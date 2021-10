Gafă apocaliptică - Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: Cei care s-au "vaccinat" sunt "oameni marcați". Se împlinește profeția biblică?!

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, se referă - intr-o recenta conferinta de presă - la cei "vaccinați" ca fiind "oameni marcați" de care are grijă administratia Biden.

În cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă purtătoarea de cuvânt Jen Psaki face o "eroare de exprimare" - cum s-a dorit a fi catalogata ulterior - sau pur si simplu a facut o gafă de proportii cum s-ar zice "a scapat porumbelul pe gură". O jurnalistă o întreabă ceva cu privire la măsurile abuzive luate de aministrația Biden, care limiteaza drepturile cetatenesti, precum si dreptul la liberati individuale si discriminare, a celor nevaccinati fata de cei vaccinati, iar Jen Psaki răspunde:

"Nu aș caracteriza discursul lui folosind aceste cuvinte sau această terminologie. Ce ați auzit pe președinte transmițând ieri sunt următoarele măsuri pe care le ia, folosind toate pârghiile guvernamentale, pentru a reduce gradul de infectare, numărul de internări, pentru a proteja pe oamenii marcați și pentru a salva mai multe vieți".

Iată și fraza în engleză:

„What you heard the President convey yesterday are the next steps he is taking, using every lever of government, to reduce, uh, sicknesses, to reduce hospitalizations, to protect marked people, and save more lives."

Traducerea de dictionar este "marked people=oameni marcați (pecetluiți)". In engleza, sensul "marked" nu se poate traduce, ca in română, "marcați" adică "afectați" (o persoana marcată/afectată de un fapt sau un eveniment). Cu atat mai mult cu cat in contextul intrebarii Jen Psaki se referea la persoanele "vaccinate" ca fiind "persoanele marcate", deci in acest caz nu acestea erau afectate de masurile abuzive ci, dimpotriva, cei nevaccinati care erau considerati a fi discriminati de catre jurnalista acreditata la Casa Albă. In engleza, "mark" înseamnă exclusiv semn, ștampilă etc., "marked" înseamnă "însemnat", "ștampilat" (pecetluit) etc.

In acest caz, filmarea respectiva de pe Youtube a strans foarte multe vizualizari, iar la comentarii multi vorbitori nativi de engleza se intreaba de ce a folosit purtatoarea de cuvant a lui Joe Biden termenul de marcati/pecetluiti (deci nu au facut nicio confuzie), cu trimitere la pasajul din Biblia unde se se spune ca "nimeni nu va putea sa cumpere sau sa vândă decat daca are semnul" (in original in engleza - "mark") referire la "mark of the beast", din Apocalipsa lui Ioan din Noul Testament. Asemanarea in acest caz este izbitoare, intrucat in curand nimeni nu va mai putea intra in magazine sau in restaurante, peste tot, decat daca e vaccinat si are "marca", adica acel cod QR de pe certificatul verde (greenpass), or ca sa o spuna pe față chiar purtatoarea de cuvand a Casei Albe este deja prea mult fata de orice "teorie a conspiratiei".

Filmarea integrala pe Youtube, alaturi de comentarii - AICI (incepand cu minutul 1:12:17), secventa in cauza AICI.

