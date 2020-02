Firea n-are destui bani ca sa asigure caldura in Bucuresti. Termoenergetica, pe urmele falimentarei RADET

Nici bine n-a inceput noul RADET sa dea caldura in Bucuresti ca a si intrat in datorii. Iar daca nu primeste in cateva saptamani banii de care are nevoie, va face primul pas pe urmele fostei Regii, care tot din cauza datoriilor a intrat in faliment, riscand sa lase Capitala in frig.

Ani la rand, administratiile Capitalei au folosit in fel si chip banii pe care, in mod normal, ar fi trebuit sa-i dea la RADET. In principal din aceasta cauza, dar si din vina unor contracte prost negociate, Regia nu si-a putut plati furnizorii la timp si a acumulat datorii impovaratoare, de aproape un miliard de lei. Iar acestea au creat alte si alte penalitati.

In 2016, RADET a intrat in insolventa. Apoi, vreme de aproximativ 3 ani, a functionat asa, cum un picior in groapa.

In cele din urma, insa, la inceputul lunii noiembrie 2019, Regia a intrat in faliment. Iar de la acel moment nu mai putea distribui, in Capitala, agentul termic produs de ELCEN. Capitala risca sa ramana in frig si fara apa calda.

In aceste conditii, Gabriela Firea le-a propus consilierilor generali sa-i dea dreptul - prin delegare de gestiune a serviciului public de termoficare - Companiei Municipale Termoenergetica SA sa preia activitatea falimentarei RADET.

La acel moment, administratia Capitalei a sustinut ca a gasit solutia ca Termoenergetica SA sa nu o ia pe urmele RADET.

Ce inseamna acest lucru? Ca plata catre Termoenergetica a subventiei (Primaria plateste in acest fel 62% din costul incalzirii orasului - n.red.) avea sa nu mai intarzie, ca in anii din urma. Asa ca la randul ei compania municipala - adica noul RADET - urma sa isi plateasca datoriile la timp si sa ramana in echilibru financiar.

Consilierii au girat planul Gabrielei Firea. Ba, mai mult, odata cu delegarea serviciului de termoficare catre Termoenergetica SA, consilierii generali au adoptat hotararea 626/2019. Prin intermediul acesteia, au imputernicit-o pe Gabriela Firea sa semneze conventii de plata in avans a gazului folosit pentru incalzirea Capitalei.

Cu alte cuvinte, ELCEN - care produce agentul termic in uzinele sale - urma sa estimeze de cat gaz are nevoie pentru a incalzi Capitala intr-o luna. Iar Primaria urma sa plateasca contravaloarea respectivei cantitati de gaz nu catre Termoenergetica, nici catre ELCEN, ci catre Romgaz (compania de la care ELCEN ia gaze ca sa produca agent termic).

Iar cu gazul platit in avans, intreg sistemul de termoficare urma sa functioneze fara sincope. Pe 20 decembrie, surse din administratia Capitalei au precizat in clar pentru Ziare.com ca o conventie de plata in avans a gazelor era pe circuitul administrativ. Ce s-a intamplat intre timp cu respectivul document nu stim. Cert este ca PMB n-a platit in avans nicio molecula de gaz.

ELCEN: PMB n-a platit nimic, in iarna asta. Ultimii bani i-a dat pe octombrie

Reprezentanti ai ELCEN (detinuta de Ministerul Energiei) au precizat pentru Ziare.com ca - in ciuda declaratiilor si promisiunilor - PMB n-a platit inca nimic din incalzirea Capitalei din noiembrie, decembrie si ianuarie. Asta, desi bani ar avea.

"Noi am indicat inca de la inceput si de unde pot fi luati banii. Anume, din capitalul social al companiei municipale Energetica SA, unde sunt 217 milioane de lei nefolositi. Puteau fi luati de PMB si utilizati pentru plata in avans a gazelor pe ianuarie si februarie. Dar n-au fost folositi asa, iar lucrurile se complica", au precizat sursele din ELCEN pentru Ziare.com.

Problema este, intr-adevar, una serioasa. PMB mai are inca de platit sute de milioane de lei, inclusiv in contul falimentarei RADET, de la care ELCEN nu si-a recuperat toti banii.

In plus, PMB ar fi trebuit sa ii achite CM Termoenergetica SA, ca subventie pentru luna decembrie, suma de 212 milioane de lei. Din aceasta suma, Termoenergetica SA trebuia sa isi opreasca o parte si sa le vireze restul furnizorilor. Spre exemplu, catre ElCEN avea de achitat, pana pe 29 ianuarie 2020, 170 de milioane de lei. Factura a depasit termenul de scadenta. Daca trece si de finele lunii februarie, va produce penalitati.

Va veni apoi factura lunii ianuarie, iar Termoenergetica ar risca sa ajunga, la fel ca si RADET, sa se sufoce sub povara datoriilor.

ELCEN sustine ca pana acum banii pe care i-a incasat din productia de energie electrica i-au fost suficienti pentru a livra, fara sa incaseze nimic de la PMB, agent termic in Bucuresti. Dar ca prea mult n-o va mai putea duce asa. Ba, ca sa se faca mai bine inteleasa, ELCEN a depus si o plangere prealabila impotriva PMB, in incercarea de a obliga administratia Firea sa plateasca.

Termoenergetica: Azi am inceput platile. Nu riscam, momentam, nicio penalitate

Directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica SA, Alexandru Burghiu, a precizat pentru Ziare.com ca PMB nu a platit gazele in avans pentru simplul motiv ca nu are bani.

"Plati catre furnizori au inceput sa se faca chiar azi. Aceste plati se fac dintr-un cont escrow. In acest cont intra subventia de la PMB si platile incasate de la bucuresteni. Apoi, banii se impart in functie de anumite procente pe care noi le-am negociat (cu furnizorii - n.red.).

Alexandru Burghiu, directorul CM Termoenergetica SA

Concret, daca in cont intra acum 100 de lei, 26 lei raman la Termoenergetica, 65 lei se duc la ELCEN, iar restul se impart intre Engie, Vest Energo si CET Grivita.

Astazi (marti, 4 februarie - n.red.) in acest cont au intrat 60 de milioane lei. S-au facut plati. A plecat procentul aferent si catre ELCEN (39 de milioane, din calculele noastre - n.red.).

In zilele urmatoare vor mai intra in contul escrow alte cateva zeci de milioane de lei. Se vor mai face plati si atunci. Saptamana viitoare ne asteptam, de asemenea, sa primim bani si sa facem plati. Lucrurile incep sa intre intr-un ritm normal.

N-am intarziat cu nicio plata atat de mult incat sa ni se perceapa penalitati.

Dimpotriva, noi am optimizat toate circuitele, am renegociat si am eliminat tot ce producea artificial penalitati pentru companie (Termoenergetica - n.red.). Sigur ca mai ramane problema platii efective.

De aceea, este important ca PMB sa primesca bani de la Guvern in masura necesara", a declarat Alexandru Burghiu pentru Ziare.com.

Ce s-a intamplat cu cei 217 milioane de lei de la Energetica SA?

Toate aceste probleme provin din faptul ca PMB sustine ca nu are bani de incalzire. Ce-o fi facut, insa, cu cele 217 milioane pe care le tinea in capitalul social al Companiei Municipale Energetica SA si pe care i-a cerut ELCEN?

Alexandru Burghiu sustine ca parte din acei bani au ramas la compania Energetica SA, astfel incat aceasta sa isi poata desfasura activitatea.

Dar, mai spune directorul, alte zeci de milioane din respectiva suma au fost deja virate catre Termoenergetica, pentru plata salariilor, functionare si achitarea de datorii. Per total, cam 100 dintre cele 217 milioane de la Energetica SA ar urma sa ajunga la Termoenergetica SA.

Problema e alta. Chiar daca toti cei 217 milioane de lei ar ajunge la Termoenergetica, n-ar fi suficienti decat sa rezolve pentru moment problemele cauzate de lipsa banilor din termoficare. Intrebarea este, daca mereu se plange ca nu primeste suficienti bani de la Guvern - asa cum a facut-o in timpul premierilor Viorica Dancila si Ludovic Orban - cum va reusi PMB sa tina, pe termen lung, pe linia de plutire compania de termoficare?