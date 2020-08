"Drama" directorului care a luat șpăgi de 1,2 milioane de lei, a recunoscut faptele și s-a pensionat anticipat

Specialistul în alunecări de teren Gheorghe Tuluc lua mită încă de acum 9 ani. Denunțat, a recunoscut faptele ca să nu ajungă la închisoare și s-a pensionat anticipat din funcția de director adjunct în ministerul Mediului cu două săptămâni înainte de a fi trimis în judecată.

Potrivit acordului de vinovăție semnat de Tuluc și prezentat de procurorii DNA instanței de judecată pentru confirmare, șpăgile erau încasate prin intermediul unei firme de consultanță deținută de soția și cumnatul său, serviciile prestate de Tuluc fiind fictive. Fostul director din minister și-a negociat o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendare și confiscarea mitei.

El a fost angajat consilier, în 2011, în ministerul Mediului și a ajuns director adjunct al Direcției Investiții. Deși urmărit penal de DNA încă din decembrie anul trecut, s-a pensionat anticipat cu două săptămâni înainte de semna acordul de recunoaștere a vinovăției. „Vă facem cunoscut faptul că raportul de serviciu al domnului Tuluc Gheorghe, director adjunct al Direcției Investiții, a încetat cu data de 18.06.2020, ca urmare a emiterii Deciziei nr. 221220/18.06.2020 privind acordarea pensiei anticipate parțiale, emisă de Casa teritorială de pensii 321-Sibiu", se arată într-un răspuns al ministerului Mediului către Europa Liberă.

Clauze false

Potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției, directorul consultant se angaja, prin contract, să furnizeze unor oameni de afaceri din Neamț și Oradea „informații publice cu privire la: investițiile majore ce urmau să se dezvolte în zona Sibiu (autostrada Sibiu-Pitești); dezvoltarea zonei industriale Sibiu; program de investiții la nivelul primăriilor și Consiliului județean din categoria drumurilor, alimentări cu apă, canalizări; identificarea de zone cu terenuri pentru dezvoltarea unei baze de producție proprii, cum ar fi stații de betoane, balastiere, stații de sortare, cariere de piatră, surse de pământ de umplutură; urmărirea și informarea cu privire la licitațiile ce urmau să apară în domeniile de interes, în scopul deschiderii unei filiale a firmei, care să gestioneze zona Sibiu-Alba".

Studii fără valoare

În alt caz, o firmă de construcții a încheiat un contract de consultanță cu societatea lui Tuluc pentru livrarea de "Studii privind identificarea variabilelor ce vor fi luate în considerare la elaborarea sistemului de monitorizare a alunecărilor de teren în amplasamentele Sinaia și Săcele". Valoarea totală a contractului a fost de 143.636 lei inclusiv TVA. Despre acest studiu, procurorii arată că „are un caracter teoretic, general, nu face nicio referire la amplasamentele Sinaia și Săcele (cu excepția titlului)".

Ultima declarație de avere a lui Tuluc arată că acesta este un funcționar înstărit. În 2017 el deținea patru terenuri în Sibiu, Cisnădie și București, un apartament în București și o casă de 618 metri pătrați în Sibiu, bijuterii în valoare de 10.000 de euro, datorii de 180.000 de lei la bănci. La data respectivă, Tuluc avea un salariu de 92.000 de lei pe an iar soția sa, angajată la ministerul Dezvoltării regionale, câștiga 74.000 de lei pe an. Trakia Consulting, firma de consultanța a soției, a raportat pe 2017 venituri zero.

Denunțat de patronii celor trei firme de construcții, fostul director a recunoscut faptele și a fost de acord să i se confiște banii primiți ca mită. „Instanța urmează să dispune confiscarea de la inculpatul Tuluc Gheorghe a sumelor de bani care au făcut obiectul luării de mită, respectiv suma totală de 1.293.900 lei (420.000 lei +500.000 lei +373.900 lei)", se mai arată în document.

Gheorghe Tuluc a dat prima declarație ca suspect la DNA în decembrie 2019. Tot atunci, i s-a pus sechestru pe opt terenuri pentru a recupera banii:

20.100 mp teren situat în extravilanul mun. Sibiu categoria de folosință „pășune"

suprafața de 11.088 mp teren situat în extravilanul mun. Sibiu, categoria de folosință „pășune"

suprafața de 13.600 mp teren situat în extravilanul mun. Sibiu, categoria de folosință „arabil"

suprafața de 3.500 mp teren situat în extravilanul mun. Sibiu, categoria de folosință „pășune"

suprafața de 23.100 mp teren situat în extravilanul localității Cisnădie, categoria de folosință „livadă";

suprafața de 16.900 mp teren situat în extravilanul localității Cisnădie, categoria de folosință „livadă"

suprafața de 5.000 mp teren situat în extravilanul localității Cisnădie, categoria de folosință „livadă"

suprafața de 500 mp teren situat în extravilanul localității (.....), categoria de folosință „livadă"

DNA a anunțat că a sesizat Tribunalul Neamț cu acordurile de recunoaștere a vinovăției a lui Gheorghe Tuluc și a altor două persoane, pentru luare de mită în formă continuată și complicitate la luare de mită în formă continuată.

"În perioada 2011-2012, în contextul realizării proiectelor „Acumulare nepermanentă Corbești, jud. Bihor", „Creșterea siguranței în exploatare a barajului și lacului de acumulare Dridu, județul Ialomița" și „Servicii pentru pregătirea și execuția designului sistemului de monitorizare, verificare, procurare, pregătire, instalare, activare și testare pentru 2 locații Sinaia și Săcele" Gheorghe Tuluc Gheorghe ar fi primit de la trei oameni de afaceri suma totală de 1.293.900 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Sumele de bani ar fi fost primite prin intermediul unor firme controlate de rude ale inculpatului în baza unor contracte fictive de consultanță și asistență tehnică în construcții sau închirieri utilaje, încheiate cu oamenii de afaceri", spun procurorii DNA.