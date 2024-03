Poate unii dintre voi ați auzit despre acest concept care de vreo câțiva ani este vehiculat și folosit și la noi în România - Ființa Suverană. Pentru că am constatat în urma multor analize că lumea în general nu pricepe cum este cu chestia asta, haideți să vedem în acest articol care sunt principalele aspecte ale evoluției omului în societate.

Subiectul pleacă de la o bază genetică și anume că fiecare om atunci când se naște, se naște Viu. Deci este o Ființă Vie. Și din acest punct încep problemele omenirii, ca să pricepeți de ce ăștia din politică și guvernele lumii consideră că fac ce vor cu omenirea întreagă.

Dacă ne întoarcem în timp, putem considera de exemplu societatea atlantă ca fiind una de tip monarhic, deși mai toată lumea care a citit câte ceva despre Atlantida crede că atunci a fost o societate democratică. Era una monarhică ce permitea dezvoltarea spirituală dar și tehnologia. Spre deosebire de atlanți, grecii care se laudă cu faptul că de la ei a pornit conceptul democrației - în realitate fiind niște mincinoși notorii care au distorsionat multe fapte ale istoriei antice din Mediterana! - au preluat de fapt acest concept de la neamurile trace, dintre care făceau parte și geto-dacii.

Forma de organizare democratică aparținea tracilor, și nicidecum grecilor, și asta se poate demonstra oricând prin documente și dovezi arheologice rămase din acele vremuri, dintre care Sfatul Bătrânilor sau Consiliul Înțelepților erau numai două dintre formele de organizare socială atunci când venea vorba de adoptarea de către comunitatea respectivă a unor noi principii. Aceste principii au fost furate de către greci și transformate în ceea ce ei le-au numit Legi. Apoi după cucerirea romană, romanii le-au adoptat și le-au dezvoltat în ceea ce este cunoscut ca Dreptul Roman.

Ce este Dreptul Roman și care este definiția sa? Dreptul roman este sistemul de legi ale Republicii Romane, Imperiului Roman și Imperiului Roman de Răsărit. Normele dreptului roman au reglementat condiția juridică a persoanei, relațiile personale patrimoniale, precum și activitatea de soluționare a litigiilor dintre persoane. Astfel, toate legile existente la ora actuală în lume au la bază legea Dreptului Roman. Cu toate că asemenea lucruri au fost ascunse întregii civilizații umane de către urmașii Imperiului Roman care sunt constituiți în „dinastia papală" - vorba aceea „Toate drumurile duc la Roma" și o să înțelegeți de ce - vom vedea că unele dintre aceste lucruri au început să iasă la iveală aducând societății ceea ce este cunoscut azi prin termenul de „Ființă Suverană".

În lumea aceasta pământeană există două feluri de drepturi: cel care se aplică pe uscat și cel care se aplică pe mare.

Dacă vă aduceți aminte, pirații nu dădeau doi bani pe autoritățile vremurilor de atunci de pe uscat, deoarece pe mări și oceane ei aveau legi diferite. Tocmai de aceea cei de pe uscat - care erau reprezentanții Sistemului - îi vânau pe pirați pentru că aceștia erau cu adevărat niște oameni liberi, chiar dacă se născuseră pe uscat, mai ales că ei sfidau autoritățile din Europa medievală. Dar dreptul care se aplică pe uscat este diferit de cel care se aplică pe mare, acesta din urmă fiind numit și „Legea Amiralului" sau „Legea Amiralității". Oamenii nu cunosc aceste chestiuni, care oricum au fost ținute ascunse de slugile Sistemului secole la rând, dar le folosesc la modul ignorant atunci când individul spune „Acestea este legea pe Pământ".

Ca să înțelegeți și mai bine cum stă treaba cu dreptul vostru furat încă de la naștere - căci în realitate despre asta este vorba!!! - să facem o scurtă referire la termenii de „naval" și „sex". Totul are legătură cu sectorul comercial, cu noțiunea de comerț. Dacă v-ați gândit în privința termenului „sex" la sex, faceți o gravă eroare, deși lucrurile în acest sens sunt cumva apropiate ca înțeles. Întregul Drept Roman se bazează pe termeni din latină, unde sex înseamnă 6. De unde și denumirile unor soldați și generali romani cu titlul de „Sextus" adică al 6-lea. Desigur că unii au susținut că are de-a face acest cuvânt și cu sexul ca și concept, pentru că dacă ne referim la sex - care în latină mai desemnează și noțiunea de bărbat ca gen, atunci vorbim despre energia kundalini care la bărbați poate determina nivelul de virilitate. Dara sta e deja altă chestiune...

Întorcându-ne la subiect, putem spune că sex fiind cifra 6, aceasta este legată de comerț, deoarece 6 este format din două cifre de 3, un 3 care vinde, și un 3 care cumpără. Altfel spus, cele două triunghiuri suprapuse cunoscute și în ezoterism. În baza acestor chestiuni, cei care conduc Sistemul de câteva secole, și mai ales din 1871, respectiv 1933 când Statele Unite au devenit o corporație, nemaifiind efectiv un stat și o națiune, atunci când se eliberează un act de identitate, dacă vă veți uita pe buletin numele vostru este trecut cu majuscule. Când ne naștem, doctorul respectiv trebuie prin lege să elibereze un act, numit Certificat Constatator al Născutului Viu, prin care se atestă că într-adevăr copilul respectiv e viu. Sistemul a făcut astfel încât în locul acestui Certificat de Născut Viu, părinții să primească un Certificat de Naștere, unde deja copilul născut are un șir de numere prin care este înregistrat, de parcă ar fi animal de vânzare. Căci în mentalitatea celor care conduc Sistemul, oamenii chiar așa sunt considerați: animale de vânzare. În legile menționate, a mării și uscatului, despre care populația lumii nu are habar dar sunt știute doar de unii oameni ai Sistemului, sunt prevăzute niște detalii.

De exemplu dacă actul tău de identitate are ambele nume scrise cu majuscule - asta numindu-se în acele legi secrete Capitus Diminutio Maxima, asta înseamnă că ești sclavul Sistemului, toate drepturile tale fiind cedate fără ca tu să știi către Sistem, și pe acest motiv, dacă faci o faptă contra legilor Sistemului, ești amendat, arestat sau condamnat! Există cazuri în care pe actul de identitate doar numele de familie este scris cu majuscule, iar prenumele are doar prima literă scrisă majuscul, asta numindu-se Capitus Diminutio Media, ceea ce într-un asemenea caz omul își poate pierde drepturile de cetățenie, dar nu și dreptul la libertate, prin asta înțelegându-se că poți fi amendat, penalizat dar nu și condamnat și închis. Iar cea de-a treia categorie este numită Capitus Diminutio Minima, în privința căreia numele scris în actul de identitate sau în orice alt document în baza actului de identitate, are majuscule doar la primele litere ale numelui și prenumelui, în acest caz este indicat faptul că relațiile de familie ale persoanei în cauză au fost schimbate, consecința fiind doar o pierdere minoră a drepturilor, astfel încât cei care au așa ceva în actul lor de identitate s-ar putea să fie chiar o parte din slugile Sistemului. Și pentru a înțelege unii termeni folosiți azi, subsemnatul înseamnă „sub semnătura statului" adică îți cedezi dreptul către stat, înregistrat înseamnă „cedat regelui" ca un simplu bun deși ești o ființă umană, registru își are originea în „evidența ținută în numele regelui/reginei", înțelegere ca termen are legătură cu „inter legis" care înseamnă chestii aflate între legi - cum scapă unii cu portițe juridice în cazuri în care ar trebui să facă pușcărie clar! - și sunt folosite tertipuri, iar termenul de arestat înseamnă „oprit de către stat" din franceza veche „arrete de l'etat", adică drepturile tale sunt oprite de către slugile Sistemului/Statului.

Meer Lyn

(apărut în revista Cosmos)