Dintre cele 10 rafinării închise la nivelul UE în ultimii 30 de ani, 6 au fost românești!

În emisiunea „Dincolo de propagandă", moderată de Andrei Gușă la Radio Gold FM, a fost adusă în prim plan situația dezastruoasă de pe piața energetică din România. Dian Popescu, expert în energie, a explicat de unde provine politica catastrofală care a făcut ca România să devină țara care a înregistrat cea mai mare creștere de preț atât la gaz, cât și la energie din întreaga Uniune Europeană.

Dian Popescu a dezvăluit în exclusivitate la Gold FM că în România avem de-a face cu un mare conflict de interese, pentru că Virgil Popescu provine din OMV, deține afaceri cu OMV-ul, afaceri ulterior plasate familiei, iar aceste afaceri vor continua și după ce nu va mai fi el ministru.

„Am știut cu 6 luni înainte de majorarea prețurilor că piața din România nu este protejată de instituțiile statului și, implicit, de Ministerul Energiei, care ar trebui să vegheze asupra piețelor energiei. Nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina; explozia prețurilor din energie s-a făcut cu 6 luni înainte de începerea războiului din Ucraina. Aceea este doar o fentă după care v-a dus ministrul Energiei într-o perioadă, anunțând că de vină este războiul din Ucraina sau Agenția de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)", a punctat Dian Popescu.

România este o țară cu totul și cu totul deosebită, fiind singura țară din UE care are rezerve de gaze și singura care are un mix energetic, adică energie obținută 20% din hidrocentrale, 20% din centrale nucleare, 20% din centralele pe cărbune, 20% din gaze, la care se adaugă energia regenerabilă. Pe când era senator, Dian Popescu a propus mixarea energiei din România, astfel încât să fie stabilit un preț mediu, energia din hidrocentrale având cel mai mic preț, urmată de cea nucleară, cea obținută din cărbune și cea pe gaze, unde nu se știe un preț, pentru că marii deținători de gaze care produc energie sunt cei de la OMV. În momentul în care nu s-a făcut acest mix energetic și OMV-ul a fost lăsat să stabilească un preț maxim al energiei pe gaze, toate celelalte tipuri de energie au preluat prețurile maximale, potrivit explicației lui Dian Popescu.

Toate companiile din energie au făcut profituri uriașe, iar banii sunt dați din buzunarele românilor. Tragic este că economia a fost distrusă. În luna ianuarie s-au închis 40.000 de firme din România, din cauză că au intrat în insolvență, iar consumul energetic din acest moment a scăzut la consumul din pandemie. În ultimii 30 de ani, Europa a închis 10 rafinării. Dintre acestea, 6 au fost românești. Asta în contextul în care România are cel mai performant port, care aduce foarte eficient petrolul pe mare, având terminalul petrolier racordat în port. Dumnezeu ne-a înzestrat cu pământuri rodnice și cu resurse abundente, însă, din păcate, la conducerea statului se află o întreagă gașcă de trădători, pregătiți oricând să vândă țara pentru a-și umple propriul buzunar.

„Dacă am crea un mix energetic, dacă am da drumul termocentralelor pe gaz de la Brăila, am pune rapid în funcțiune hidrocentralele care sunt terminate și dacă am da drumul termocentralei de la Iernut, am avea cel mai mic preț la energie din Europa, de departe! Am avea o economie care ar funcționa, pentru că energia este baza", a concluzionat expertul în energie Dian Popescu.