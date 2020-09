Desi s-a musamalizat, noi am aflat! Mama lui Ciprian Ciucu e autoarea unui teribil accident, conducand ilegal un autorturism al unei institutii unde fiul ei a impus-o consiliera

Un accident extrem de grav s-a întâmplat acum câteva luni în Cartierul Drumul Taberei. O mașină a unei instituții importante aflată in directa subordine a Primului Ministru a fost făcută praf, un chioșc a fost distrus, bara de protecție a scuarului pentru pietoni și pasageri a liniei de tramvai 41 a fost distrusă, iar un alt autoturism aflat in trafic a fost avariat.

Doar o minune a făcut posibil ca cineva să nu fie omorât. Chiar dacă evenimentul a avut un impact major și a fost implicată o mașină oficială a statului român, s-a creat panică în rândul oamenilor, au fost distruse bunuri ale comunității, nu s-a făcut nimic public, iar cazul a fost mușamalizat până când reporterii noștri au aflat despre ce este vorba.

Despre acest accident presa a relatat in mai multe publicatii si stiri de televiziune (cateva exemple AICI, AICI, AICI si AICI) precum si pe mai multe conturi de facebook - unde a devenit viral -, utilizatorii au postat harti, poze si filmari video (de pilda AICI si AICI), sau pe youtube (AICI). Stirea initiala a facut multa valva in acel moment, numai ca apoi, tacere absoluta! Sa nu uitam ca la acea vreme existau multe stiri cu actiuni teroriste, cu soferi care intrau in multime, ucigand zeci de persoane. Si in acest caz puteau fi foarte multe victime, iar la o prima vedere a filmului multi comentatori de pe retelele de socializare au emis si ipoteza ca ar fi putut fi vorba despre un act terorist esuat.

Cine e autoarea accidentului

Ce nu s-a stiut la acel moment, iar asta a alimentat multe speculatii, a fost cine este soferita care conducea autoturismul Dacia Duster. Cu greu s-a aflat si tot gratie martorilor de la accident ca este vorba despre o masina de institutie publica, apartinand Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Prin investigatii specifice am aflat ca Angelina Ștefan, o pensionară, consilier al președintelui ANSVSA, Robert Chioveanu, a condus mașina instituției fără a avea dreptul legal și a provocat accidentul din 26 februarie 2020. După cum se vede și în imaginile din filmulețul de mai jos, Angelina Ștefan, iese cu spatele din parcare fără să se asigure, și... începe nebunia, distruge chioșcul, proiectându-l pe trotuar printre pietoni, intră pe bulevard lovind un autoturism ce se deplasa regulamentar în trafic, rupe protecția scuarului pentru pasageri din stația de tramvai, trece milimetric pe lângă oamenii care coborâseră din tramvai și se oprește în gardul de protecție din sens invers, pe șine.

Surpriza... insa, dupa ce ne-am pus mai multe intrebari firesti, pe care si le-au pus si cei de pe retelele de socializare, dupa acest teribil accident care se putea solda cu zeci de victime. Este inexplicabil cum s-a tratat acest accident și cum s-a mușamalizat evenimentul. Este acesta un accident obișnuit? Nu! De ce Poliția nu a transmis nicio informație oficială, deși în astfel de cazuri Poliția transmite informațiile presei? De ce ANSVSA nu a comunicat nimic pe această temă? De ce nu a apărut nicio știre in presă?

Legatura cu un politician de la varful PNL

Răspunsul îl aflăm acum: Angelina Ștefan este nimeni alta decât mama liberalului Ciprian Ciucu, președintele Agenției Funcționarilor Publici, iar instituțiile au încercat să ascundă acest lucru pentru a nu îi crea probleme liberalului, care vrea să obțină un mandat de primar la Sectorul 6. De altfel, legatura dintre Ciprian Ciucu si Angelina Stefan (care la randul ei este membra PNL Sector 3, ca si Robert Chioveanu) e "secreta", cei doi au avut grija sa nu se expuna, diferenta de nume de familie fiind si ea un "obstacol". Nici pe retelele de socializare, nici pe internet nu exista aceste legaturi de familie, cu toate ca un ochi atent descopera similitudini si cercuri de interese, legaturi de afaceri si contracte cu statul, toate firele ducand la Ciprian Ciucu.

Acesta, asemeni altor politicieni, "si-a scos mama la inaintare", ca paravan pentru afaceri mult mai putin stiute, ocultate sub pulpana USR si a liderului Dan Barna, in cercul de interese al lui Cristian Ghinea, care la randul lui e un paravan pentru afaceri cu statul, o "sageata" trasa de liderul USR si de sefii din umbra ai acestuia, prin firmele sub acoperire ale statului paralel. Noi, insa, am aflat de aceste legaturi pe care le vom dezvalui opniei publice intr-un episod urmator.

Cum spuneam, s-a încercat o mușamalizare a cazului, pentru că mama lui Ciprian Ciucu conducea fără drept autovehiculul instituției, beneficia de bunul instituției în folos personal, îl avea parcat acasă! Pensionara Angelina Ștefan nu avea dreptul legal, conform regulamentului instituției și a legilor acestei țări să conducă autoturismul instituției.

Daunele n-au fost platite

În declarația de avere a Angelinei Ștefan aceasta declară că are o mașină proprietate personală: Skoda Fabia (deci ocupă două locuri de parcare in fata casei). Ne întrebăm de ce nu ar folosi autoturismul proprietate ANSVSA, ar consuma combustibilul din bani publici, daca fiul ei este chiar președintele Agenției Funcționarilor Publici, Ciprian Ciucu, șeful șefului Angelinei Ștefan. Am vrea să-l întrebăm pe Robert Chioveanu, Președintele ANSVSA, dacă toți consilierii au permanent mașină de serviciu la dispoziție, dacă au dreptul s-o folosească în interes personal, să o parcheze acasă și cum recuperează pagubele produse de către aceștia.

Au fost aduse prejudicii materiale serioase participantului la trafic prin avarierea autoturismului, STB-ului și bineînțeles ANSVSA (publicam alaturat procesele verbale de constatare a accidentului, de daune si de asigurare). Parte din daune au fost plătite de către asigurator, se poate vedea în poza de mai jos procesul verbal de constatare.

Așa cum era de așteptat și aici avem însă parte de o surpriză. După ce instituțiile statului au încercat să mușamalizeze acest accident, să nu îl facă public pentru a nu se afla cine este autorul și legătura acesteia cu Ciprian Ciucu, aflăm că Angelina Ștefan nu a plătit daunele provocate. Conform legii, asiguratorul plătește dauna, iar după aceea o recuperează de la instituție. Instituția trebuia să îi impute Angelinei Ștefan contravaloarea pagubei, însă, din informațiile noastre din interiorul ANSVSA acest lucru nu s-a întâmplat.

Mama, protejata prin abuz de interventia fiului

Este un caz grav și cei implicați sunt obligați să răspundă public. De ce pensionara Angelina Ștefan dacă nu avea dreptul să conducă autoturismul a făcut acest lucru? De ce nu s-a luat nicio sancțiune împotriva domniei sale? Care au fost pagubele și cu cât a fost păgubit ANSVSA? De ce autoritățile nu au comunicat nimic pe acest subiect? De ce Poliția a dat doar un simplu avertisment? Oare beneficiem toți de același tratament din partea Poliției? A făcut Ciprian Ciucu, din poziția sa de șef al Agenției Funcționarilor Publici demersuri pentru mușamalizarea acestui accident? Noi credem ca da, intrucat altfel nu se explica aceasta secretomanie!

Ne întrebăm, de asemenea, cât de calificată, ce expertiză profesională are dna pensionară, Angelina Ștefan pentru a ocupa o astfel de funcție, dacă a susținut vreun concurs, au mai fost și alți candidați mai tineri pe post, sau doar pentru că este mama lui Ciprian Ciucu, șef al Agenției Funcționarilor Publici, a fost posibilă angajarea acesteia pe postul de consilier al președintelui ANSVSA.

Așteptăm cu interes răspunsurile oficialilor. Noi ne-am făcut o părere. Este un nou caz de abuz. Se încadrează perfect în tiparul "abuzului", al traficului de influență practicat de politicieni, care odată ajunși la putere sau în funcții cheie, nu mai țin cont de nimic și folosesc logistica și banul statului în interes personal, iar atunci când comit o ilegalitate încearcă să scape fără să răspundă, fără să plătească!

Ce ne facem când politicenii sunt si reprezentanți ai ONG-urilor, ba mai mult, Ciprian Ciucu este președinte al Consiliului Național de Integritate din partea ONG-urilor civice! Deontologic era să-și dea imediat demisia din toate funcțiile publice, în semn de respect față de societatea civila și a ONG-urilor pe care se presupune că le reprezintă cu demnitate și onoare.