Dorin Cocoș face acuzații grave: Monica Macovei s-a întâlnit cu George Soros la New York, să pună la cale protestele rezist!

Dorin Cocoș a demascat legăturile strânse dintre Florian Coldea și Monica Macovei. Fostul soț al Elenei Udrea susține că Macovei s-a întâlnit cu celebrul miliardar George Soros la New York, acolo unde a pus la cale protestele #rezist.

„Am surprins-o pe doamna Macovei în aeroportul din New York, în martie 2017 și la întrebarea pe care i-am pus-o „unde te duci?" a zis că la George. Și am întrebat la George Soros? Da, firește, a zis ca vor discuta despre fenomenul „#rezist". George Soros are de foarte mult timp un interes în zona Balcanilor și a Europei de Est printr-o rețea de ONG-uri care reprezintă a cincea coloană și plătește activiști civici care dezactivează toți pilonii unui stat național. Ani de zile ni s-a spus, în România, că trebuie să separăm mediul de afaceri, dar mediul a fost distrus de rețeaua Coldea si apropiați ai lui Soros din spațiul nostru", a declarat Dorin Cocoș, la Realitatea Plus.