Informatii incendiare: Kovesi face presiuni sa-l puna procuror general pe anchetatorul dosarului "Ayahuasca", iar Gelu Oltean sa faca un set de denunturi spectaculoase "la vârf"

Pe fondul concursului organizat de ministrul Justitiei, Catalin predoiu, pentru ocuparea functiilor de sefi de parchete, am intrat in posesia unor informatii incendiare, care conduc catre faptul ca Laura Codruta Kovesi, acum procuror sef la parchetului European, fost sef al DNA si al Parchetului General din Romania, doreste sa-si plaseze un pion cheie in Ministerul Public, facand presiuni ca Marian Drilea sa ajunga procuror sef al parchetului General.

Procurorul Pompiliu Marian Drilea, care instrumenteaza cazul "Ayuahsca", in care este implicat Gelu Oltean, a candidat in 2013 ca sa fie procuror sef al DNA, fiind sustinut de Victor Ponta, la acea vreme premier. La intelegere cu Traian Basescu, Victor Ponta si Liviu Dragnea mizau ca Laura Codruta Kovesi va juca pe mana lor. Acestia trimisesera pe cineva la Bruxelles, unde Kovesi se retrasese la Misiunea Romaneasca, sub "sutana" Monicai Macovei, dupa ce si-a terminat mandatul ca procuror general, ca sa o convinga sa accepte sa fie sefa DNA. Ceea ce s-a si intamplat.

Acum, in 2020, Marian Drilea candideaza pentru functia de procuror sef al Parchetului General, fiind sustinut de Kovesi direct. Procurorul Catalin Borcoman a fost pana recent seful DIICOT Brasov, el pleaca la Bruxelles in echipa lui Kovesi, ca procuror european, iar in locul lui reintra in scena procurorul Mircea Negulescu. In echipa de perchezitie de la Clinica din Stanesti unde era Gelu Oltean cu Afacerea "Ayuahsca" au fost exact procurorii Drilea, Borcoman si Negulescu, si - conform surselor Ziuanews - s-a tinut permanent legatura cu Codruta Kovesi, care avea un meci vechi cu Oltean, promitandu-i acestuia de fata cu martori in urma cu patru ani ca-l va aresta. Ea a incercat acest lucru in 2016, in faimosul dosar DGIPI, dosar care a fost inchis dupa plecarea ei din sistem in decembrie 2018, iar Florentina Mirica, procuroarea de caz, a fost data afara.

Dosarul "Ayahuasca" are insa cu totul alte mize, demonstrate de arestarea nejustificata a lotului "Oltean" si prelungirea masurii arestului preventiv cu inca o luna, in conditiile in care nu exista nicio proba la dosar, sau in trecutul lui Gelu Oltean, care sa justifice arestarea in loc de judecarea in stare de libertate. Sunt persoane interesate - dupa cum vom vedea mai departe - ca Gelu Oltean sa faca anumite denunturi in directiile Victor Ponta, Virgil Ardelean, Gabi Cretu, Lucian Pahontu, Emil Boc, Dacian Ciolos si altii. In acelasi timp, se incearca convingerea lui pentru a denunta la schimb cu o sentinta mai favorabila in final. De aici si implicarea publica a lui Traian Basescu, care a simtit miza.

Unul dintre judecatorii din completul de 2 care a decis arestarea lui Gelu Oltean si apoi prelungirea arestului preventiv este Adrian Dicu, fost procuror DIICOT, coleg cu Drilea, Borcoman, Negoescu. S-a dorit, in fapt, pe langa arestarea lui Oltean, ca acest caz "Ayahuasca", cu atatea nume mari implicate, sa mai rezolve doua lucruri: "disparitia" de langa presedintele Klaus Iohannis a lui generalului Gabriel Cretu - fost sef al SPP, trecut in rezerva pentru implicarea in dosarul "Ayahuasca" - si Madalina Dobrovolschi - fosta purtatoare de cuvant la Cotroceni, care si ea frecventa clinica respectiva la invitatia Vanessei Youness, partenera lui Oltean. Al doilea motiv, cum am spus, cazul sa fie o trambulina de lansare pentru Marian Drilea, care sa-l ajute sa acceada mai usor la sefia Parchetului General, unde interviurile au avut loc deja, cu Catalin Predoiu, ministrul Justitiei. Acesta este motivul pentru care dosarul merge pe repede inainte, ca Gelu Oltean sa poata fi trimis in judecata rapid, cat se poate de repede sa intre si in pusacrie, ca sa nu aiba posibilitatea sa se apere public, sa-i creeze astfel daune de imagine lui Drilea, caruia Kovesi i-a promis ca-l va ajuta sa ajunga acum procuror general.

Ascensiunea lui Marian Drilea se poate cauta de pe vremea cand a devenit partener de raliuri cu Victor Ponta, amandoi copiloti, au fost in campionatul national. Drilea, insa, are scheleti in dulap, cum se zice. A fost cercetat penal de Parchetul General - adica de institutia la care vrea acum sa fie sef - pentru fals în înscrisuri într-un dosar privind şantajarea lui Ioan Gliga, fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. Dosarul din anul 2009, atunci când căpitanul SRI, Daniel Diaconu, a fost acuzat că a falsificat, împreună cu finul său Marian Drilea, un document clasificat „strict secret”. Actul avea aparenţa unui document oficial emis de DGIPI şi semnat de şeful de atunci, chestorul Virgil Ardelean, "tatucul" de suflet al lui Gelu Oltean.

În document era vorba despre ilegalităţi care ar fi fost comise de Ioan Gliga. Căpitanul SRI a forţat demisia lui Gliga. Ofiţerul intenţiona să contribuie la ascensiunea în funcţie a lui Pompiliu Marian Drilea. Pus în faţa documentului falsificat, pe care l-a considerat autentic, Gliga a demisionat şi a intrat în avocatură. Funcţia sa a fost ocupată chiar de Marian Drilea. Un tribunal militar l-a condamnat pe Daniel Diaconu la trei ani de închisoare cu suspendare. Mergem mai departe.

În 2010, Marian Drilea a afirmat în faţa mai multor oficiali din cadrul Fisc-ului că va face tot posibilul pentru a-l cerceta şi reţine pe şeful lor de atunci, Sorin Blejnar. Ancheta anunţată de acesta viza compromiterea şefului Fisc-ului prin mediatizarea dosarului, „chiar dacă faptele de care era acuzat nu se confirmau”, iar Sorin Blejnar urma să fie eliberat din funcţie. Era momentul în care Fisc-ul începea investigaţii asupra averii dobândite de Victor Ponta şi de către unii dintre liderii USL. Sorin Blejnar s-a plâns, încă din 2010, la şeful DIICOT şi la CSM, de ameninţările făcute de Marian Drilea. Ancheta a fost deschisă, initial "in rem".

Doi ani mai târziu, pe 1 august 2012, Marian Drilea a început urmărirea penală, la DIICOT Braşov, împotriva lui Sorin Blejnar, într-un dosar de evaziune fiscală cu combustibili. Naşul de cununie al procurorului este, cum spuneam, fostul căpitan SRI, condamnat pentru falsuri în acte oficiale Daniel Diaconu, care a afirmat in declaratia sa de invinuit: "Acţiunile lui în cadrul SRI nu au avut rezultatele pe care le-au urmărit şi, atunci, a întocmit înscrisul pe care l-a semnat el şi cu soţia sa, au pus la cale tot acest plan diabolic."

Intra in scena si Oltean, copilul de suflet al "Vulpii", care a fost secretar de stat sef al DGIPI - de unde "provenea" documentul falsificat de Diaconu - numit de către premierul Victor Ponta, care a fost si el procuror, partenerul de raliuri si prietenul lui Marian Drilea. Gelu Oltean a produs arestarea presedintelui Curtii de Apel Cluj, Viorel Burzo, caz ce a dus la „lansarea” procurorului Daniel Morar, care a devenit apoi sef DNA inaintea lui Kovesi, apoi judecator CCR. Cercul se inchide cu Blejnar, anchetat de Drilea, cu Oltean, prin comisarul sef Mihai Jurca, director general adjunct pe informatii. Relatia Jurca-Blejnar, monitorizata de Oltean si Ardelean. Jurca a si devenit nasul lui Blejnar. In toate aceste increngaturi, se vede, jocurile par a fi facute ca la acest moment Oltean "sa dispara din scena", iar Drilea sa preia functia de procuror sef al parchetului General, prin presiunile facute de Kovesi, care sa aiba un pion important in Ministerul Public din Romania.