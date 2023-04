Dezvăluire-surpriză despre Twitter Inc. în instanță: Compania cumpărată de Elon Musk nu mai există!

Într-un document depus în instanță marți, 4 aprilie, Twitter Inc. a dezvăluit în mod discret o evoluție majoră: Nu mai există. Compania este în prezent dată în judecată de activista Laura Loomer, care a acuzat-o că a încălcat legile federale privind șantajul atunci când i-a interzis contul în 2019.

Loomer are din nou un cont de Twitter, iar procesul ei va eșua cu siguranță - dar, până atunci, Twitter, în calitate de pârât, trebuie să continue să prezinte instanței declarații de informare corporativă. Și astfel, în cea mai recentă declarație, compania a furnizat o notificare conform căreia "Twitter, Inc. a fuzionat cu X Corp. și nu mai există". În calitate de "succesor în drepturi" al Twitter Inc. - adică supraviețuitorul fuziunii - X Corp. este acum pârâtul în procesul lui Loomer. Corporația mamă a acesteia este identificată ca fiind X Holdings Corp, notează slate.com.

Elon Musk, care deține atât Twitter, cât și X Holdings Corp. nu a dezvăluit încă această fuziune publicului. Dar se pare că se gândește la ea încă de când a pus la cale achiziționarea companiei de socializare. În aprilie 2022, Musk a înregistrat X Holdings I, II și III în Delaware, trei companii distincte menite să faciliteze achiziționarea Twitter de către el. Conform acelui acord, Twitter ar fi fuzionat cu X Holdings II, dar și-ar fi păstrat numele și structura corporativă generală, continuând să funcționeze în conformitate cu legislația din Delaware. X Holdings I, controlată de Musk, ar urma să servească apoi drept societate-mamă a entității fuzionate, în timp ce X Holdings III ar prelua împrumutul de 13 miliarde de dolari pe care un grup de bănci mari i l-a acordat lui Musk pentru a contribui la acoperirea achiziției de 44 de miliarde de dolari. (Potrivit cererilor formulate de Twitter în litigiul său împotriva lui Musk, X Holdings I ar fi destinat "exclusiv pentru a se angaja și a aranja finanțarea tranzacțiilor").

După cum se preciza în acordul de fuziune, X Holdings II ar înceta să mai existe ca entitate funcțională după fuziunea cu Twitter. Așadar, structura oficială după preluarea de către Musk a fost următoarea: X Holdings I supraveghează Twitter Inc., în timp ce X Holdings III se ocupă de bani. Documentele din Nevada arată că acest aranjament exact nu mai este în vigoare.

Potrivit portalului online de afaceri al secretarului de stat din Nevada, Elon Musk a înregistrat două noi întreprinderi în acest stat la 9 martie: X Holdings Corp. și X Corp. Apoi, la 15 martie, Musk a solicitat fuzionarea acestor întreprinderi din Nevada cu două dintre companiile sale existente: X Holdings I cu X Holdings Corp. și Twitter Inc. cu X Corp. În cazul celei din urmă, articolele fuziunii prevăd că X Corp. achiziționează în totalitate Twitter - ceea ce înseamnă că, în toate scopurile, "Twitter Inc." nu mai există ca societate cu sediul în Delaware. Acum face parte din X Corp, a cărei companie mamă este X Holdings Corp. cu o valoare de 2 milioane de dolari. Iar asta înseamnă că nici X Holdings I nu mai există. Atât X Holdings Corp. cât și X Corp. se află acum sub jurisdicția statului Nevada, în loc de cea a statului Delaware. (Se pare că un urmăritor anonim de SPAC-trader a dat prima dată această veste).

Revizuirea structurală a fost recunoscută în cazul Loomer la aproximativ trei săptămâni după ce X Corp. a fost înregistrată în Carson City. Până în prezent, nu se pare că schimbarea a fost menționată în alte documente juridice și cu atât mai puțin anunțată publicului. În prezent, compania cunoscută sub numele de "Twitter Inc." este implicată într-o serie de litigii: împotriva întregii țări India din cauza unor probleme de cenzură, împotriva furnizorilor care susțin că Twitter nu le plătește ceea ce li se cuvine și împotriva foștilor angajați ai Twitter care susțin că Musk a încălcat legislația muncii atunci când i-a concediat în masă toamna trecută

Așadar, de ce există acum X Corp. și de ce este stabilită în Nevada? Câteva informații despre Musk ar putea oferi o perspectivă aici.

Elon Musk a fost mult timp atașat de litera X, chiar și în afara numelor copiilor săi. În 1999, a fondat X.com, o bancă online care a fuzionat în scurt timp cu o altă companie pentru a deveni PayPal. Litera a apărut și în alte afaceri de-a lungul anilor: SpaceX, automobilul Model X de la Tesla, cele trei corporații X Holdings și "Project X", numele oficial recunoscut de SEC pentru împrumutul bancar de 13 miliarde de dolari pentru achiziționarea Twitter. După ce a finalizat preluarea Twitter în octombrie, Musk a afirmat că această achiziție va "accelera" crearea unei "aplicații pentru totul" care se va numi - ați ghicit - după litera X. O astfel de "super-aplicație", a declarat Musk, ar putea semăna cu ceva asemănător cu WeChat din China, aplicația combinată de mesagerie/rețele sociale/plată care se mândrește cu un miliard de utilizatori; funcțiile Twitter ar juca un rol important în această aplicație de dimensiuni uriașe.

De asemenea, este posibil ca X să fie mai degrabă o companie care să ofere totul decât o aplicație care să ofere totul. La sfârșitul anului 2020, YouTuberul și investitorul Tesla de mult timp Dave Lee a scris pe Twitter că Musk ar trebui "să formeze un holding numit X" care să servească drept "companie mamă a Tesla, SpaceX, Neuralink și Boring Company". (Răspunsul lui Musk: "Bună idee.") Din acest punct de vedere, alegerea lui Musk a statului Nevada ca sediu pentru X Corp. capătă o semnificație suplimentară, având în vedere că antreprenorul a înființat unele dintre cele mai mari întreprinderi ale sale în Silver State. În 2016, el a deschis o fabrică Tesla Gigafactory lângă Reno pentru a produce baterii pentru vehicule electrice; la începutul acestui an, a anunțat o extindere a instalației în valoare de 3,6 miliarde de dolari pentru a produce camioane electrice. Nevada găzduiește, de asemenea, câteva proiecte ale companiei Boring Company a lui Musk, cum ar fi tunelul de tranzit construit sub Centrul de Convenții din Las Vegas în 2021 și Vegas Loop, încă în curs de dezvoltare. În 2020, când Musk a amenințat că va muta sediul Tesla din California ca răspuns la măsurile de carantină a statului în caz de pandemie, a propus Nevada ca o potențială opțiune înainte de a se decide pentru Texas. Odată cu noua înregistrare, Musk operează acum cel puțin trei afaceri în Nevada, dintre care una face acum parte dintr-o companie X globală.

Indiferent de calea pe care o va alege, compania X a lui Musk se confruntă cu un viitor dificil. Un Congres acum sceptic față de tehnologie ar fi, fără îndoială, atent la o versiune americană a WeChat, la fel ca și agențiile de reglementare precum Comisia Federală pentru Comerț, care adoptă acum o poziție mai fermă împotriva monopolurilor tehnologice. Iar investitorii ar putea să nu fie mulțumiți dacă Musk va încerca să înghesuie fiecare dintre companiile sale separate în X Holdings Corporation. Deocamdată, este probabil ca Twitter-ul său să atragă doar mai multă atenție, ceea ce face ca marele X pe care tocmai l-a pus să fie și mai potrivit.

