Golanul Stefan Florescu de la PMP, omul lui Basescu, injura porcos colegii si conducerea partidului. El ar urma sa intre deputat in locul lui Tomac AUDIO

Unul din oamenii importanti care graviteaza in jurul lui Traian Basescu "a calcat pe bec", vorba favorita a fostului presedinte. Tinad cont ca actiunea se petrece in ziua si seara alegerilor europarlamentare se pote spune chiar ca a calcat pe... BEC! Stefan Florescu si-a devoalat adevarata fata, aducand injurii la adresa colegilor din PMP, dar si la cea a altor politicieni.

Florescu este vicepresedinte PMP la nivel national si presedinte al formatiunii politice la Sectorul 6 si este cel care vrea sa candideze la primaria acestui sector, in 2020. Florescu se vede un lider important prin prisma faptului ca Traian Basescu pleaca la Bruxelles, ca europarlamentar, la fel si Eugen Tomac. Acesta din urma lasa liber postul de deputat PMP, iar Floresc ar urma sa-l ocupe deoarece este urmatorul pe lista, asa ca logic ar trebui sa intre in Camera Deputatilor automat.

Numai ca Florescu e plin de "bube". A obtinut la sectorul 6 ultimul loc ca numar de votanti ai PMP la europarlamentare. Pe langa asta, organizatia pe care o conduce se afla in degringolada totala, cei care parasesc organizatia de sector sunt din ce in ce mai multi, acestia spunad ca nu se mai poate cu Florescu, cu golaneala pe care o practica, multi il asemuiesc unui interlop local, cu legaturi dubioase. Dar cel mai grav, Florescu isi denigreaza colegii de partid.

Ziuanews a intrat in posesia unei inregistrari audio din ziua si seara alegerilor europarlamntare, in care Stefan Florescu isi face "albie de porci" colegii de partis si, cu toate ca nu da un nume clar, are referinte urate si la adresa sefului sau de partid - Traian Basescu - ca si la adresa unor colege pe care le face "curve si tiganci", sau "grasa aia, cioara aia...", pe langa faptul ca foloseste cuvinte obscene pe care le atribuie celor din PMP, sau la adresa altor politicieni.

Redam mai jos fisierul audio, cerandu-ne scuze cititorilor pentru limbajul folosit de Florescu, dar nu am cenzurat tocmai pentru a se vedea ce fel de om este acest "lider" al Partidului Miscarea Populara. Oare Traian Basescu doreste sa trimita in Camera Deputatilor un astfel de om? Sau doreste ca in viitor, un astfel de "golan interlop" cum ii zic cei din organizatie, sa ajunga sa candideze la primaria de la Sectorul 6? Dupa acest episod el ar trebui sa-si ceara iertare de la toti membrii PMP pentru insultele si calomniile adresate colegilor si conducerii. Nu stim insa daca asta ar fi suficient, mai degraba, Florescu ar trebui exclus din partid. La orice alta formatiune politica importanta, dupa un astfel de limbaj si injurii aduse membrilor de partid, vinovatul este exclus fara drept de apel.

INREGISTRAREA AUDIO CU STEFAN FLORESCU AICI >

Si ca sa se vada ca Florescu nu este la prima "abatere", nu numai in ceea ce priveste limbajul trivial folosit in dese randuri, facem AICI legatura cu un amplu material publicat de Cotidianul, care face si o radiografie a afacerilor dubioase ale acestui personaj care - culmea - reprezinta si o fundatie de ajutoarare "Din suflet pentru suflet", al carui presedinte e. Fonduri importante din aceasta fundatie dar si din alte asociatii si societati au disparut fara urma, procurorii intrand pe firul acestor afaceri ilicite, la parchet existand o serie de dosare de cercetare pe rol. Florescu este un traseist politic, care pana sa ajunga la PMP a fost "om de baza" la PC-ul lui Voiculescu, a evoluat la PER, dar a fost lansat pe traiectorie de Cristian Popescu Piedone, pe cand acesta diriguia pe la controlul din Sectorul 6, Florescu fiind propulsat sef al pietelor din sector. Piedone l-a recuperat la sectorul 4, unde l-a pus sa gestioneze tranzactii dubioase. In final, s-a urcat in barca lui Traian Basescu.