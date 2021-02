Licitație cu dedicație pentru harta clădirilor României. In Bucuresti principalul "beneficiar" e Nicușor Dan

Centrul Național de Cartografie (CNC), o autoritate în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat în ziua de 25 decembrie 2020, o documentație de achiziție, pentru o licitație privind realizarea ortofotoplanurilor (imagini din avion).

Anunțul privind licitația, lansat de Crăciun, nu ne-ar fi stârnit atenția dacă nu ar fi avut în SICAP precizarea "caietul de sarcini e inhibat la deschidere." Acest mic amănunt, a născut "suspiciunea rezonabilă" că va fi o licitație cu dedicație.

Târziu, aproape de Revelion, documentul s-a desecretizat. Aplicanților le-au rămas doar câteva zile pentru depunerea contestaților și a documentelor clarificative. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor are un dosar în lucru privind această documentație de achiziție, care include punctele de vedere ale asociațiilor profesionale. Încă nu s-a pronunțat asupra soluției.

Caietul de sarcini are două secțiuni: realizarea de ortofotoplanuri pentru suprafaţa municipiului Bucureşti şi a oraşelor, municipiilor reşedinţă de judeţ din mai multe judeţe, în prima secțiune, iar în a doua "dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informatic Integrat de Automatizare a Proceselor de Recepţie, Gestiune, stocare şi diseminare a datelor rezultate din secțiunea 1".

Experții nu înțeleg de ce partea de fotografiere este legată organic, în filosofia Autorității contractante, de cea de soft, unde apar - în mod ciudat - doar anumite produse, specificate în mod clar, în condițiile în care pe piață există și altceva decât ERDAS, sistemul dezvoltat de „Hexagon Geospatial". O simplă căutare pe google, indică oricărui cititor cine e acest consorțiu și cine e distribuitorul agreat pentru licențe.

Multe prevederi ale caietului de sarcini sunt restrictive. Ca de pildă, fotografierea clădirilor trebuie să se facă doar cu "dispozitiv fotogrammetric" dintr-un avion cu pilot. Se exclud, astfel, dronele, care ar putea fi mai economicoase în economia bugetului. Într-o precizare făcută de Autoritatea contractantă, se spune că filmările trebuie făcute cu sistemul "maltesse cross configuration" cu cinci camere montate pe avion.

O altă ciudățenie e dorința autorității de a face imagini în 3D numai pentru clădirile din București. Pentru acestea, solicită, conform caietului de sarcini, filmări oblice, când "acestea se pot obține și prin alte tehnologii, cum ar fi laserul" potrivit lui Valeriu Manolache, președintele Asociației Patronale din Cadastru, Cartografie și Geodezie, consultat pe acest subiect limitativ.

Dacă la prevederi tehnice, autorii caietului de sarcini sunt extrem de fideli unor produse și sisteme aparținând doar unora dintre competitori, la echipamentele care însoțesc camera fotogrammetrică rămâne doar dubitativul "moderne," ca și la referirea privind Proiectul de zbor care trebuie livrat "la o scară convenabilă." Aspru la tehnică, ambiguu la calitate. Și aici e un punct nodal, comentat cu Valeriu Manolache, în detaliu. Din punctajul necesar adjudecării licitației, 60% se oferă principiilor de calitate și doar 40% celor legate de preț.

"Criteriile de atribuire ale celor 60 de puncte pentru calitate sunt departe de a se face pe baza unor indicatori judicios aleși și ușor verificabili. "Acordarea punctajului pe criterii de apreciere foarte bine, bine sau acceptabil" face ca algoritmul să fir extrem de subiectiv și ne determină să punem la îndoială capacitatea comisiei de a analiza cu obiectivitate și imparțialitate eventualele oferte (dacă ar fi mai multe)", concluzionează Valeriu Manolache.

Studiind documentul oficial al CNC, Asociația Patronală din Cadastru, Cartografie și Geodezie a trimis un punct de vedere ministrului Attila Cseke, o personalitate remarcabilă a lumii politice, cunoscut pentru corectitudinea activității sale din întreaga carieră. Valeriu Manolache, expert cu state vechi în domeniu, se miră cum creatorii caietului de sarcini au fost atât de preciși la detaliile tehnice ale echipamentelor, iar la punctajul de validare, grila de evaluare a celor din autoritate, nu se face nicio precizare clară.

Pentru orașul București sunt cerute caracteristici tehnice diferite de ale celorlalte orașe. Astfel, în afara imaginilor nadirale (având axa de fotografiere verticală), prestatorul trebuie să livreze și imagini oblice. Imaginile oblice sunt utile pentru lucrările care necesită vizualizarea fațadelor clădirilor (arhitectură, restaurări și reabilitări, monitorizarea reclamelor etc), ceea ce nu este cazul în înregistrarea cadastrală sistematică și nu ar trebui să intre printre preocupările Centrului Național de Cartografie. Cerința respectivă este de natură să restrângă drastic numărul potențialilor ofertanți și să ridice nejustificat costurile produselor fotogrammetrice cerute în mod inutil pentru municipiul București (care acoperă peste 260 de kilometri pătrați). Pe de altă parte, cerințele tehnice diferite (imagini oblice doar la București, rezoluții diferite funcție de categoria localității) ar fi trebuit să constituie un argument pentru împărțirea achiziției pe loturi și nu încredințarea unui ofertant unic.

De ce are nevoie Primăria Capitalei de o hartă 3 D a clădirilor? De ce nu plătește așa ceva? Se întreabă interlocutorul, care ține să sublinieze că în Olanda, aceste ortofotoplanuri sunt folosite de fisc, de autoritățile de control, pentru a afla cine și-a construit o cameră în plus ș nu plătește taxe și impozite sau dacă panourile publicitare au ciupit la dimensiuni. Nimic nu rămâne nemăsurat și netaxat, pe baza acestui proiect. Dar dacă statul plătește peste 43 de milioane de lei, aceste detalii de cadastru, produsul final al achiziției, nu ar trebui să fie accesibile gratuit pentru toate autoritățile publice dar și pentru prestatorii cu care ANCPI are încheiate contracte având ca obiect realizarea cadastrului sistematic?, se mai întreabă președintele APCCG.

Cel mai vehement mesaj a venit din partea Uniunii Geodezilor din România, care la data de 22 ianuarie2021 a solicitay oficial CNC-ului, cu "știința Ministrului de resort și a conducerii ANCPI anularea procedurii de achiziție publică". Achiziţia serviciilor pentru 150 de localităţi, grupate într-un singur lot, este de natură a crea monopol în piaţa de fotogrammetrie", conchide un material amplu trimis autorității contractante de către Uniunea Gedezilor din România.

Din punctul de vedere al Societății Române de Fotogrammetrie și Teledetecție, "ar trebui revizuite formulări și condiționalități specificate în caietul de sarcini,astfel încât obiectivele să fie atinse fără riscuri majore". Recomandarea principală a SRFT are în vedere o abordare teritorială omogenă din punct de vedere al preciziei solicitate, respectiv 15 cm, eliminând astfel riscurile majore generate de etapa de desecretizare.

Marius Ghilezean