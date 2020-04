Farmacia soţiei lui Nelu Tătaru vinde pe sub mână măşti la suprapreţ!

Jurnaliştii de la BZI din Iaşi prezintă astăzi, inclusiv prin filmări, un material în care arată şi probează că în Huşi, chiar Farmacia deţinută de Rodica Tătaru, soţia ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, SC Crataegus Pharma SRL, vinde măşti pe sub mână, fără bon fiscal, la suprapreţ, făcând speculă şi evaziune fiscală.

O mască la farmacia soţiei ministrului se vinde la 15 lei, fără bon fiscal. „Mai mult decât atât, preţurile au fost şi mai mari, o mască vânzându-se chiar şi cu 18 lei la farmacia lui Nelu Tătaru", arată jurnaliştii BZI în ancheta lor.

„Discuţie client - farmacista de la Crataegus Pharma, din Huşi, judeţul Vaslui:

Clientul: Daţi-mi o cutie de paracetamol! Măşti, aveţi?

Farmacista: Da, 15 lei.

Client: Îmi puteţi da şi un bon?

Farmacista: Pe măşti nu am cum. Numai pe paracetamol. Deci chiar nu am cum.

Client: Mai daţi-mi încă două măşti!

Farmacista: Îmi pare rău, chiar nu am cum să vă dau bon.

Client: Mulţumesc, la revedere!"

Farmacia soţiei ministrului Sănătăţii, SC Crataegus Pharma SRL este înfiinţată în 2006 de Tătaru Rodica (47 de ani), care este administrator şi asociat unic, de-a lungul timpului firma şi-a extins obiectul de activitate şi potrivit datelor din declaraţia de avere a ministrului Sănătăţii şi Registrul comerţului din România este, oficial, singura afacere a familiei Tătaru.

Firma soţiei ministrului fabrică şi preparate farmaceutice, face şi comeţ cu amănuntul de produse alimentare, cumpără şi vinde bunuri imobiliare proprii, administrează. cumpără şi vinde bunuri imobiliare pe bază de comision, are activităţi profesionale, ştinţifice, tehnice- referitoare la sănătatea umană, are activităţi recreative, distractive, de centre de fitness, întreţinere corporală şi alte activităţi de servicii, potrivit documentelor oficiale.

Nelu Tătaru, care a ocupat funcţii la Spitalul Municipal Huşi şi Spitalul Judeţean Vaslui, (vezi CV Nelu Tătaru) este din 2012 este şi senator al României şi ulterior a devenit secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, şi ministru al Sănătăţii, după demisia lui Victor Costache. (vezi declaraţie de avere Nelu Tătaru, farmacia soţiei)

Farmacia soţiei ministrului Sănătăţii, SC Crataegus Pharma SRL din Vaslui, înfiinţată în 2006, a avut în 2018, potrivit ministerului de Finanţe, 6 angajaţi declaraţi oficial, un profit net de 23.491 de euro şi o cifră de afaceri netă de 647.722 de euro.