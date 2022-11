Joseph Mercola: COVID Reset - Se apropie ziua răfuielii!

Există criza economică globală, criza energetică europeană, inflația fulgerătoare și amenințarea cu escaladarea războiului, pentru a numi doar câteva. Pe lângă toate acestea, „industria COVID" se pregătește pentru o nouă rundă de tiranie medicală (a se vedea ce se întâmplă în China).

Răspunsul global a fost putin spus dezastruos, iar a urma încă o dată același manual este nebunie pură. Există un singur motiv pentru a reveni la strategiile dovedite ca dăunătoare și acesta este pentru că rezultatele dăunătoare sunt de fapt dorite, scrie Global Research.

Pe 7 octombrie 2022, chirurgul general din Florida, dr. Joseph Ladapo, a emis un nou ghid de injectare COVID, recomandând bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani să se abțină de la a face vaccinul COVID, deoarece datele arată o creștere cu 84% a deceselor cu cauze de inimă în rândul bărbaților în decurs de 28 de zile de la injectare.

Crimele comise de „complexul militar-industrial COVID" - care include guverne, Big Tech, mass-media, Big Pharma și industria de cercetare a armelor biologice din întreaga lume - sunt acum atât de numeroase și atât de flagrante în natură, încât este greu de înțeles că vor scăpa cu basma curată pentru totdeauna.

Vine o zi in care vor da socoteală. Se pare că și autoritățile noastre de sănătate publică se tem de acest lucru, motiv pentru care se luptă cu disperare pentru a preveni eliberarea datelor despre vaccinurile COVID-19. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au petrecut 15 luni ducând o luptă juridică pentru a preveni eliberarea datelor V-Safe, iar Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA refuză acum să publice rezultatele autopsiei persoanelor care au murit după lovitură.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au petrecut 15 luni ducând o luptă juridică pentru a preveni eliberarea datelor V-Safe, iar Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA refuză acum să publice rezultatele autopsiei persoanelor care au murit după administrarea vaccinului COVID.

După cum s-a menționat într-un articol GB News1 din 10 octombrie 2022 al prezentatorului britanic Mark Dolan, avem o listă lungă de provocări cu care ne confruntăm în acest moment. Există criza economică globală, criza energetică europeană, inflația fulgerătoare și amenințarea cu escaladarea războiului, pentru a numi doar câteva.

Dar, pe lângă toate acestea, există „industria COVID", pentru a folosi termenul lui Dolan, care nu este pe cale să renunțe la pandemie foarte curând. Și, de ce ar face-o? La urma urmei, este justificarea pentru starea globală de biosecuritate; scuza perfectă pentru a introduce supravegherea biologică, identitățile digitale, Marea Resetare și a patra revoluție industrială (adică transumanismul).

Apelurile pentru măsuri reînnoite pentru COVID sunt o „glumă bolnavă"

Așadar, pe măsură ce ne îndreptăm spre toamnă și iarnă, industria COVID se intensifică pentru o nouă rundă de contramăsuri care vizează jefuirea libertății. În Marea Britanie, BBC a demarat deja zgomotul de frică, făcând un mare zgomot în legătură cu o presupusă creștere a „cazurilor" de COVID. Oamenii încă mai sunt de acord cu această fraudă uzată? Chiar trebuie să petrecem încă o iarnă explicând cum testul PCR nu poate identifica infecția? Vom vedea, dar sper că nu. Dolan scrie:

„Obsesia lui Beeb [BBC News] pentru „criza" COVID în detrimentul tuturor celorlalte a fost subliniată de fostul statistician ONS, Jamie Jenkins, săptămâna aceasta.

„O creștere a cazurilor de COVID și Hugh Pym de la BBC ocupă tot buletinul de știri principal, chiar și atunci când există un impact redus asupra bolilor grave - pentru majoritatea. Decese în exces de luni de zile din motive non-COVID la sub 60 de ani și nimic din știrile principale pe care le-am văzut. Reportajele selective de la BBC sunt doar șocante.

Nu este „minunat" că plătim 160 de lire sterline pe an, pentru această tortură mentală? Și grupuri puternice, cum ar fi independent Sage... nu se vor lăsa până când nu vom fi cu toții mascați, lucrând de acasă, distanțați social, igienizați și proaspăt vaccinați.

În acest moment, apelul acestor voci de sirene care cer mai multe restricții este doar o glumă bolnavă, având în vedere daunele pe care acești oameni le-au provocat țării noastre - doi ani și jumătate de lockdown-uri experimentale care nu arată niciun beneficiu perceptibil fața de țările și regiunile care au rămas deschise și și-au continuat viața ca de obicei.

Am împrumutat o jumătate de trilion de lire pentru a plăti oameni perfect sănătoși să stea acasă și am închis afaceri odată viabile. Toate la ordinul celor care credeau că poți controla un virus respirator sezonier.

Ei bine, datele sunt disponibile, numerele sunt acolo pentru ca toți să le vadă, iar graficele sunt clare. Nu am făcut nimic pentru a opri acest dezastru. Vă puteți imagina dacă am avea mai multe măsuri de distrugere a economiei în lunile următoare? Suntem cu siguranță la doar câteva blocaje de a fi atât de faliți ca țară, încât vom decide pe care dintre urmașii noștri să il mâncăm primul."

Refuzați toate măsurile prelungite COVID

Nu pot decât să fiu de acord cu Dolan, care crede că „nu ar trebui să mai existe niciodată măsuri zero[COVID]". Avem date de până la doi ani cu privire la majoritatea măsurilor, si niciuna NU s-a dovedit a fi utilă.

În schimb, toate s-au dovedit a fi dăunătoare - pentru stabilitatea economică, sănătatea mintală, sănătatea fizică, educația, speranța de viață, calitatea vieții și multe altele. Răspunsul global a fost unul dezastruos și a urma încă o dată același manual este o nebunie pură.

Există un singur motiv pentru a reveni la strategiile dovedite dăunătoare și acesta este pentru că rezultatele dăunătoare sunt de fapt dorite. Din păcate, acesta pare să fie cazul, deoarece tirania COVID este pe cale să fie dezlănțuită din nou.

„Fiți atenți la ce vă spun, mandatele de mască si directivele de lucru de acasă dăunătoare din punct de vedere economic vor reveni și tirania de vaccinare, fără îndoială, își va arăta chipul hidos", scrie Dolan.

„Deși este greu de vândut acum, având în vedere că Danemarca a interzis efectiv vaccinul pentru oricine sub 50 de ani - trebuie să aveți o notă a medicului și dovezi ale unei afecțiuni grave pentru a vă vaccina. Și Norvegia a făcut același lucru, pentru cei sub 65 de ani. Dacă ai sub 65 de ani în Norvegia, nu îți vei putea administra „booster-ul" ...

[Și] conform ultimelor știri - mai nou și în Australia, după cum a dezvăluit jurnalistul american Alex Berenson. Australia, una dintre cele mai pro-vaccin țări din lume, care timp de doi ani de teroare a aplicat monstruoasa masură zero COVID, a încetat să ofere vaccinul persoanelor sub 50 de ani...

Oare de ce, e intrebarea? Mă întreb dacă nu cumva norvegienii și danezii sunt îngrijorați atât de eficacitatea vaccinului - cu alte cuvinte dacă funcționează, cât și de siguranță. Poate că au citit un raport publicat în The Lancet de la Universitatea din Oxford, care sugerează că cei vaccinați au cu 44% mai multe șanse de a face COVID. Fii înțepat pentru a lua boala. Ce mai „vaccin", nu-i așa ?

Poate că pare că adun doi cu doi și îmi dă cinci, dar mi se pare că aceste țări - Danemarca, Norvegia și chiar Australia, „dau bir cu fugiții". Instinctul meu îmi spune că vine o zi a socotelii cu privire la vaccinare și abia aștept. O să pregătesc floricelele de porumb...

Este timpul să trăim cu acest virus, așa cum facem cu toți ceilalți, și să respingem orice măsuri care amenință economia, educația copiilor, bunăstarea noastră mentală și fizică, libertățile și modul nostru de viață. [Celor] care cer mai multe măsuri, care ne-au afectat deja țara și societatea noastră, spuneți-le simplu NU."

Chirurg General din Florida Cenzurat

În SUA, Florida este aproape singurul stat care urmează calea Norvegiei și Danemarcei. Pe 7 octombrie 2022, chirurgul general din Florida, dr. Joseph Ladapo, a emis un nou ghid de vaccinare COVID, recomandând bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani să se abțină de la a face vaccinul COVID, deoarece datele arată o creștere cu 84% a deceselor cu cauze de inimă în rândul bărbaților în decurs de 28 de zile de la injectare.

Ladapo a postat ghidul actualizat pe Twitter în aceeași zi. Twitter a eliminat imediat tweet-ul pentru încălcarea regulilor Twitter, dar în cele din urmă l-a restaurat. Conform ghidului din 7 octombrie:

„Departamentul de Sănătate din Florida a efectuat o analiză printr-o serie de cazuri autocontrolate, o tehnică dezvoltată inițial pentru a evalua siguranța vaccinului. Aceasta a studiat riscul de mortalitate în urma vaccinării ARNm COVID-19.

Această analiză a constatat că există o creștere cu 84% a incidenței relative a decesului din cauze de inimă în rândul bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani în decurs de 28 de zile după vaccinarea cu ARNm. Persoanele cu afecțiuni cardiace preexistente, cum ar fi miocardita și pericardita, ar trebui să fie deosebit de precaute atunci când iau în considerare vaccinarea și să discute cu furnizorul lor de asistență medicală.

Ca atare, Departamentul de Sănătate din Florida a emis următoarele îndrumări: Pe baza datelor disponibile în prezent, pacienții trebuie informați cu privire la posibilele complicații cardiace care pot apărea după ce au primit un vaccin ARNm COVID-19. Cu un nivel ridicat de imunitate globală la COVID-19, beneficiul vaccinării este probabil depășit de acest risc anormal de mare de deces din cauze cardiace în rândul bărbaților din această grupă de vârstă.

Chirurgul general de stat recomandă acum împotriva vaccinurilor ARNm COVID-19 pentru bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani. Persoanele fizice și furnizorii de servicii medicale ar trebui să fie, de asemenea, conștienți de faptul că această analiză a constatat următoarele: bărbații cu vârsta peste 60 de ani au avut un risc cu 10% mai mare de deces din cauze de inimă în decurs de 28 de zile de la vaccinarea ARNm...

Departamentul continuă să susțină Ghidul său pentru vaccinurile pediatrice împotriva COVID-19, publicat în martie 2022, care recomandă împotriva utilizării vaccinului la copiii și adolescenții sănătoși cu vârsta cuprinsă între 5 și 17 ani.

Aceasta include acum recomandări împotriva vaccinării împotriva COVID-19 în rândul sugarilor și copiilor sub 5 ani, care de atunci a fost eliberată în baza autorizației de utilizare în situații de urgență."

Rezultatele autopsiei post-vaccinare au fost reținute

La fel ca și Dolan, cred că vine o zi a socotelii. Se pare că și autoritățile noastre de sănătate publică știu acest lucru, motiv pentru care se luptă din răsputeri pentru a încetini eliberarea datelor cu privire la vaccinarea COVID. Toți speră, probabil, că vor fi morți și îngropați până când întregul adevăr va ieși la iveală.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au petrecut 15 luni ducând o luptă juridică pentru a preveni eliberarea datelor V-Safe (în cele din urmă, pierzând această luptă), iar acum aflăm că Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) refuză să elibereze rezultatele autopsiei ale oamenilor care au murit după vaccinare. După cum a raportat The Vaccine Reaction:

„FDA a refuzat o solicitare a Legii privind libertatea de informare (FOIA) de a publica rezultatele autopsiei persoanelor ale căror decese au fost raportate în Sistemul de raportare a evenimentelor adverse ale vaccinului (VAERS) după ce au efectuat o vaccinare COVID-19. Solicitarea FOIA a fost depusă de ziarul The Epoch Times...

Potrivit The Epoch Times, FDA a refuzat să elibereze orice raport de autopsie cu privire la decesele VAERS, chiar și copii redactate, invocând secțiunea FOIA (8) (A) care permite agențiilor federale să rețină informațiile către public dacă o agenție „prevede în mod rezonabil că dezvăluirea prejudiciază un interes protejat de o scutire", scutirea fiind „dosarele personale și medicale și dosare similare a căror dezvăluire ar constitui o invazie clar nejustificată a vieții private" ...

Toate preocupările declarate ale FDA cu privire la protejarea confidențialității par mai degrabă false, deoarece rezultatele autopsiei căutate prin cererea FOIA ar putea fi eliberate cu informațiile personale ascunse.

„Informațiile personale ar putea fi cu ușurință redactate fără a se pierde potențialele concluzii din [la] autopsie", a spus Kim Witczak, un avocat al siguranței medicamentelor care servește ca și consilier al FDA.

În plus, Witczak subliniază în mod logic: „Dacă cineva își împărtășește experiența prin intermediul VAERS, vrea și se așteaptă ca aceasta să fie investigată de FDA. Aceasta include și rapoartele de autopsie. Autopsiile pot fi o parte importantă a analizei post-mortem și ar trebui făcute în special având un număr crescut de decese după vaccinarea COVID-19."

CDC a ignorat un semnal clar de „moarte".

În timp ce CDC a insistat că niciun semnal de siguranță nu a fost declanșat vreodată în niciuna dintre bazele de date de colectare a evenimentelor adverse, analizele atât ale datelor V-Safe, cât și ale VAERS sugerează contrariul.

Vaccinurile COVID sunt atât de incredibil de periculoase încât nici măcar formula defectuoasă a CDC nu poate ascunde letalitatea lor. Folosind formula CDC, „moartea" îndeplinește în continuare toate criteriile semnalului de siguranță și ar fi trebuit să fie semnalată, dar cei de la CDC au tăcut chitic.

De o importanță critică este eșecul aparent al CDC de a identifica un semnal masiv de avertizare pentru moarte.

Într-un articol din 3 octombrie 2022, Kirsch a subliniat că formula utilizată de CDC pentru a declanșa semnale de siguranță - descrisă în manualul său de proceduri standard de operare VAERS - este „grav defectuoasă", deoarece cu cât un vaccin este mai periculos, cu atât mai puțin probabil este să se declanșeze semnalul de siguranță.

Cu toate acestea, vaccinurile COVID sunt atât de incredibil de periculoase încât chiar și formula defectuoasă a CDC nu poate acoperi letalitatea lor. Folosind formula CDC, „moartea" îndeplinește în continuare toate criteriile semnalului de siguranță și ar fi trebuit să fie semnalată, dar cei de la CDC au tăcut chitic.

FDA urmează același manual, refuzând să elibereze date care, pe bună dreptate, ar trebui făcute publice. Noi am plătit pentru asta. Datele aparțin publicului american și singurul motiv pentru care FDA, ca CDC, le ascunde este pentru că demonstrează că au acționat cu rea-credință și nu au urmărit deloc datele.

Cu siguranță urmează o zi a socotelii

Crimele comise de „complexul militar-industrial COVID" - care include guverne, Big Tech, mass-media, Big Pharma și industria de cercetare a armelor biologice din întreaga lume - sunt acum atât de numeroase și atât de flagrante în natură, încât este greu de înțeles că vor scăpa cu basma curată pentru totdeauna.

Cu siguranță, o zi a socotelii este în pregătire, pe măsură ce tot mai mulți oameni încep să se trezească la realitate. CDC și FDA nu sunt singurele entități ale căror crime împotriva umanității sunt expuse. Iată mai jos o listă scurtă a altor expuneri recente:

Efectuarea vaccinului COVID pentru a-i proteja pe alții a fost dintotdeauna o minciună și nu a existat niciodată o bază legală pentru pașapoartele COVID - Aceste adevăruri au fost confirmate de membrul Parlamentului olandez Rob Roos la începutul lunii octombrie 2022.

În timpul unei audieri privind COVID, Roos a întrebat-o pe președintele Pfizer al piețelor internaționale dezvoltate, Janine Small, dacă Pfizer a testat și a confirmat de fapt că ARNm-ul lor va preveni transmiterea înainte de lansare. Small a răspuns: „Nu. A trebuit să ne mișcăm cu adevărat cu viteza științei... și a trebuit să facem totul la risc."

După cum a menționat Roos, „acest lucru înseamnă că pașaportul COVID s-a bazat pe o mare minciună. Singurul scop al pașaportului COVID: forțarea oamenilor să se vaccineze." Roos a adăugat că a găsit această înșelăciune „șocantă - chiar criminală.

Consiliile medicale își dau arama pe fața prin cenzurarea medicilor - Federația Comisiilor Medicale de Stat (FSMB) solicită statelor să creeze legi care să-i pedepsească pe medicii care partajează informații medicale care nu se aliniază la opinia „consens". Pedeapsa ar include retragerea licenței medicale a doctorilor.

Consiliul American de Medicină Internă și Consiliul American de Medicină de Familie susțin poziția FSMB și au avertizat medicii certificați de consiliile lor că răspândirea informațiilor greșite ar putea duce la revocarea certificării medicale a acestora.

În timp ce medicii care vorbesc cinstit despre știința vaccinurilor sunt etichetați „dezinformatori" și se pot confrunta cu măsuri disciplinare, „consensul" nu ar putea fi niciodată un consens al medicilor care tratează pacienții, ci al acelor câțiva indivizi puternici care și-au asumat rolul de supraveghere și a căror focalizare este tactica politică și agenda viitoare, nu îngrijirea pacientului.

Guvernul SUA cenzurează ilegal americanii prin mandat - În ultimii câțiva ani, a devenit foarte clar că oficialii guvernamentali încearcă să ocolească Constituția SUA solicitând și/sau amenințând companiile private de tehnologie să cenzureze în numele lor.

Bolnavi după de putere fiind, mulți nici măcar nu au încercat să o ascundă. Au recunoscut-o public. În alte cazuri, FOIA și procedurile de descoperire a proceselor au forțat eliberarea de documente care dovedesc că guvernul a încălcat drepturile americanilor cu privire la Primul Amendament prin colaborare cu companiile private hotărând pe cine și ce să cenzureze și să interzică.

După cum a raportat revista Tablet, „Cel puțin 11 agenții federale și aproximativ 80 de oficiali guvernamentali au îndrumat în mod explicit companiile de rețele sociale să elimine postări și să steargă anumite conturi care încalcă propriile preferințe și liniile directoare ale guvernului pentru acoperirea unor subiecte, de la restricțiile COVID. până la alegerile din 2020 și laptopul lui Hunter Biden."

Instituțiile financiare își dau arama pe fața pedepsind utilizatorii pentru opinii - Am văzut, de asemenea, cum instituțiile financiare sunt „înarmate" pentru a ține publicul sub control.

De exemplu, SUA și Uniunea Europeană au interzis accesul băncilor rusești în sistemul Swift și apoi au confiscat active de peste 30 de miliarde de dolari deținute de oligarhii ruși plus alte 300 de miliarde de dolari din rezervele Băncii Centrale Ruse. Urmând același model, băncile canadiene au înghețat conturile bancare ale sutelor de persoane care au donat sau au participat la Convoiul Libertății.

Această manifestare uluitoare a tiraniei autoritare i-a făcut pe mulți să se trezească la realitatea că guvernul își vede acum propriii cetățeni ca pe inamici și este dispus să folosească orice mijloace pentru a ne controla. Dându-și seama că au mers prea departe și prea repede, cel puțin o bancă și-a cerut scuze pentru înghețarea conturilor bancare, însă prejudiciul asupra încrederii era deja produs.

Recent, PayPal a trimis o notificare revizuită a termenilor și condițiilor prin care a anunțat că va începe să amendeze utilizatorii cu 2.500 USD pentru răspândirea informațiilor greșite, începând cu 3 noiembrie 2022. Actualizarea termenilor și condițiilor a dus la închiderea rapidă a mii de conturi, utilizatorii exprimându-și indignarea pe rețelele de socializare. Chiar și fostul său președinte, David Marcus, a numit noile conditii „o nebunie".

Reacția a fost atât de mare, încât PayPal și-a cerut scuze rapid pentru că a provocat „confuzie", susținând că noii termeni și condiții au fost trimiși din greșeală. Cu toate acestea, acest lucru este mai degrabă imposibil dacă luați în considerare numeroșii pași pe care trebuie să îi parcurgă o companie precum PayPal înainte ca o actualizare a termenilor și condițiilor să fie efectiv autorizată și trimisă.

Interesant este faptul că, revista Fortune a raportat această poveste pe 10 octombrie 2022 și, în termen de două zile, a șters articolul. Din fericire, cineva a arhivat-o.

Am fost înșelați și vânduți

Când adaugi aceste și alte revelații împreună, este destul de clar că suntem „împinși" către Marea Resetare și că o gamă largă de industrii au fost înarmate împotriva noastră în acest scop, în special industria medicală, industria financiară și Big Tech.

Guvernul, care a fost înființat pentru a fi „al poporului și pentru popor", a fost infiltrat și s-a întors împotriva noastră, iar acum folosește toate puterile pe care le are la dispoziție pentru a suprima și controla populația, permițând în același timp demontarea și distrugerea sistemelor vitale de care depindem, cum ar fi sistemele alimentare, energetice și financiare.

Poate exista un singur motiv pentru acest lucru, și acesta este faptul că guvernele (nu doar guvernul SUA, ci și altele din întreaga lume) sunt „mână în mână" cu Marea Resetare , ceea ce va duce la o distopie totalitară.

Luați atitudine

Vestea bună este că încă îi depășim numeric pe acești megalomani cu zeci de milioane la unu, dacă nu mai mult. Și ghici ce, au nevoie de cooperarea noastră. Dacă destui dintre noi refuză să coopereze, planurile lor încep să se destrame.

Două dintre cele mai importante lucruri pe care le poate face toată lumea în acest moment sunt:

1) să ne pregătim pe noi înșine și pe familiile noastre pentru momente grele (dacă nu ați mai făcut asta înainte, acum este momentul)

2) construirea de structuri și sisteme paralele care să le înlocuiască pe cele care sunt în curs de demontare.

Ideea este să supraviețuim și să reconstruim o lume pe care o alegem noi, mai degrabă decât să fim forțați să o acceptăm pe a lor din pură disperare. Strategiile care pot întări reziliența individuală și locală la stresul cu care ne confruntăm includ crearea de sisteme alimentare locale și consolidarea conexiunilor de vecinătate și comunitate.

Pregătiți-vă pentru inevitabila catastrofă financiară și deveniți cât mai independenți și rezistenți posibil. Pregătiți proviziile și descoperiți cum să trăiți într-un scenariu „în afara sistemului", în cazul în care facilitățile zilnice dispar brusc.

Pe lângă „investiția" în alimente stocabile, sisteme de captare a apei și alte elemente esențiale care se vor scumpi sau vor deveni imposibil de obținut, puteți lua în considerare și cumpărarea de metale prețioase, care pot ajuta la protejarea împotriva devalorizării monedei. Investiția în active reale, cum ar fi terenuri, ar putea fi alta.

De asemenea, este esențial să devii cât mai sănătos posibil. Un studiu recent a arătat că 93% dintre adulții din SUA sunt nesănătoși din punct de vedere metabolic, iar acele statistici aveau patru ani. Este posibil ca acest număr să fie acum peste 95%. Trebuie să fii persoana sănătoasă dintr-un grup de 20. Așadar, fă-ți ca obiectiv să fii în acel grup și să începi să fii în formă metabolică acum.

De asemenea, pregătiți-vă mental, emoțional și spiritual pentru vremuri stresante și provocatoare, pe măsură ce cabala globalistă continuă să împingă Marea Resetare, care va necesita mai multe „urgențe".

În cele din urmă, amintiți-vă de instrucțiunea profesorului Mattias Desmet conform căreia limitarea prejudiciului social cauzat de un regim totalitar necesită rezistență nonviolentă și sinceritate. Continuați să vorbiți împotriva narațiunii în moduri clare, raționale și neabuzive. Vocile divergente împiedică sistemele totalitare să se deterioreze într-o inumanitate abjectă în care oamenii sunt dispuși să comită atrocități odioase.

de Dr. Joseph Mercola

traducere de Ciprian Cărbunaru