Gabriela Firea arunca 2,8 milioane de euro pentru cel mai scump Târg de Crăciun din istoria Bucureştiul. Iar bucurestenii n-au caldura si apa calda in case!

Gabriela Firea că organizează cel mai scump Târg de Crăciun din ultimii patru ani şi, foarte probabil, cel mai scump din istoria Bucureştiul, fiind în derulare numai achiziţii în valoare de 1,2 milioane de euro la care se adaugă onorariile artiştilor. Totul va ajunge conform informatiilor Ziuanews la 2,8 milioane de euro. Iar asta in conditiile in care cetatenilor din Bucuresti li se taie caldura si apa pentru ca RADET a intrat in faliment, iar companiile municipale sifoneaza banii.



5,6 milioane de lei (1,2 milioane de euro) însumează achiziţiile aflate în derulare pe care le face municipalitatea pentru Târgul de Crăciun din acest an. Iar suma va creşte pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie. Este estimat ca suma de achizitii, conform cerintelor PMB, va ajunge la 2 milioane de euro. În plus, aceste contracte nu cuprind onorariile artiştilor care, în mod ilegal, sunt ţinute la secret.

Din informatiile Ziuanews aceste onorarii ajung la aproape 400.000 de euro, iar "lucrarea" este data acelorasi firme de casa. Se vor perinda artistii de la Arena Events si Global Records, detinute de oameni de afaceri din camarilla Gabrielei Firea. La acesti bani de "parandarat" se mai adauga inca aproximativ 400.000 de euro pentru scena, ecrane, artificii, intreaga suma ridicandu-se la 2,8 milioane de euro. Asta e pentru Craciun, urmeaza inca o "lovitura" de aproximativ 2,5 milioane de euro pentru concertul de Rvelion 2020

Spre comparaţie, în 2018, Târgul de Crăciun a costat municipalitatea 850.000 de euro, iar în 2017, 800.000 de euro. Insa Concertuld Revelion de anul trecut, despre care Ziuanews a relatat pe larg AICI, a costat 2 milioane de euro, la fel, fara licitatie, totul derulat prin ARCUB si firmele municipale, cu case de productie de artisti care stiu cum sa intoarca banii prin firme terte.

Mecanismul e urmatorul: Firmele organizatoare dau contratele mai departe altor firme care scad comisioanele pentru impresarierea artistilor si apoi intorc banii pe diverse canale. In realitate, artistii castiga sub jumatate din sumele pe care semneaza impresarii. La fel se face si la achizitii, fara licitatii, "spargandu-se" sumele in fractii de cate 29.000 de euro, fiind permisa astfel negcierea directa. Banii se duc printr-o retea de firme subcontractoare, de unde se obtin si sumele necesare spagilor.