lucru tehnic internațional pentru criminalistică nucleară. Dar se pare că SUA nu doresc să se bazeze pe aceste instituții internaționale.

Se pare că SUA merge cu propria echipă. Așadar, în cazul în care o astfel de armă ar fi folosită în Ucraina, ar putea echipa americană de sprijin în caz de urgență nucleară să determine cine a făcut-o? Este greu de spus - dar probabil că nu cu certitudine.

Articolul din Times are puține detalii despre modul în care funcționează procesul, spunând doar că s-a dezvoltat rapid după 11 septembrie, are unele secrete și "contururile sale sunt cunoscute public".

Times face apoi un link către două articole - unul din 2004 și altul din 2006. Acestea sunt destul de asemănătoare și ambele descriu procesul de identificare în felul următor:

Știința de bază se bazează pe indicii slabe - mici fragmente de precipitații radioactive, adesea invizibile cu ochiul liber, care, sub o examinare intensă, pot dezvălui semnături distinctive. Astfel de indicii pot ajuta la identificarea tipului și a caracteristicilor unei bombe care a explodat, inclusiv a țării de origine.

În timp ce urmărirea unei rachete de la punctul de decolare nu este dificilă, urmărirea dispozitivelor neconvenționale, cum ar fi o bombă murdară care folosește explozibili obișnuiți pentru a scuipa radioactivitate, poate fi o provocare majoră. Ambele articole descriu "experți federali" care participă la exerciții pentru a stabili originea unei arme. Din articolul din 2004:

În cadrul unui exercițiu desfășurat anul acesta, zeci de experți federali în analiza precipitațiilor radioactive s-au întâlnit la laboratoarele Sandia din Albuquerque pentru a studia o explozie nucleară teroristă simulată. Dl Worlton a spus că au fost împărțiți în echipe și li s-au dat date radiologice de la două teste nucleare americane vechi, ale căror identități au rămas ascunse, și au fost instruiți să încerce să le numească. Unele echipe au reușit, a spus el.

În timp ce a prezentat acest succes aparent, articolul din 2004 a remarcat că succesul a fost doar parțial. Times a menționat, de asemenea, că au fost implicate numeroase complexități care au făcut ca atribuirea să nu fie un lucru sigur, inclusiv "faptul că știind cine a fabricat o bombă poate spune prea puțin despre cine a detonat-o". Și mai este și asta:

Experții sunt de acord că o astfel de muncă de detectiv se poate dovedi dificilă. Timp de ani de zile, Agenția Internațională pentru Energie Atomică s-a luptat cu succes limitat pentru a identifica sursa uraniului puternic îmbogățit, un potențial combustibil pentru bombă, găsit de inspectorii agenției pe echipamentele nucleare iraniene.

Potrivit AIEA, investigațiile criminalistice sunt rareori cazuri de succes:

Analiza și interpretarea criminalistică nucleară implică un proces deductiv și iterativ, așa cum este ilustrat în figura 2. Punerea în aplicare a planului analitic produce rezultate care pot fi comparate cu informații despre materialele existente sau cunoscute, iar aceste comparații duc la interpretare, care pune rezultatele analitice în context. Procesul comparativ care implică rezultatele analitice și informațiile despre materialele cunoscute este iterativ, deoarece fiecare comparație succesivă poate furniza noi informații care pot identifica alte analize sau comparații care, la rândul lor, pot descoperi semnături suplimentare care vor ajuta la identificarea mai precisă a materialului.

Acest proces comparativ poate fi, de asemenea, deductiv, deoarece poate fi utilizat pentru a exclude progresiv anumite procese, locații sau alte origini ca posibile surse ale materialului. De exemplu, compararea rezultatelor analitice ale materialelor nucleare confiscate cu procesele de producție cunoscute va identifica procesele de producție probabile care ar fi putut produce materialele confiscate, precum și acele procese care nu ar fi putut produce materialele confiscate. Comparațiile suplimentare cu alte procese de producție sau măsurători analitice existente vor servi la reducerea listei de procese de producție probabile responsabile pentru producerea materialelor sechestrate.

Dar oficialii americani au susținut în articolele din 2004 și 2006 din Times că în SUA se fac progrese științifice, ceea ce ar face ca identificarea să fie mai precisă.

Au avansat acestea suficient? Și poate că adevărata întrebare este: cine ar avea încredere în concluzia SUA? Ar conta?

Dr. Jay C. Davis, un om de știință în domeniul nuclear care a ajutat la înființarea părții Pentagonului în cadrul efortului SUA de a urmări o explozie, a declarat pentru Times în 2004 că efortul de identificare ar fi crucial pentru "a face față dorinței de gratificare instantanee prin răzbunare".