Experții britanici aruncă în aer explicațiile Israelului, după explozia de la spitalul din Gaza VIDEO

Architecture a declarat că analiza sa 3D a fragmentării radiale nu corespunde cu afirmația Israelului potrivit căreia o rachetă palestiniană lansată greșit, care se deplasa de la vest la est, ar fi putut lovi complexul medical.

Grupul de cercetare cu sediul în Marea Britanie afirmă că o analiză preliminară a exploziei de la spitalul arab al-Ahli din Gaza a pus "la îndoială în mod semnificativ" versiunea evenimentelor prezentată de armata israeliană, conform Al Jazeera.

"Modelele de fragmentare pot indica faptul că proiectilul a venit dinspre nord-est - direcția părții controlate de Israel a perimetrului din Gaza - și nu dinspre vest", a declarat acesta pe X.

Mass-media, inclusiv Channel 4 și echipa de verificare Sanad de la Al Jazeera, au investigat, de asemenea, incidentul și au constatat că declarațiile israeliene par să fi interpretat greșit dovezile pentru a construi o poveste conform căreia unul dintre flash-urile înregistrate de mai multe surse ar fi fost un foc ratat de rachetă.

Preliminary analysis by FA, @alhaq_org & @earshot_ngo into the #AlAhli hospital blast in Gaza casts significant doubt on IOF claims that the source of the deadly explosion was a Palestinian-fired rocket travelling west to east. pic.twitter.com/PtYtP9l81j