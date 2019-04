Flavia Teodosiu demonteaza cererea DNA de preschimbare a termenului din dosarul lui Dragnea

Replica avocatei Flavia Teodosiu, aparatoarea lui Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Teleorman, judecat in apel de completul de 5 judecatori al ICCJ, la solicitarea DNA de preschimbare a urmatorului termen din 20 mai, este devastatoare. DNA cere ICCJ sa stabileasca un termen de judecata cat mai curand, solicitare care, in opinia avocatei, se circumscrie unei presiuni imense asupra completului.

Avocata Teodosiu demonteaza cererea DNA si arata in concluziile scrise transmise Inaltei Curti ca solicitarea parchetului anticoruptie se circumscrie unei presiuni imense asupra completului format din judecatoarele supreme Alexandra Iuliana Rus, Lucia Tatiana Rog, Luciana Mera, Rodica Aida Popa si Simona Daniela Encean, scriu jurnalistii de la Lumea Justitiei.

Aparatoarea liderului PSD cere ICCJ sa respinga cererea institutiei conduse de procurorul Calin Nistor, aratand ca procuroarea de sedinta Raluca Mirica nu a avut obiectii in momentul in care instanta a stabilit urmatorul termen de judecata in 20 mai 2019. Flavia Teodosiu mentioneaza in concluziile scrise ca procurorul nu are calitatea de a formula o astfel de cerere, aceasta calitate revenind doar partilor din procesul penal si instantei, din oficiu. Aparatoarea liderului PSD considera ca cererea de preschimbare a termenului de judecata a fost luata, probabil, de conducerea DNA, dupa ce instanta a stabilit ca urmatorul termen sa aiba loc in 20 mai, iar procuroarea Raluca Mirica nu s-a opus: „Acest lucru reprezinta o interventie nepermisa a procurorilor ierarhici superiori cu privire la concluziile procurorului de caz din sedinta publica".

Iata concluziile scrise ale avocatei Flavia Teodosiu:

"INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 17.04.2019

COMPLETUL DE 5 JUDECATORI

DOSAR NR. 2401/1/2018

DOAMNA PRESEDINTE,

Subsemnatul DRAGNEA NICOLAE LIVIU, apelant-inculpat in dosarul cu numarul de mai sus, prin avocat Flavia Teodosiu, in temeiul art. 92 al. 7 Cod Procedura Penala formulez prezentele

CONCLUZII SCRISE

Cu referire la cererea de preschimbare a termenului de judecata (despre care am luat la cunostinta prin intermediul mass media) formulata in prezenta cauza de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala si pe care va solicit sa o respingeti ca inadmisibila - atat din punct de vedere legal, cat si moral, pentru urmatoarele considerente:

In fapt,

La data de 17.04.2019, din informatiile prezentate in presa/mass media, a rezultat ca reprezentantul Ministerului Public - Directia Nationala Anticoruptie - a formulat o cerere de preschimbare a termenului care a fost stabilit pentru data de 20.05.2019, solicitand o devansare a judecarii cauzei in care este trimis in judecata Domnul Liviu Nicolae Dragnea.

La termenul din data de 15.04.2019, completul de judecata, in sedinta publica si in urma dezbaterilor contradictorii a dispus amanarea cauzei pentru termenul din data de 20.05.2019, pentru ca partile, prin avocati, sa ia la cunostinta si sa formuleze puncte de vedere cu privire la doua exceptii de neconstitutionalitate ridicate in sedinta de catre Ministerul Public.

Va rog sa observati ca acesta era termenul completului investit cu judecarea cauzei, intrucat, in celelalte cauze s-a acordat acelasi termen. Totodata, este un termen firesc, normal, astfel incat avocatii sa aiba la dispozitie timpul necesar pentru pregatirea apararii iar persoanelor cercetate sa le fie asigurate toate drepturile fundamentale, si, in primul rand, dreptul la aparare.

Pornind de la faptul ca, reprezentantul parchetului, doamna Raluca Mirica a fost in sala cand s-a acordat termenul si NU S-A OPUS CU PRIVIRE LA DATA STABILITA DE COMPLETUL DE JUDECATA CA FIIND 20.05.2019, consideram ca cererea de preschimbare a termenului de judecata, probabil stabilita ulterior de conducerea DNA, reprezinta o interventie nepermisa a procurorilor ierarhici superiori cu privire la concluziile procurorului de caz din sedinta publica, incalcand in mod flagrant dispozitiile art. 67 din legea 304/2004 republicata.

Avand in vedere dispozitiile art. 29 si 30 din Codul de Procedura Penala, procurorul este organ judiciar participant la procesul penal si nicidecum parte in procesul penal, articolul 353 al 10 fiind redactat clar si fara echivoc cu privire la cei care pot face cerere de preschimbare a termenului.

In opinia apararii, procurorul NU ARE CALITATEA DE A FORMULA O ASEMENEA CERERE, aceasta calitate revenind doar partilor din procesul penal si instantei, din oficiu. Astfel, va rugam sa aveti in vedere dispozitiile art. 32 al. 2 Cod Procedura Penala conform carora ' partile in procesul penal sunt inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente' coroborate cu dispozitiile art. 353 al. 10 Cod Procedura Penala, conform carora: ' Completul investit cu judecarea unei cauze penale poate, din oficiu sau la cererea partilor ori a persoanei vatamate, sa preschimbe primul termen sau termenul luat in cunostinta, cu respectarea principiului continuitatii completului, in situatia in care din motive obiective instanta nu işi poate desfasura activitatea de judecata la termenul fixat ori in vederea solutionarii cu celeritate a cauzei'.

Onorata instanta, va rugam sa observati faptul ca cererea este inadmisibila atat din punct de vedere legal cat si moral, astfel cum am sustinut in petitul cererii, intrucat, este mai mult decat evident, ca se circumscrieUNEI PRESIUNI IMENSE ASUPRA COMPLETULUI DE JUDECATA EFECTUATA DE REPREZENTANTII DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE, este o ingerinta nepermisa a procurorilor ierarhici superiori si, nu in ultimul O EVIDENTA A CEEA CE A SUSTINUT IN FATA COMPLETULUI DE JUDECATA Domnul Liviu Nicolae Dragnea la data declaratiei in fata completului de judecata: ' am considerat si voi considera intotdeauna ca acesta este un dosar politic, iar timpul o va demonstra'.

Onorata Curte, este incredibil si de neacceptat faptul ca doar in privinta acestui dosar, in care este cercetat Domnul Liviu Nicolae Dragnea se solicita o astfel de preschimbare de termen. Din toate dosarele aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Jusitite doar dosarul acesta (in opinia noastra cererea facuta si in ceea ce il priveste pe Domnul Darius Valcov se subscrie aceleasi viziuni a parchetului) trebuie sa fie supus unei asemenea ' rigori' de judecata cu celeritate? Ne indoim si consideram ca nu este decat o atitudine neconforma si inadmisibila a Directiei Nationale Anticoruptie.

Pe fond, consideram ca cererea este nefondata, nu are nici o justificare, dimpotriva, ar putea genera tergiversari ale dosarului, avand in vedere faptul ca suntem in pragul sarbatorilor pascale urmate de zilele de 1 si 2 mai, zile libere, iar procedura de citare ar putea fi vadit afectata, putand genera lipsa de procedura cu partile din dosar.

Pentru toate aceste motive va solicitam sa respingeti in principal cererea de preschimbare a termenului ca inadmisibila si, in subsidiar, ca neintemeiata.

Liviu Nicoale Dragnea

Prin avocat Flavia Teodosiu

Doamnei Presedinte a Inaltei Curti de Casatie si Justitie"