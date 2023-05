Departamentul de Stat al SUA a avertizat asupra măsurilor de siguranță deficitare de la Institutul de Virusologie din Wuhan încă din 2017

Consiliul Național de Securitate al SUA a primit un avertisment cu privire la Institutul de Virusologie Wuhan (WIV) cu doi ani înainte de pandemia mortală de coronavirus, potrivit unui e-mail obținut de U.S. Right to Know.

Îngrijorările cu privire la primul laborator de maximă securitate din China și la COVID au ajuns la cele mai înalte niveluri ale aparatului de securitate națională al SUA în decembrie 2017 - cu doi ani înainte ca COVID-19 să apară pentru prima dată la Wuhan.

Două telegrame ale Departamentului de Stat al SUA au descris o lipsă de pregătire în materie de siguranță la Institutul de Virusologie din Wuhan, precum și pericolul reprezentat de noile coronavirusuri în 2018.

Telegramele au prezentat detalii despre lipsa de personal instruit în mod adecvat, despre cererea respinsă a cercetătorului principal al WIV, Zhengli Shi, de a studia coronavirusurile la cel mai înalt nivel de bioconfinare și despre descoperirea unor noi coronavirusuri de liliac asemănătoare SARS care se leagă de receptorii umani.

Telegramele au generat un val de proteste publice după ce The Washington Post le-a raportat în aprilie 2020.

Ele au generat, de asemenea, o uimire tăcută în cadrul Departamentului de Stat, potrivit unor e-mailuri obținute prin Legea privind libertatea de informare (FOIA). E-mailurile arată, de asemenea, aparenta indignare a oficialului care a redactat telegramele.

Potrivit acelui oficial, al cărui nume este redactat, informațiile fuseseră comunicate către "NSC".

"Păcat că nu am reușit să conving pe nimeni să mă asculte, chiar și cu telegramele și scrisorile de la ambasador către NSC", a scris oficialul.

"NSC" se referă la Consiliul Național de Securitate al Casei Albe.

Fostul ambasador în China, Terry Branstad, a trimis o scrisoare despre această chestiune consilierului pentru securitate internă Tom Bossert în decembrie 2017, a confirmat un fost oficial al administrației.

U.S. Right to Know nu a obținut scrisoarea trimisă de Branstad lui Bossert.

Până în aprilie 2018, Bossert a fost înlăturat de consilierul pentru securitate națională John Bolton, proaspăt numit.

Până în mai 2018, Bolton a dizolvat unitatea de securitate sanitară globală și bioapărare și a consolidat o parte dintre membrii acesteia într-o echipă cu un mandat mai larg, potrivit rapoartelor de presă.

Mișcarea a făcut parte dintr-o reorganizare a NSC care a implicat un proces decizional mai izolat, mai puține reuniuni între agenții și o ordine mai puțin regulată, potrivit criticilor.

Bossert și Bolton nu au răspuns la solicitările de comentarii.

"De fapt, am uitat de aceste telegrame pe care echipa mea și cu mine le-am făcut la Beijing în 2018 până foarte recent și tocmai am dat de urma unei copii", a scris oficialul Departamentului de Stat. "Păcat că nimeni nu a acordat atenție punctului pe care încercam să îl atingem! Lumea ar fi fost un loc diferit dacă am fi făcut-o".

"Doamne, de acum încolo îți voi spune Cassandra", scrie într-un alt e-mail, o referire la mitul grec despre profețiile nebăgate în seamă.

"Presimțirea din acastă telegramă este uimitoare/înfricoșătoare", afirmă un al treilea e-mail.

U.S. Right to Know a obținut documentele prezentate în acest articol prin intermediul Legii privind libertatea de informare(FOIA) împotriva Departamentului de Stat.