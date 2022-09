Incă o confirmare a "teoriei conspiratiei": Un medic a găsit structuri geometrice precum dreptunghiuri și piramide inversate în vaccinurile ARNm degradate!

Dr. Daniel Nagase a folosit un microscop electronic cu scanare pentru a analiza vaccinurile ARNm Pfizer și Moderna care au fost expuse la temperatura camerei timp de săptămâni sau luni și a descoperit obiecte ciudate care, potrivit mai multor medici consultați de The Epoch Times, nu ar trebui să existe în fiole - nici chiar după degradare.

Nagase a obținut imagini cu cristale, sfere, fibre și, cel mai izbitor, cu „dreptunghiuri și piramide inversate". Una dintre imagini arată o „structură cristalină hexagonală, deasupra căreia există o structură dreptunghiulară cu 4 laturi, cu puncte distanțate în mod regulat sub forma unei rețele". „Structurile cu 4 laturi deasupra structurilor cu 6 laturi nu apar în mod natural", a spus Nagase pentru The Epoch Times.

Un specialist în biologie moleculară/virolog care a analizat descoperirile lui Nagase a declarat pentru The Epoch Times, sub protecția anonimatului, că rezultatele microscopiei electronice cu scanare „au dezvăluit un conținut neașteptat". „Cel mai remarcabil este o formă dreptunghiulară distinctă, constând în principal din carbon și oxigen", a spus omul de știință pentru revista americană.



„Această formă este în contradicție cu caracteristicile morfologice cunoscute ale componentelor din vaccinuri și ale materiei biologice. Investigații ulterioare privind compoziția vaccinului sunt justificate și este nevoie urgentă de verificări independente în condiții controlate", a subliniat omul de știință. Nagase este medic ER (care lucrează în departamentul de urgențe) în Canada și practică din 2008. A studiat fiziologia și biologia celulară la Universitatea McGill și a urmat, de asemenea, Dalhousie University Medical School.

El a făcut două serii de analize ale vaccinurilor ARNm. Prima a fost efectuată în urmă cu aproximativ patru luni, iar cea nouă, în august. El a trimis către The Epoch Times o nouă imagine (piramida inversată) din analiza sa recentă, iar în prezent parcurge mai mulți gigabytes de date din noul lot de scanări. Nagase a spus că a primit ambele loturi din „orase diferite" din vestul Canadei. Noile imagini sunt „foarte asemănătoare" cu cele din prima analiză, susține acesta. Nagase a declarat pentru The Epoch Times că a descoperit „structuri de carbon/oxigen sub formă de cristale, sfere, fibre, dreptunghiuri și piramide inversate" în prima sa analiză. Nu a văzut „nicio sferă sau fibre de carbon" la a doua analiză.

Principala îngrijorare a lui Nagase este că aceste forme sunt compuse „doar din carbon și oxigen". El susține că substanțele biologice precum ARN-ul ar prezenta semne de azot și fosfor, dar primul său lot (din martie) de scanări microscopice ale fiolelor Pfizer și Moderna nu a arătat niciunul dintre aceste elemente pe aparatul său. În schimb, lotul din august a detectat fosfor, „indicând existența fie a ADN, fie a ARN în probă". Microscopul electronic cu scanare pe care îl folosește este capabil să detecteze - și a detectat - azotul în alte scanări pe care le-a arătat The Epoch Times.

Dr. Michael Palmer, microbiolog, a declarat pentru The Epoch Times că, întrucât mostrele de vaccin au fost „lasate să se degradeze timp de aproximativ 2 luni în stare lichidă... nu știm dacă vreuna dintre formele ciudate care au fost observate în acele mostre au fost de fapt prezente în materialul original." Cu toate acestea, Palmer a recunoscut că lipsa completă a fosforului și azotului în spectrele de raze X este „potențial importantă". „Atât ARNm, cât și nanoparticulele lipidice ar trebui să conțină ambele elemente; și indiferent de gradul de degradare chimică al compușilor conținuți în timpul celor două luni, elementele chimice din care constau acești compuși ar fi trebuit să fie păstrate", a adăugat microbiologul.

Un alt microbiolog, dr. Sucharit Bhakdi (pensionar), a fost de acord „parțial, dar nu în totalitate" cu opinia lui Palmer. „Problema este «monopolul» carbonului și oxigenului în toate analizele. Aceasta se leagă de știrile despre loturile «goale»", a subliniat Bhakdi. Ideea referitoare la „loturile greșite sau goale" are legătură cu acuzațiile că diferite loturi de flacoane conțin substanțe diferite.

Palmer și Bhakdi au publicat recent un studiu despre detectarea expresiei proteinei Spike chiar și după 9 luni, precum și despre inflamația diferitelor organe din cauza răspunsului autoimun. Cu privire la temperatură, Nagase a declarat că „scopul examinării flacoanelor nerefrigerate este de a vedea ce se întâmplă cu vaccinul în condiții mai potrivite cu cele din corpul uman". El consideră că „temperatura de refrigerare nu are niciun sens". „-40 [grade Celsius] nu este o temperatură biologică. Depozitarea ADN/ARN timp de câteva luni necesită doar o temperatură de -20", a spus Nagase.

Dr. Sherri Tenpeny, un medic care avertizează de aproximativ 30 de ani cu privire la pericolele din vaccinuri, a spus, pentru Epoch Times, că „Dr. Nagase este încă unul dintr-o serie de investigatori care au descoperit un conținut neobișnuit în interiorul unui flacon de vaccin care ar trebui să fie fabricat în condiții sterile. Cercetători din Spania, Marea Britanie, Germania, Japonia și Brazilia care au observat mai multe probe de conținut al vaccinurilor la microscop au găsit particule în suspensie care nu ar trebui să existe în niciun vaccin", a spus Tenpenny. „Indiferent de cum sunt identificate, nu ar trebui să fie injectate în organism, iar particulele de acest tip este foarte posibil să cauzeze multe dintre efectele secundare atribuite vaccinurilor." De asemenea, Dr. James Thorp consideră aceste conținuturi din flacoane ca fiind „bizare".

„Atât azotul, cât și fosforul sunt un sine qua non în cazul unei origini biologice. Nu m-aș aștepta ca o probă de vaccin rămasă la temperatura camerei timp de mai multe săptămâni să fie testată negativ pentru aceste două elemente care definesc o sursă biologică. Desigur, ADN-ul sau ARN-ul se descompun, dar, ca specialist în chimie, nu m-aș aștepta la eliminarea completă a azotului și a fosforului din aceste probe vechi", a declarat Thorp pentru The Epoch Times.

„Cercetarea Dr. Nagase nu trebuie luată izolat. Ar trebui să ținem cont de faptul că și alții au descoperit elemente similare «contaminante» în flacoane, iar acest lucru trebuie să ducă la demersuri imediate pentru a investiga ce e cu această «contaminare»", a declarat pentru The Epoch Times și dr. Janci Lindsay, toxicolog și biolog molecular.

„Între timp, programul de inoculări ar trebui oprit. Acesta ar fi răspunsul logic dacă guvernele lumii ar fi cu adevărat interesate de sănătatea și siguranța cetățenilor lor. Faptul că nu fac acest lucru spune multe despre adevărata intenție din spatele acestui program", a subliniat Lindsay.

Text preluat de pe Activenews.ro