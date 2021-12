Lancet recunoaște că a catalogat greșit ca "teorii ale conspiratiei" faptul ca un cercetator a manipulat coronavirusul in Wuhan pentru a-l transmite la om

Editorul revistei The Lancet - una dintre cele mai prestigioase reviste medicale din lume - a recunoscut că știa despre conflictele de interese ale unui cercetător controversat atunci când a publicat o scrisoare în care denunța teoria scurgerii de informații din laboratorul Covid și a numit pe oricine o punea la îndoială ca fiind un adept al teoriei conspirației.



"Ne-a luat mai mult de un an să-l convingem să-și declare toate interesele concurente, lucru pe care l-am făcut în cele din urmă în luna iunie a acestui an", a recunoscut editorul Lancet, Dr. Richard Horton, în timpul mărturiei în fața Comitetului pentru știință și tehnologie al Parlamentului britanic, referindu-se la Peter Daszak de la Ecohealth Alliance, finanțat de NIH. Horton a recunoscut că știa despre afilierile chinezești ale autorului principal din spatele unei scrisori care denunță teoria scurgerii laboratorului Covid Peter Daszak cu mai bine de un an înainte ca revista să publice un amendament (via Daily Mail).



The Lancet a avut nevoie de 16 luni pentru a publica o declarație oficială privind conflictul de interese care să recunoască legăturile lui Daszak cu Institutul de Tehnologie din Wuhan. "100%, sunt complet de acord, informația pe care am publicat-o în iunie ca o anexă ar fi trebuit cu siguranță să fie inclusă în scrisoarea din februarie", a declarat el în fața parlamentarilor. "În acest caz particular, din păcate, autorii susțin că nu au interese concurente și, desigur... au existat într-adevăr interese concurente care au fost semnificative, în special în legătură cu Peter Daszak."



Deputatul conservator Aaron Bell i-a spus lui Horton că a făcut "prea puțin, prea târziu" și a întrebat dacă scrisoarea inițială a Lancet a "servit la închiderea dezbaterii științifice", potrivit Daily Mail. Daszak, care a manipulat genetic coronavirusul liliacului într-un laborator din Wuhan pentru a-l face mai transmisibil la om, a organizat scrisoarea "originilor naturale" în februarie 2020, care a fost semnată de alți 26 de cercetători de renume care au condamnat "teoriile conspirației" privind originile Covid-19.



The Lancet a înființat un birou la Beijing, pe lângă biroul din New York și sediul din Londra, în 2010. În 2015, Dr. Horton a călătorit la Beijing pentru a primi Premiul Prieteniei din partea Chinei - cea mai înaltă distincție acordată "experților străini care au avut contribuții remarcabile la progresul economic și social al țării". El a afirmat că China se confruntă cu un "joc de învinuiri" cu privire la originile pandemiei, deși a recunoscut că a refuzat Organizației Mondiale a Sănătății accesul la informații cruciale necesare pentru o anchetă privind cauza epidemiei.



Scurgerile de e-mailuri de la începutul acestui an au dezvăluit că Dr. Daszak a fost cel care a redactat scrisoarea din Lancet în care respingea cauzele non-naturale ale pandemiei, cum ar fi o scurgere de laborator, ca fiind teorii ale conspirației. -Daily Mail. Daszak, între timp, a fost acuzat de o campanie de "intimidare" în culise pentru a se asigura că vina pentru Covid a fost îndepărtată de partenerii săi din laboratorul chinez. "Scrisoarea din Lancet a fost propagandă științifică și o formă de hărțuire și intimidare", a declarat Jamie Metzl, care face parte din comitetul consultativ al Organizației Mondiale a Sănătății privind editarea genomului uman și este un fost membru al personalului administrației Bill Clinton.



În timpul sesiunii, Dr. Alina Chan, om de știință de la Harvard, a declarat că scurgerea din laboratorul Wuhan este acum originea cea mai probabilă a pandemiei Covid-19, deoarece China a încercat să o ascundă și pentru că experții încă nu au găsit un rezervor natural, în ciuda căutărilor extinse. Ea a subliniat, de asemenea, mai multe coincidențe în cronologia Covid, adăugând că campania de suprimare a informațiilor sponsorizată de stat din China în primele etape ale pandemiei a sporit suspiciunile.



"Cred că originea de laborator este mai mult decât probabilă", a spus Chan, adăugând: "În acest moment nu este sigur pentru persoanele care știu despre originea pandemiei să iasă în față". "Dar trăim într-o epocă în care sunt stocate atât de multe informații încât acestea vor ieși în cele din urmă la iveală. Am auzit de la mulți virusologi de top că o origine modificată genetic este rezonabilă și asta include virusologii care au făcut modificări la primul virus Sars." Cu toate acestea, în ciuda tuturor dovezilor că Daszak nu a acționat cu bună credință, National Pulse notează că el a fost numit de statul New York pentru a-l ajuta în răspunsul său la pandemie.

Tyler Durden