Falsi stomatologi care au traumatizat zeci de oameni. O femeie nu are drept de practica, iar sotul sau este absolvent de opt clase

Doi soti, care detineau un cabinet stomatologic in Bucuresti, au fost retinuti de politie marti, 23 martie, in urma reclamatiilor unor pacienti care au fost mutilati de cei doi.

Anchetatorii spun ca exista nu mai putin de sase pacienti care au depus plangere impotriva celor doi soti, care practicau ilegal aceasta profesie, dar este foarte posibil ca numarul celor care au avut de suferit sa fie mult mai mare. In familia respectiva, singurul stomatolog cu studii este partea feminina, Anisoara Agurida, care insa si-a pierdut in urma cu un deceniu dreptul de libera practica, tot in urma unor reclamatii, dar si din motive medicale (depresie). Anisoara este fiica unui fost primar si potent om de afaceri din Vrancea, care si-a pierdut viata intr-un tragic accident de circulatie. Edilul chiar i-a construit in comuna de bastina un cabinet stomatologic, ultradotat, sperand ca-si va convinge fiica sa ramana langa familia de la tara.

Anisoara Agurida si-a dorit insa viata tumultoasa din Capitala, acolo unde l-a intalnit pe viitorul sot, cel care i-a fost alaturi in desfasurarea activitatilor ilegale de la cabinetul medical. Desi s-a recomandat pacientilor ca medic specialist in implantologie, barbatul nu are nicio pregatire medicala. Mai mult, acesta nu are nici macar studii liceale, fiind doar absolvent de opt clase. In cabinetul stomatologic ilegal din Bucuresti, acei doi au macelarit mai multe persoane. Cazul unei tinere care a apelat la serviciilor falsilor doctori este emblematic. Aceasta a depus reclamatie si le-a povestit anchetatorilor ca acel cabinet functiona cu circuit inchis, doar pe baza de recomandare. Asa a ajuns si ea pe scaunul doctoritei Agurida, dorindu-si cu ardoare un aparat dentar. Experienta insa a traumatizat-o total.

"Aveam un dinte in partea de sus putin mai in spate decat cei aliniati normal. Mi s-a spus ca nu pot pune aparat dentar, tinand cont de varsta. Cei doi soti au luat o decizie socanta, mi-au omorat toti nervii de la dinti", a povestit tanara anchetatorilor. Aceasta a mers ulterior la alt stomatolog care avea sa-i dea verdictul: procedura i-a afectat toata dantura. Mai mult decat atat, tanara apucase sa plateasca si un avans de 9.000 de lei pentru lucrare, iar cand a mers sa-si recupereze o parte din bani aproape ca a fost data pe usa afara.

In urma sesizarilor facute de oameni care au avut de patimit de pe urma celor doi, politistii i-au retinut pentru 24 de ore, punandu-le in spate mai multe infractiuni: inselaciune, exercitare fara drept a unei profesii, vatamare corporala din culpa, dar si fals si uz de fals. "Fara a avea drept de libera practica, doua persoane, o femeie si un barbat, ar fi exercitat in perioada 2017-2021, intr-un cabinet stomatologic neautorizat din Bucuresti, profesia de medic stomatolog. Astfel, ar fi indus in eroare pacientii, fiind produse vatamari corporale, precum si un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei", potrivit lui Ciprian Romanescu, purtator de cuvant Politia Capitalei.

Intre timp, cei doi soti au fost eliberati din arest si vor fi cercetati in stare de libertate. Situatia medicilor falsi, care practica aceasta meserie fara drept, nu este una noua in tara noastra. In urma cu mai multi ani, politistii din Vrancea au descoperit cu totul intamplator un fals stomatolog. Ei au gasit intr-un cabinet stomatologic din comuna Gugesti o femeie, tehnician agricol de profesie, care efectua interventii stomatologice unui pacient. Femeia era asociata cu un medic stomatolog, aflat atunci in concediu medical prelungit si preluase toate responsabilitatile medicului pe linie stomatologica.

"Ce era sa fac daca a venit copilul si ma ruga plangand sa-i tratez dintele, pentru ca nu mai putea de durere. Trebuie sa o refuz, mititica? Sunt si eu mama, cu suflet in mine. Stiu ca legal nu este voie, insa n-am omorat pe nimeni, ba din contra am facut mult bine", s-a justificat ea in fata politistilor. Aceasta a mai marturisit ca a invatat meserie de la doctorul cu care impartea veniturile cabinetului. "Pai cum sa nu inveti meserie in patru ani de cand sunt aici. Si cu ochii inchisi inveti meserie langa domnul doctor. Ce, croitoria cum se invata. Pana acum, datorita mie, au venit la cabinet peste 200 de pacienti. Copiii vin numai de dragul meu la cabinet", spunea femeia.

Peste ani, ea si-a deschis acasa propriul cabinet stomatologic, deservit de un medic de la oras. Tehnicianul agricol, stomatolog de ocazie, s-a dovedit a fi chiar mama unei vedete din lumea mondena a Capitalei, top modelul Madalina Pamfile, cunoscuta drept "eleva lui Radu Mazare" dupa ce a aparut dezbracata intr-un pictorial in "Playboy" alaturi de primarul Constantei.