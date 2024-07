Forumul Economic Mondial se confruntă cu acuzații de hărțuire sexuală și discriminare împotriva femeilor și persoanelor de culoare

Un raport publicat săptămâna trecută de The Wall Street Journal detaliază acuzațiile împotriva directorilor Forumului Economic Mondial, care au fost acuzați de crearea unui "loc de muncă toxic" în care hărțuirea sexuală și discriminarea sunt tolerate. Comportamentul necorespunzător ar fi ajuns până la Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial, care a făcut comentarii nepotrivite cu privire la înfățișarea femeilor angajate.

Pentru cititorii obișnuiți ai publicației The Exposé, Forumul Economic Mondial ("WEF") nu are nevoie de nicio prezentare, însă câteva dintre inițiativele WEF merită să fie evidențiate, deoarece arată ipocrizia organizației în lumina acestor acuzații.

În ianuarie 2021, WEF și-a publicat "principalele impacturi" din Agenda de la Davos. Unul dintre cele 11 domenii în care WEF s-a lăudat că a avut un impact a fost "accelerarea justiției rasiale la locul de muncă". Și în ceea ce privește femeile, WEF are mai multe inițiative decât pot fi enumerate într-un singur articol, a se vedea AICI, inclusiv mai multe inițiative de abilitare a femeilor și de promovare a egalității de gen. Femeile reprezintă o parte semnificativă a agendei WEF privind diversitatea, echitatea și incluziunea.

Consiliul Mondial al Femeilor - o rețea formată din 90 de actuali și foști prim-miniștri și președinți, a cărei misiune este de a mobiliza liderii feminini de cel mai înalt nivel cu privire la probleme de importanță critică pentru femei - se mândrește cu o relație strânsă cu WEF. Site-ul său web precizează:

"Începând din 2005, Consiliul femeilor lideri mondiali a menținut o relație strânsă cu Forumul Economic Mondial (WEF) prin participarea la Consiliul consultativ al femeilor lideri, la Programul privind paritatea de gen, la Consiliul pentru agenda globală privind emanciparea femeilor și la reuniunea anuală de la Davos, Elveția".

Cineva ar trebui, probabil, să spună Consiliului Mondial al Femeilor că hărțuirea sexuală și discriminarea nu împuternicesc femeile și că eșuează lamentabil în misiunea lor.

Să nu pierdem contactul... Guvernul vostru și Big Tech încearcă în mod activ să cenzureze informațiile raportate de The Exposé pentru a-și servi propriile nevoi. Abonați-vă acum pentru a vă asigura că primiți cele mai recente știri necenzurate în căsuța dvs. de e-mail...

În urmă cu câțiva ani, Klaus Schwab, octogenarul fondator al Forumului Economic Mondial, a decis că organizația are nevoie de o schimbare de look.

Așa că a ales un grup de angajați cu vârste de peste 50 de ani și l-a instruit pe șeful său de la Resurse Umane să scape de toți, potrivit unor persoane familiarizate cu această problemă. Astfel, a explicat el, ar scădea vârsta medie a forței de muncă. Șeful de resurse umane, un fost director experimentat al Băncii Mondiale pe nume Paolo Gallo, a refuzat, subliniind că trebuie să existe o explicație rezonabilă pentru concedierea cuiva, cum ar fi performanța slabă. Nu după mult timp, Schwab l-a concediat pe Gallo.

Acesta nu a fost singurul exemplu de comportament al Schwab care ar încălca politicile standard la locul de muncă ale principalilor parteneri corporativi ai Forumului. Un episod care încă face înconjurul angajaților este acela în care, în 2017, a angajat o tânără femeie pentru a conduce o inițiativă pentru startup-uri. Aceasta descoperise că este însărcinată și, în primele zile de lucru, a mers în biroul lui Schwab din Geneva pentru a-i spune.

Schwab s-a supărat că ea nu va putea continua să lucreze în același ritm, au declarat persoane familiarizate cu incidentul, și i-a spus că nu este potrivită pentru noul ei rol de conducere. Ea a fost îndepărtată după ceea ce Forumul a declarat că a fost o scurtă perioadă de probă.

Forumul Economic Mondial, organizația din spatele reuniunii anuale de la Davos a liderilor mondiali și a directorilor executivi, afirmă că misiunea sa nu este alta decât aceea de a îmbunătăți starea lumii.

Însă, sub supravegherea de zeci de ani a lui Schwab, Forumul a permis înmulțirea unei atmosfere ostile femeilor și persoanelor de culoare la locul său de muncă, conform plângerilor interne, schimburilor de e-mailuri și interviurilor cu zeci de actuali și foști angajați ai Forumului și alte persoane familiarizate cu practicile Forumului.

Cel puțin șase angajate au fost îndepărtate sau și-au văzut cariera afectată atunci când erau însărcinate sau se întorceau din concediul de maternitate. O altă jumătate de duzină au descris hărțuirea sexuală la care au fost supuse din partea unor manageri de rang înalt, dintre care unii au rămas la Forum. Două au declarat că au fost hărțuite sexual cu ani în urmă de VIP-uri la reuniunile Forumului, inclusiv la Davos, unde se aștepta ca personalul feminin să fie la dispoziția delegaților.

În alte două incidente recente, angajații au înregistrat plângeri interne după ce manageri albi ai Forumului au folosit cuvântul cu "N" în preajma angajaților de culoare. Angajații de culoare au înaintat, de asemenea, plângeri oficiale liderilor Forumului cu privire la faptul că au fost respinși la promovare sau excluși de la Davos.

Forumul a refuzat să îl pună pe Schwab la dispoziție pentru un interviu. Purtătorul de cuvânt al Forumului, Yann Zopf, a declarat într-o declarație că acest articol ar "caracteriza greșit organizația, cultura și colegii noștri, inclusiv pe fondatorul nostru".

În răspunsurile scrise la Jurnal, Forumul a declarat că se supune pe sine și pe angajații săi unui set ridicat de valori, cu canale de raportare confidențiale și un proces de investigație minuțios. Acesta a declarat că Schwab nu a creat niciodată o limită de vârstă pentru angajați și că a colaborat cu șeful departamentului de resurse umane pentru a face posibil ca oamenii să lucreze după vârsta normală de pensionare.

Acesta a contestat caracterizarea evenimentelor de către Journal și a declarat că organizația are toleranță zero față de hărțuire sau discriminare și a răspuns în mod corespunzător la toate plângerile primite. Acesta a declarat că au fost raportate trei acuzații de discriminare rasială din 2020 și că fiecare a fost investigată în detaliu și s-au luat măsurile corespunzătoare.

Forumul a adăugat că multe dintre episoadele descrise de Journal, inclusiv cele referitoare la discriminarea gravidelor, au implicat foste angajate care au fost concediate din motive de performanță sau ca parte a restructurărilor. Un purtător de cuvânt al Forumului a declarat că femeile nu se confruntă cu o rată mai mare de fluctuație a personalului după concediul parental și că cel puțin 150 de angajați s-au întors din concediu la același loc de muncă sau la un loc de muncă mai bun în decursul unei perioade de opt ani.

Într-un memoriu adresat personalului la 21 mai, Schwab a anunțat că intenționează să se retragă din funcția de președinte executiv, ceea ce a indicat că face parte dintr-o tranziție planificată de mult timp. Acesta a declarat că va rămâne președinte neexecutiv al consiliului de administrație. Anunțul a fost făcut după ce Schwab a trimis o scrisoare editorului și redactorului-șef al Jurnalului pentru a-și împărtăși îngrijorările cu privire la raportarea pentru acest articol.

Cultura de la locul de muncă a Forumului este deosebit de deranjantă pentru mulți angajați din cauza pozițiilor publice ale organizației care promovează egalitatea de gen. Organizația publică anual un "Raport global privind diferențele de gen", care prezintă în detaliu progresele înregistrate de diferite țări în ceea ce privește egalitatea de gen. Unele dintre acuzațiile de maltratare provin de la foști membri ai echipei care a întocmit raportul.

"Acesta a fost cel mai dezamăgitor lucru, să văd distanța dintre ceea ce aspiră Forumul și ceea ce se întâmplă în spatele scenei", a declarat Cheryl Martin, un fost funcționar al Departamentului american al Energiei, care a servit ca executiv de top al Forumului.

Jurnalul a intervievat mai mult de 80 de angajați actuali și foști, cu o vechime în muncă începând din anii 1980 până în prezent. Unii dintre aceștia s-au unit în legătură cu ceea ce ei descriu ca fiind traume comune într-un grup WhatsApp numit "WEFugees", care are sute de foști angajați.

"A fost dureros să fiu martorul unor colegi care s-au retras în mod vizibil de la ei înșiși odată cu atacul de hărțuire din partea personalului de nivel înalt, trecând de la socializare și veselie la autoizolare, evitând contactul vizual, împărtășind coșmaruri ani de zile după aceea", a declarat Farid Ben Amor, un fost director media din SUA care a lucrat la Forum mai mult de un an înainte de a demisiona în 2019. "Este deosebit de dureros atunci când contrastează cu entuziasmul și seriozitatea cu care mulți dintre noi s-au alăturat Forumului".

Barbara Erskine, un fost director de comunicare al Forumului, a declarat că Schwab i-a spus unui membru al consiliului să îi spună că trebuie să slăbească. Schwab le-a spus altor directori că nu are farmec, a declarat Erskine, care a petrecut un deceniu la Forum și a plecat în 2000.

Trei femei care au lucrat la Geneva îndeaproape cu Schwab - o recepționeră, un asistent personal și un angajat european - au declarat pentru Journal că șeful le-a făcut, de-a lungul mai multor decenii, comentarii sugestive care le-au făcut să se simtă inconfortabil. Câteva alte colege au declarat că erau la curent cu comportamentul lui Schwab cu fiecare dintre femei.

Recepționera care a lucrat pentru Schwab a declarat că acesta a invitat-o la dineuri și excursii private. Ea a spus că a trebuit să fie foarte clară cu el de mai multe ori "ce fel de relație doream: profesională și nimic sexual".

Myriam Boussina, care a lucrat la Forum în anii 1990 ca asistent personal al lui Schwab și într-un rol de gestionare a companiilor partenere, a declarat că Schwab i-a complimentat ținuta, tunsoarea și corpul într-un mod care era nepotrivit pentru un loc de muncă și care a făcut-o să se simtă inconfortabil.

"Știam că mă place și știam că mă găsește frumoasă", a declarat Boussina. "Toți bărbații cu multă putere cred că pot avea orice femeie și nu le este rușine".

Ea a spus că la acea vreme nu exista un departament real de resurse umane pe care să-l poată anunța. "Nu puteai să te duci și să te plângi, era imposibil", a spus ea.

Forumul a declarat că Schwab nu a făcut niciodată avansuri sexuale unui angajat, iar acuzațiile femeilor au fost vagi și false. "Domnul Schwab nu are și nu a avut niciodată comportamentele vulgare pe care le descrieți", a declarat un purtător de cuvânt al Forumului.

Angajata europeană, care a lucrat la Geneva în anii 2000, a declarat că Schwab nu a depășit niciodată limita contactului fizic cu ea, dar că modelul său de remarci și comportament sugestiv a fost "un lucru oribil prin care o femeie trebuie să treacă". O dată, a spus ea, și-a sprijinit piciorul pe biroul ei, cu picioarele în fața feței și i-a spus că și-ar fi dorit să fie hawaiană pentru că i-ar fi plăcut să o vadă într-un costum hawaian.

"Trebuie să-ți găsesc un bărbat și, dacă nu aș fi căsătorit, m-aș pune pe mine în fruntea listei", i-a spus Schwab de mai multe ori, a spus ea.

Un fost cadru superior al Forumului a confirmat că angajata europeană i-a povestit despre unele dintre comentariile flirtoase ale lui Schwab la adresa ei, nu după mult timp.

El și un alt angajat al Forumului au declarat că l-au văzut pe Schwab luând poziția "între picioare" în fața angajatei europene și a altor femei.

Forumul a declarat că Schwab nu a făcut niciodată așa ceva. "Acest lucru este dezgustător și incorect", a declarat purtătorul de cuvânt al Forumului, adăugând că Schwab nu era familiarizat cu costumele hawaiiene.

Vechii membri ai Forumului au declarat că lui Schwab îi plăcea să angajeze persoane atrăgătoare, care de obicei asigurau personalul pentru evenimentul anual de la Davos. Foști directori ai Forumului au declarat că situația era propice hărțuirii sexuale și că mai mulți angajați li s-au plâns de comportamentul nepotrivit al partenerilor. Potrivit unui fost angajat, exista chiar și un termen pentru contactul sexual dintre VIP-uri și angajații Forumului: "acțiune alb pe albastru", pentru culoarea insignelor purtate de cele două părți.

Angajații de sex feminin au declarat că colegii lor - în special cei de sex masculin - le remarcau adesea aspectul. "Existau multe presiuni să arăți bine și să porți rochii mulate", a declarat o femeie care a lucrat acolo în anii 2010. "Niciodată în cariera mea nu am simțit că aspectul este un subiect atât de important ca în cadrul Forumului".

Ea a spus că era obișnuit ca tinerii angajați să fie agasați de participanții la evenimente ale Forumului. La un summit al WEF Africa, își amintește că un CEO a întrebat-o dacă vrea să se întoarcă în camera lui și să bea un whisky japonez special cu el. Ea a spus nu.

O altă femeie, care s-a alăturat Forumului în 2006, a declarat că primea mesaje de la partenerii Forumului în care i se spunea: "Arăți bine astăzi" și o invitau să bea ceva după evenimentele din ziua respectivă. Ea a spus că a trebuit să se ferească de un ministru guvernamental care a sunat-o cu o presupusă problemă în camera sa de hotel.

"Colegii noștri de sex masculin au primit diferite tipuri de mesaje de la alegători, cum ar fi dacă știți dacă există fete cu care să ieșim în seara asta", a spus ea. "Nu ne-am simțit niciodată cu adevărat protejate".

Martin, fost oficial al Departamentului pentru Energie, a declarat că a încercat să facă schimbări interne pentru a aborda problema hărțuirii în perioada în care a făcut parte din consiliul de administrație al Forumului. Ea a declarat că a făcut presiuni pentru a consolida codul de conduită de la Davos și pentru a încuraja angajații să raporteze orice hărțuire în cadrul evenimentului.

Ea a spus că Schwab și alți membri ai consiliului de administrație au considerat că pledoaria ei este exagerată. În 2018, a spus ea, Schwab i-a schimbat rolul într-un mod care a lipsit-o de responsabilități, personal și resurse bugetare. El nu i-a spus niciodată de ce. Martin a demisionat mai târziu în acel an. Forumul a declarat că i s-au dat noi responsabilități înainte ca ea să decidă să plece.

"Am schimbat ce am putut, iar când mi-am dat seama că într-adevăr nu mai pot face mai mult, am demisionat", a spus ea. "Ai ridicat stâncile pe care le puteai ridica".

În 2018, Justyna Swiatkowska a depus o plângere la departamentele juridic și de resurse umane, afirmând că George Karam, un manager, a invitat-o să bea ceva după serviciu și s-a angajat în atingeri nedorite și sărutări forțate.

"În lunile care au urmat, acest eveniment și prezența dlui Karam la Forum m-au lăsat traumatizată și mi-a fost teamă să merg la serviciu", a scris ea într-un e-mail adresat șefului departamentului de resurse umane și președintelui Forumului, analizat de Jurnal. "Am aflat, de asemenea, că nu am fost singură și că au existat și alte femei cu povești similare".

O colegă făcuse o plângere similară despre Karam în acel an. Cele două acuzatoare au descoperit și altele, inclusiv o femeie care le-a spus că se plânsese despre el cu ani în urmă.

"Forumul a avut cunoștințe instituționale despre acțiunile de prădător ale domnului Karam, [sic] cel puțin, din momentul primei plângeri, dar nu a făcut nimic timp de aproape 3 ani pentru a opri hărțuirea și pentru a avea grijă de victime", a scris Swiatkowska într-un alt e-mail adresat șefului de la Resurse Umane.

Forumul a declarat că a lansat o investigație și l-a concediat pe Karam în decurs de o săptămână. Acesta și-a găsit rapid un loc de muncă la un partener al Forumului. Forumul a declarat că a precizat că, în noua sa funcție, nu i se va permite să aibă contact cu Forumul sau cu angajații acestuia. Karam nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Alți manageri ai Forumului care au primit plângeri își continuă funcțiile.

În timpul unei campanii de vaccinare antigripală din 2010, Malte Godbersen, actualul șef al departamentului de tehnologie și servicii digitale, s-a dat drept medic atunci când a apărut o tânără angajată, conform unei plângeri trimise lui Schwab și unui alt lider al Forumului.

El i-a pus întrebări medicale și a răspuns afirmativ atunci când aceasta a întrebat-o dacă ar trebui să își dea jos cămașa, dar mai întâi i-a cerut să își mute corpul în diferite poziții, potrivit plângerii și persoanelor familiarizate cu incidentul. Chiar atunci a intrat un medic adevărat, iar tânăra și-a dat seama că a fost păcălită. Jeremy Jurgens, un locotenent Schwab de top care a ajuns întâmplător la fața locului, a râs, a declarat una dintre persoane.

Godbersen a spus ulterior că a fost o glumă, potrivit plângerii. La scurt timp după aceea, el a trimis flori acasă la femeie. Femeia s-a plâns la Resurse Umane.

Resursele umane au chemat-o pe femeie pentru a discuta despre cele întâmplate. Aproape imediat după aceea, aceasta a început să observe că munca sa era criticată în mod constant de șeful său, altcineva decât Godbersen, în ciuda feedback-ului pozitiv din partea părților interesate externe, conform plângerii.

În câteva luni, Forumul a concediat-o. Resursele umane i-au spus că concedierea nu a avut legătură cu incidentul și s-a datorat performanței sale profesionale.

Forumul a declarat că episodul a fost o neînțelegere și că Godbersen și-a cerut scuze. Acesta a fost mustrat și i s-a redus bonusul, arată documentele. Godbersen, care rămâne la Forum, nu a răspuns la solicitările de comentarii.

După ce au rămas însărcinate sau au născut, mai multe femei și-au văzut soarta înrăutățită la Forum, potrivit unor persoane familiarizate cu experiențele lor. Unele au primit critici dure cu privire la performanțele lor sau și-au pierdut rolurile chiar când se întorceau din concediul de maternitate. Uneori, li s-au oferit locuri de muncă temporare sau roluri pe care mamele le-au perceput drept retrogradări.

Astfel de rezultate, au spus ele, sunt în contradicție cu pozițiile publice ale Forumului: Organizația a publicat mai multe articole și cărți albe care subliniază importanța sprijinirii noilor mame în cadrul forței de muncă.

Jurgens, cel mai înalt locotenent Schwab, a făcut comentarii umilitoare la adresa unei mame la scurt timp după ce aceasta s-a întors la muncă din concediul de maternitate, spunându-i în mod repetat că nu o place, potrivit unor persoane familiarizate cu incidentul.

Când aceasta s-a plâns la Resurse Umane în 2018 că Jurgens o intimida, oficialul a îndrumat-o către un terapeut. Forumul a declarat că nu a existat nicio plângere cu privire la hărțuire. Jurgens nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Lucrând sub un nou șef direct în 2021, femeia a suferit un avort spontan. Într-un jurnal trimis soțului ei de pe patul de spital, ea a explicat cum a lucrat până la epuizare și cum nu a dezvăluit că așteaptă un copil: "Nu este genul de loc în care să poți declara confidențial că ești însărcinată managerului tău și să te aștepți ca volumul de muncă să fie ușurat în timp ce încerci să jonglezi cu epuizarea primului trimestru".

Forumul a declarat că oferă flexibilitate atunci când este solicitată, cu condiția ca aceasta să poată fi absorbită de echipe mai largi.

Topaz Smith, o angajată a biroului din New York, care s-a alăturat Forumului în 2022, a născut gemeni anul trecut. Ea a declarat că a fost anunțată cu o săptămână înainte de a se întoarce din concediul de maternitate, în februarie, că rolul său a fost eliminat, chiar dacă a spus că nu a avut probleme legate de performanță. I s-a oferit un post temporar de șase luni.

În câteva săptămâni, Forumul a angajat un înlocuitor care să ocupe un rol cu același titlu de "partener principal" pe care îl avusese anterior și care îi cuprindea sarcinile anterioare, a spus ea.

"Este o instituție violentă din punct de vedere psihologic și nu înțeleg cum de au credibilitatea de a scrie acest raport privind diferențele de gen și de a dicta modul în care economiile și industriile sunt conduse la nivel global", a spus ea.

Forumul a declarat că rolul a fost schimbat ca parte a unei restructurări mai ample și că a fost creat un post temporar pentru a o ajuta pe Smith să găsească o altă oportunitate.

Forumul a avut uneori dificultăți în a respecta idealurile pe care le propovăduiește cu privire la promovarea diversității, echității și incluziunii. Angajații de culoare care au lucrat la Forum au povestit că nu au fost promovați, că au fost excluși de la evenimentul anual de marcă de la Davos și că au avut de-a face cu manageri care au făcut comentarii care variau de la ton surd la rasism total.

Șase angajați de culoare au spus că au ratat promovări sau că li s-au retras brusc oportunități mai bune, șefii spunându-le unora dintre ei că nu sunt suficient de "vizibili" pentru conducerea superioară sau că trebuie să zâmbească mai mult. Forumul a afirmat că promovările sunt bazate pe merit.

La începutul acestui an, Kimberly Bennett, o angajată de culoare care a lucrat la Geneva și care a ajutat la conducerea grupului de resurse pentru angajații de culoare, a trimis o scrisoare către Resurse Umane în care și-a exprimat îngrijorarea în rândul multor angajați de culoare cu privire la faptul că nu au fost incluși în cotele de personal pentru a participa la Davos, în ciuda faptului că au organizat sesiuni cheie acolo.

Într-un exemplu, ea a subliniat că, atunci când echipa DEI a Forumului a trimis personal la Davos, "toți membrii personalului sunt albi și din Europa", deși în echipă se aflau membri de diferite origini. "Ce spune despre angajamentul nostru față de DEI dacă majoritatea reprezentanților pe care alegem să îi trimitem la cel mai important eveniment al nostru sunt albi?", a întrebat ea în scrisoare.

Ea a spus că nu a primit niciun răspuns.

Forumul a declarat că doar jumătate din forța sa de muncă participă la reuniunea anuală de la Davos, că rasa și sexul nu joacă niciun rol în stabilirea celor care merg și că selecția se bazează pe nevoile de la fața locului.

În ultimii ani, doi manageri au spus cuvântul cu "N" în fața femeilor de culoare care lucrau pentru ei.

Unul dintre aceștia a fost Jean-Loup Denereaz, șeful de operațiuni al Schwab de multă vreme. Mai mulți angajați au descris remarci deplasate pe care acesta le-a făcut de-a lungul anilor, inclusiv un incident în care o femeie s-a plâns șefilor în 2017 că a făcut comentarii nepotrivite ca răspuns la o plângere de hărțuire sexuală care i-a fost adusă la cunoștință. Denereaz a fost concediat de Forum în 2018, după un incident în care a subestimat o femeie de culoare din echipa sa în biroul deschis. În timp ce pleca, el a spus: "La ce te poți aștepta de la un N-", potrivit unor persoane familiarizate cu episodul.

Forumul a declarat că episodul Denereaz a fost odios și că acesta a fost concediat la câteva zile după incident pentru încălcarea codului său de conduită. Denereaz nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Celălalt incident a avut loc în septembrie 2022 în timpul unui prânz de echipă la Geneva, când colegii împărțeau bezele acoperite cu ciocolată din Danemarca. Margi Van Gogh, un manager sud-african, și un alt coleg alb au discutat despre faptul că bomboanele erau numite "N- balls" în Danemarca și aveau un nume asemănător în Africa de Sud, folosind cuvântul complet în fața unei colege de culoare, potrivit unor persoane familiarizate cu incidentul și documentelor examinate de Journal.

Femeia de culoare, care a fost șocată, a ridicat ulterior problema într-un e-mail către Van Gogh, managerul ei. Ea a scris că nu crede că cuvântul a fost folosit "din răutate", dar că este declanșator pentru ea și alte persoane de culoare. "Există o înțelegere comună că singura utilizare corectă a cuvântului este să nu-l folosești deloc".

Ei au avut o întâlnire în care Van Gogh a plâns despre vina ei ancestrală și a cerut ca angajata de culoare să preia responsabilitatea organizării unui training DEI pentru echipă, potrivit oamenilor. Resursele umane i-au spus femeii că nu au resurse DEI, iar Van Gogh nu a dat niciodată curs solicitării, au adăugat aceste persoane.

Forumul a declarat că a fost un moment care a fost rezolvat empatic și amiabil. Van Gogh, șeful lanțului de aprovizionare și al industriilor de transport din cadrul Forumului, nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Tiffany Hart, o angajată de culoare care a petrecut aproape un deceniu la Forum, a declarat că un șef din Davos a întrebat-o despre peruca ei și, în timp ce flutura chibrituri, a întrebat-o dacă ar putea să-i dea foc. La un alt moment, ea a spus că acesta i-a spus: "Dacă știam că ai dislexie, nu te-aș fi angajat". Ea a spus că l-a reclamat pe șef la departamentul de resurse umane, dar fără succes.

Forumul a declarat că nu era la curent cu acuzațiile.

Atunci când un alt șef, Roberto Bocca, un actual cadru superior, a certat-o și a numit-o "cățea" în timpul unei convorbiri în echipă, atunci când ea a pus o întrebare, ea a declarat că cei de la resurse umane au spus că el era doar "italian și foarte pasional". Forumul a declarat că situația lui Bocca a fost analizată și abordată în mod corespunzător, iar limbajul dur nu a fost raportat. Bocca nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Hart a spus că a plecat din proprie inițiativă în 2022. "Nu ne mâncăm propria mâncare pentru câini", a spus Hart. "Promovăm incluziunea și îmbunătățirea stării lumii și a problemelor femeilor, dar facem contrariul."