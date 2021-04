Manevra "Ghinea": Răsfățata lui Voiculescu pe post de dirijor al corului functionarilor publici pe bani europeni!

Cristian Ghinea are un plan serios de construire a unei rețele de influență pe banii europeni, avea să ne avertizeze recent Alina Mungiu. Pentru ca treaba să meargă strună, ministrul fondurilor europene, a adus un fost profesor de muzică, pe post de "dirijor al corului" funcționarilor publici.

În spatele "Comisiei Anti Dosar," a cărei șefă va fi Cătălina Bădoiu, secretar de stat la MIPE, practic, acel "Nou Ninja", cum a promis ministrul Ghinea. "Am fi putut să îi spunem și Comisia Anti Dosar cu șină la Fonduri Europene, dar era păcat să nu continuăm tradiția Comisiei de Tăiat Hârtii '1' pe care am înființat-o la Cancelaria Guvernului în 2016 și a Comisiei de Tăiat Hârtii '2' pe care am înființat-o în USR PLUS", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

"E vremea schimbării în bine, a concentrării pe rezultate care contează și nu pe teancuri de bibliorafturi cu hârțoage pentru argumentarea muncii," a scris Noul Ninja Bădoiu pe pagina de facebook, tot de pe al carei wall aflam ca are o relatie stransa si cu actualul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, despre care spune ca "a rasfatat-o" intr-o deplasare comuna, materializata printr-o poza, pe care o publicam mai sus.

Noua șefă pe debirocratizare a fost și evaluator al proiectelor culturale la AFCN. Bădoiu s-a specializat în achiziția de fonduri europene, a fost lector la firma unui pesedist și a coordonat strategia de dezvoltare a orașului Giurgiu, tot sub vremuri pesediste. La maturitate și-a luat două mastere, unul în Management Bancar, un program de un an, din 2007-2008, dizertația susținând-o în februarie 2009, iar altul în domeniul "Economie Internațională și Afaceri Europene" la Academia de Studii Economice, București. Bădoiu e recomandată ca expertă în fonduri europene de către CV-ul ei stufos. Însă, fosta profesoară de muzică, ajunsă lector pe programe europene, s-a vârât în Ministerul Fondurilor Europene nu ca specialistă, tehnocrată, ci ca membră a USR.