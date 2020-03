Klaus Iohannis premiant al Planului Kalergi: Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan der Mohr kann gehen!

Cunoscuta replică din piesa Conjuraţia lui Fiesco de Schiller este mai actuala decat oricand, in cazul nostru de fata. In actul III, scena 4, Maurul, după ce îi aduce lui Fiesco informaţiile pentru care a fost plătit şi după ce îi adună pe membrii conjuraţiei, se depărtează, spunând vorbele de mai sus, care in traducere inseamna: "Maurul si-a facut datoria, Maurul poate sa plece!"

Aceste cuvinte, in original: "Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen!", sunt citate când cineva şi-a îndeplinit o sarcina, şi-a terminat o misiune şi e cazul să se retragă, să plece! Mutatis-mutandis, privim la stirea proaspata ca presedintele Romaniei a primit premiul Coudenhove-Kalergi, "un premiu foarte important pentru consolidarea Europei".

Premiul a fost acordat de către Alteța Sa Serenisimă, Prințul Nikolaus von Liechtenstein, Președintele Societății Europene Coudenhove-Kalergi. "Decizia de acordare a premiului pentru anul 2020 Președintelui României a fost adoptată de membrii Societății Europene Coudenhove-Kalergi pentru meritele sale deosebite de politician care, prin dedicarea pentru valorile europene, contribuie decisiv la consolidarea integrării României în comunitatea statelor europene", se mentioneaza in comunicatul oficial.

Premiul European „Coudenhove-Kalergi" se acorda la fiecare doi ani unor personalități care și-au adus contribuția la proiectul unei Europe unite și pașnice și este decernat de către Societatea Europeană Coudenhove-Kalergi, înființată în 1978 în memoria "marelui vizionar european" Richard von Coudenhove-Kalergi. Intamplator sau nu, in 2015, acelasi premiu l-a primit Angela Merkel, chiar in anul in care Klaus Iohannis si-a inceput activitatea ca presedinte al Romaniei (dupa alegerile din decembrie 2014, cand a castigat - surprinzator - al doilea tur importiva lui Victor Ponta, cu sprijin masiv "din afara", dupa cum a comentat presa interna si internationala). Angela Merkel, trebuie mentionat, este un fan declarat al "lucrarii lui Coudenhove-Kalergi" si la evolutia Europei gandita de "marele vizionar". La fel cum este si Klaus Iohannis.

Mai putina lume stie, insa, ca pe langa lozincile "de bine" ale Contelul Kalergi referitoare la o "Europa unita, prospera si pasnica", care conte activa in zona oculta a societatilor secrete cu interese politice de acaparare a puterii, acesta este autorul asa-numitului "Plan Kalergi", care nu este atat de binevoitor fata de cetatenii de rand ai Europei, dar si fata de tarile europene care nu fac parte din "elita statelor". Romania, de pilda, conform planului respectiv este privita ca o "tara vasala". Pe de alta parte, planul Kalergi incurajeaza migratia masiva din Orientul apropiat si indepartat, in vederea constituirii unei populatii metise, care sa fie indobitocita si docila, o masa de manevra pentru elitele europene.

Vedem ca migratia respectiva este incurajata de liderii europeni, primul val masiv a fost salutat de Angela Merkel inca din 2014, ceea ce a si condus la decernarea premiului din 2015 pe care l-a primit. Acum, chiar in zilele acestea, vorbim despre un nou val masiv de imigranti in Europa, chiar in momentul cand Kaus Iohannis primeste premiul. Daca Occidentul e gata populat de migranti, a sosit randul Romaniei, alaturi de alte state est-europene, sa preia sutele de mii, sau poate milioanele de imigranti? Mai ales ca Romania a fost depopulata voit, cu o Diaspora ce se apropie de 5 milioane de romani. Locurile goale din tara sunt pregatite pentru alte milioane de migranti din Orient?

Iată ce scria contele Richard von Coudenhove-Kalergi despre ce se va întâmpla în Europa: "Omul viitorului va fi de rasă metisă, rasele din zilele noastre și clasele vor dispărea. Rasa Europo-Negroida a viitorului va fi similară ca înfățișare cu egiptenii antici, va fi înlocuită diversitatea popoarelor cu diversitatea indivizilor". Sau: "Locuitorii viitoarelor State Unite ale Europei nu vor fi popoare originale ale Bătrânului Continent, ci o subumanitate bestializată de amestecul rasial." Mai mult: "Desfiinţarea dreptului de autodeterminare al popoarelor şi, succesiv, eliminarea naţiunilor prin intermediul mişcărilor etnice separatiste sau imigrării în masă. Pentru ca Europa să fie dominabilă de către elită, se pretinde transformarea popoarelor omogene într-o rasă amestecată de albi, negri şi asiatici. Acestor metişi au atribute precum cruzimea, infidelitatea şi alte caracteristici care trebuiesc create conştient deoarece sunt indispensabile pentru a genera superioritatea elitei." In plus: "Ceea ce oriunde in lume trebuie să se aplice e să se practice limitarea naşterilor şi căsătoriile mixte, şi asta cu scopul de a crea o singură rasă într-o lume unică ce depinde de o autoritate centrală"

Richard von Coudenhove- Kalergi s-a născut pe 16 noiembrie 1894 la Tokyo. Tatăl său era reprezentantul diplomatic al Imperiului Austro-Ungar, iar mama sa fiica unui foarte bogat negustor din Japonia. În decembrie 1921, după dezintegrarea monarhiei bicefale, s-a alăturat unei loji masonice din Viena numită "Humanitas". În 1922 a fost printre cofondatorii Uniunii Pan Europene alături de arhiducele Otto von Habsburg, pretendentul la coroana austriacă. Tot Kalergi este cel care a spus ca imnul Europei unite trebuie sa fie "Oda Bucuriei" a lui Beethoven, ceea s-a si intamplat, imnul fiin insusit de Uniunea Europeana in 1955.

În 1923, publică un manifest intitulat Pan Europa în care se pronunță pentru social-democrație ca o îmbunătățire a „feudalei aristocrații militare", Dar visul său era să înlocuiască democrația cu „o nobilime socială a spiritului". Mai multe loji masonice îi sprijină mișcarea, Manifestul lui e publicat în mai multe limbi. În 1924, după cum povestește Kalergi în autobiografia sa, un prieten extrem de bogat, baronul Louis de Rotschild, l-a prezentat altui bancher - Max Wartburg. Acesta i-a oferit 60 de mii de mărci în aur pentru a-și finanța mișcarea Pan-Europeană, ba mai mult, l-a pus în legătură și cu alți doi bogați bancheri din Statele Unite.

În aprilie 1924, Kalergi pune bazele publicației Paneuropa, în care începe să-și expună pe larg ideile, În 1925, primul congres al Uniunii Pan Europene îl alege președinte al Comitetului Central, poziție pe care o va deține până la moartea sa, în 1972. În prima fază, Kalergi a militat pentru împărțirea lumii în numai cinci state. Statele Unite ale Europei, care ar fi trebuit să includă și posesiunile franceze și italiene din Africa, o Uniune Pan Americană, în care să se găsească atât America de Nord, cât și cea de Sud, Commonwealthul Britanic, URSS și o Uniune Pan Asiatică, în care China și Japonia ar fi înglobat și Oceania. Viziunile radicale ale lui Kalergi exclud alegeri libere și voința popoarelor. Scopul său este să încredințeze puterea unui aparat birocratic inamovibil, "animat de idealuri înalte".

Pentru a-și atinge obiectivele, Kalergi a cooptat în mișcarea sa numeroși politieni de frunte. Societatea Europeana Coudenhove-Kalergi a continuat "opera" contelui, printre cei care au activat pentru Planul Kalergi numarandu-se, in perioada recenta: Jean-Claude Juncker, Președinte al Comisiei Europene (2014); Herman Van Rompuy, Președinte al Consiliului European (2012); Angela Merkel, Cancelar al Germaniei (2010); Vaira Vike-Freiberga, Președintele Letoniei (2006); violonistul Yehudi Menuhin (1999), Emil Constantinescu, Președintele României (1998); Lennart Meri, Președintele Estoniei (1996); Ronald Reagan, Președintele SUA (1992); Helmut Kohl, Cancelar al Germaniei (1990); Juan Carlos I, Regele Spaniei (1986); Sandro Pertini, Președintele Italiei (1984); Konstantinos Tsatsos, Președintele Greciei (1980); Raymond Barre, Prim-ministrul Franței (1978).