Iisus condamnat încă o dată în țara în care a propăvăduit: Închisoare pentru discuții despre Evanghelie - Proiect anti-creștinism în parlamentul Israelului

Este posibil ca parlamentul israelian să adopte anul acesta o lege care să facă ilegal ca oamenii să împărtășească mesajul Evangheliei creștine chiar în țara în care Isus s-a născut, a crescut, a predicat, a murit, a fost îngropat și a înviat din morți.

Pe măsură ce se apropie Duminica Floriilor și Paștele - cele două zile cele mai sacre din calendar pentru cei care Îl urmează pe Isus ca Dumnezeu și Mesia - doi membri ai Knesset-ului (parlamentul israelian) au introdus săptămâna trecută un proiect de lege care ar interzice orice efort de a le vorbi oamenilor despre Isus. Proiectul de lege i-ar trimite la închisoare pe cei care îl încalcă.

În cazul în care ar începe să câștige susținere în Knesset și ar începe să se îndrepte spre adoptare, proiectul de lege ar putea crea o nouă durere de cap majoră pentru guvernul lui Netanyahu, declanșând o confruntare serioasă cu creștinii evanghelici din Statele Unite și din întreaga lume, care se numără printre cei mai mari susținători ai statului Israel.

Numai în Statele Unite, există aproximativ 60 de milioane de evanghelici. La nivel mondial, se estimează că există 600 de milioane, potrivit Alianței Evanghelice Mondiale.

Proiectul de lege ar putea atrage, de asemenea, critici dure atât din partea republicanilor, cât și a democraților din Congres, din ramura executivă, din rândul guvernatorilor americani și a altor persoane care iubesc Israelul și care au fost întotdeauna alături de statul evreu, dar care s-ar opune cu înverșunare eforturilor de a-i reduce la tăcere pe adepții lui Isus în Țara Sfântă.

Fostul ambasador al SUA pentru libertatea religioasă internațională Sam Brownback - care a servit în timpul administrației Trump-Pence - este primul lider american care a avertizat public că acest nou proiect de lege reprezintă o amenințare masivă la adresa libertății de exprimare, a drepturilor omului și a libertății religioase.

Vineri, All Israel News i-a trimis prin e-mail lui Brownback - un prieten și susținător consecvent și de lungă durată al Israelului - o traducere profesionistă a proiectului de lege în limba engleză, care a fost scris inițial în ebraică, bineînțeles.

Surprins și îngrijorat, ambasadorul a răspuns cu următoarea declarație: „Țările libere și democratice pur și simplu nu interzic liberul schimb de idei, iar acest lucru include credințele și convingerile religioase. Articolul 18 din Carta Universală a Drepturilor Omului - pe care Israelul a semnat-o - garantează libertatea religioasă, inclusiv dreptul de a decide asupra propriilor convingeri religioase."

Legislația propusă ar scoate în afara legii toate eforturile depuse de persoanele de o anumită credință care, în orice mod, doresc să discute sau să încerce să convingă persoanele de alte credințe să ia în considerare schimbarea convingerilor lor religioase actuale.

Pedeapsa pentru acest lucru ar fi "un an de închisoare". În cazul în care conversația are loc cu un minor - o persoană cu vârsta sub 18 ani - pedeapsa ar fi "doi ani de închisoare".

Acest proiect de lege s-ar aplica persoanelor care au conversații spirituale cu israelieni de orice religie. Cu toate acestea, în explicația oficială a proiectului de lege, cei doi legislatori israelieni au subliniat în mod special avertismentul de a opri creștinii, în special.

Prin urmare, obiectivul principal al proiectului de lege pare a fi acela de a face ilegal ca adepții lui Isus ("Yeshua" în ebraică) să explice de ce cred că Isus este atât Mesia, cât și Dumnezeu, cu speranța că israelienii ar putea lua în considerare posibilitatea de a-l urma.

Proiectul de lege nu doar că transformă în infracțiune o simplă conversație personală despre Isus cu o altă persoană. De asemenea, ar face ilegală "orice persoană care racolează o persoană - direct, digital, prin poștă sau online - în scopul de a-i converti religia".

Astfel, producerea și publicarea de videoclipuri online care explică Evanghelia evreilor sau musulmanilor din Israel - și celor de orice altă credință religioasă - ar deveni brusc ilegală. De asemenea, publicarea de cărți, alte tipuri de literatură tipărită, articole online, podcast-uri sau alte forme de media care explică viața și slujirea lui Iisus și mesajul său aflat în Noul Testament ar deveni, de asemenea, ilegală.

La fel ar fi și discutarea mesajului Evangheliei prin e-mail, mesaje text, scrisori scrise și/sau pe rețelele de socializare, inclusiv răspunsul la întrebări inițiate de persoane care nu îl urmează pe Isus.

În Israel este deja o infracțiune să încerci să faci prozelitism cu minori sau să mituiești persoane de orice vârstă cu bani sau bunuri materiale pentru a-și schimba opiniile religioase. Dar această nouă legislație încearcă să meargă mult mai departe.

"Uneori, aceste încercări nu implică promisiuni bănești sau câștiguri materiale și, prin urmare, nu sunt ilegale în conformitate cu legea actuală", notează proiectul de lege, "dar numeroasele repercusiuni negative, inclusiv daunele psihologice, justifică intervenția legiuitorului".

"Prin urmare, se propune ca, alături de interzicerea acordării de favoruri ca stimulent pentru convertirea religiei, să fie interzis și actul de solicitare a schimbării religiei, atunci când acesta este făcut direct unei persoane", fie că este vorba de o întâlnire față în față sau prin orice alt mijloc de comunicare.

Autorii acestei legislații, Moshe Gafni și Yaakov Asher, sunt membri evrei ultraortodocși din Knesset.

Ambii sunt membri ai United Torah Judaism (UTJ), un partid politic haredi (extrem de religios) care deține în total șapte din cele 120 de locuri din actualul Knesset.

Amândoi sunt voci influente - și voturi importante - în cadrul coaliției de guvernare de 64 de locuri condusă de Netanyahu.

Gafni are 70 de ani. El a fost ales pentru prima dată în Knesset în 1988 și de atunci a servit aproape neîntrerupt. În prezent, el este președintele puternicei Comisii de finanțe a Knessetului, precum și membru al Comisiei pentru afaceri externe și apărare și al Comisiei mixte pentru bugetul apărării.

Asher, în vârstă de 57 de ani, a fost ales pentru prima dată în parlament în 2013. În prezent, el este președinte al Comisiei pentru afaceri interne și protecția mediului din Knesset.

Gafni are o lungă istorie de opoziție față de adepții lui Iisus. El a introdus pentru prima dată o legislație pentru a impune o interdicție legală asupra evanghelizării în Israel în 1999.

Proiectul său de lege nu a ajuns nicăieri, dar de atunci Gafni a reintrodus în mod repetat versiuni ale legislației sale.

Spre lauda sa, Netanyahu nu a permis niciodată în trecut ca o astfel de legislație să avanseze sau să fie aprobată. Nici partidul său de centru-dreapta Likud nu a făcut-o. De ce?

Pentru că Netanyahu și majoritatea, dacă nu chiar toți membrii partidului Likud au demonstrat întotdeauna că sunt fermi în privința păstrării și protejării statului evreu ca democrație liberală.

Aceștia au crezut întotdeauna că inclusiv opiniile nepopulare trebuie să fie permis să fie susținute și exprimate în Israel și că drepturile minorităților religioase și etnice trebuie să fie protejate în cadrul statului de drept.

Netanyahu și Likud au respins, prin urmare, astfel de încălcări explicite ale libertății de exprimare, încălcări flagrante ale libertății religioase și atacuri agresive asupra drepturilor fundamentale ale omului.

Mai mult, Netanyahu s-a dovedit a fi un mare prieten al creștinilor evanghelici în ultimele trei decenii.

Deși nu este de acord din punct de vedere teologic cu evanghelicii cu privire la cine este Isus, Netanyahu a considerat de mult timp comunitatea evanghelică ca fiind o adevărată binecuvântare și un atu strategic pentru statul Israel și pentru poporul evreu din întreaga lume.

De aceea, timp de trei decenii, Netanyahu a curtat în mod activ și constant și a cultivat un sprijin puternic pentru Israel în rândul creștinilor evanghelici, care sunt în număr de aproximativ 60 de milioane în Statele Unite și aproximativ 600 de milioane în întreaga lume.

Netanyahu se întâlnește în mod regulat cu liderii creștini dintr-o gamă largă de confesiuni și vorbește adesea la conferințe și forumuri creștine, inclusiv la "Christian Media Summit", organizat de Biroul de presă al guvernului israelian în fiecare an la Ierusalim.

Chiar anul trecut, o delegație de lideri evanghelici din mediul de afaceri și mass-media s-a întâlnit cu Netanyahu la Knesset.

În timpul turneului său de promovare a cărții de acum câteva luni, Netanyahu a vorbit, de asemenea, la numeroase rețele de televiziune creștine, inclusiv TBN și CBN, cele două rețele evanghelice cele mai vizionate din Statele Unite.

Acestea fiind spuse, liderii evreilor evanghelici și mesianici care au vorbit cu All Israel News în ultimele zile spun că sunt îngrijorați de faptul că, în actualul mediu politic, legislația introdusă de Gafni și Asher ar putea deveni într-adevăr lege.

Aceștia notează că, din cele 120 de locuri din Knesset, actuala coaliție guvernamentală este formată dintr-un număr mare de membri ortodocși și ultraortodocși.

Acești membri sunt mult mai agresivi în această sesiune legislativă decât oricând înainte în a face presiuni pentru adoptarea de legi care să le promoveze viziunea lor teologică.

Iar acești membri par să creadă că Netanyahu nu-și poate permite să le piardă voturile dacă speră să rămână prim-ministru și speră să avanseze alte priorități politice importante ale sale, inclusiv oprirea regimului iranian de la construirea de arme nucleare, încheierea păcii cu Regatul Arabiei Saudite, consolidarea și extinderea economiei israeliene (mai ales în condițiile în care economia americană încetinește) și adoptarea unor reforme judiciare radicale.

Într-adevăr, actuala mișcare de reformă judiciară ridică și mai multe îngrijorări pentru liderii evreilor evanghelici și mesianici. Mulți cred că reformele sunt, de fapt, necesare pentru a îmbunătăți sistemul juridic defectuos al Israelului.

Cu toate acestea, ei sunt îngrijorați că, dacă Knesset-ul va adopta o versiune extremă a "clauzei de anulare" - una dintre cele mai controversate și mai intens dezbătute reforme propuse, care ar permite Knesset-ului să anuleze deciziile Curții Supreme israeliene cu un vot majoritar simplu de doar 61 de deputați din 120 - acest lucru ar putea pune în pericol grav drepturile omului și libertățile civile ale tuturor minorităților din țară, inclusiv ale minorităților religioase, cum ar fi adepții lui Isus.

Ar fi o chestiune diferită dacă "clauza de anulare" ar necesita o supermajoritate de, să zicem, 90 de locuri în Knesset pentru a adopta legislația anulată anterior de Curtea Supremă.

Chiar și un compromis privind chestiunea "clauzei de anulare" ar putea fi atât pozitiv, cât și acceptabil, în cazul în care legislația finală necesită mai puțin de 90 de voturi, dar mult mai mult de 61 pentru a anula o decizie a Curții Supreme.

Dar legislația care ar permite unei majorități simple să anuleze decizia Înaltei Curți reprezintă, în opinia lor, o amenințare serioasă din mai multe motive.

De exemplu, dacă proiectul de lege Gafni-Asher va deveni lege, Curtea Supremă probabil că îl va anula ca fiind o încălcare a libertății de exprimare, a drepturilor fundamentale ale omului și a libertății de religie.

Cu toate acestea, dacă versiunea propusă în prezent a "clauzei de anulare" devine, de asemenea, lege, atunci o majoritate simplă de doar 61 de membri ai Knesset-ului ar putea anula decizia Înaltei Curți.

Acest lucru ar permite actualului Knesset să meargă mai departe cu interzicerea tuturor formelor de evanghelizare în Israel și nu ar oferi niciun fel de recurs legal evreilor și străinilor care Îl iubesc pe Isus și doresc să le vorbească altora despre El.

