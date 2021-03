E scandalos cum se fura in plina criza COVID! Unitatea mobila construita cu peste 13 milioane de euro nu e functionala nici acum pe varf de pandemie

Spitalul modular din localitatea ieseana Letcani, o unitate medicala destinata teoretic bolnavilor de COVID-19, platita cu o avere din bani publici este si acum, pe var e pandemie, nefunctionala. Usile sunt "peticite" cu carpe sau cu hartii. Temperatura in saloane e intre 14 si 17 grade Celsius, caci incalzirea e ineficienta.

Nu exista niciun pat operational. In diverse locuri din cladire se pot observa mopuri si galeti, caci ploua si in interiorul spitalului. Aparatura medicala noua, cel mai probabil nefolosita, depozitata pe holuri. Foarte multa aparatura medicala sta nefolosita. Dr. Florin Rosu, directorul de la Boi Infectioase si cel care are "spitalul" in administrare, i-a explicat lui Costel Alexe, presedintele CJ Iasi: "Nu exista niciun pat operational iar temperatura in saloane e intre 14 si 17 grade Celsius. Ar fi, teoretic, 20 de paturi ATI intr-un modul iar alte 20 intr-un alt modul, dar nici ele nu pot fi folosite dupa standarde".

Spitalul modular de la Letcani a fost bugetat in vremea guvernarii PSD, de catre Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi. Popa declara pe 21 aprilie 2020 ca a semnat contractul de achizitie a spitalului modular, castigatoarea licitatiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia, cu o valoare a contractului de 13,2 milioane de euro. Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat doua saptamani mai tarziu, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia.

In cele din urma, unitatea mobila a fost pusa in functiune tarziu, in toamna, dar a functionat doar cateva saptamani, din cauza gravelor deficiente constatate. Controlul ministerial dispus la Letcani a semnalat necesitatea luarii a 31 de masuri pentru remedierea problemelor, potrivit unor declaratii din februarie 2021. Liberalul Alexe s-a angajat sa rezolve problemele urgent si sa repuna unitatea in functiune. Cu toate acestea, desi a trecut o luna, nu a fost nici o imbunatatire, desi suntem in al treilea val al pandemiei. Actualul guvern a declarat recent ca intentioneaza sa redeschida cat mai repede spitalul.