Metodele prin care cei mai violenti interlopi din Romania isi constrangeau victimile

Cei mai violenti infractori de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial erau Nicolae Nae Chioru, "Hitler", "Balauru", ori Gica Cioc. Ei au fost considerati primii interlopi ai Romaniei. Erau sefi de clanuri care terorizau orase intregi.

Unul dintre cei mai cunoscuti criminali a fost Nicolae Purcica, zis Nae Chiorul, un nume care starnea groaza in anii de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Dupa ce savarsise mai multe crime infioratoare in Ferentari si terorizase Bucurestiul cu jafuri si talharii, Nae Chiorul ajunsese, in 1947, un nume cunoscut in intreaga tara si era dat in urmarire generala. Cu toate ca toata lumea il stia, politia nu a reusit sa-l captureze. Insa Bucurestiul nu mai devenise sigur pentru interlop, astfel ca s-a mutat la Oradea si a terorizat Transilvania, unde s-a ocupat cu atacuri armate, soldate cu zeci de victime, oameni nevinovati.

Nae Chiorul nu se limita doar la a-si talhari victimele si a le lua banii. Ucidea de placere si se spune ca obisnuia sa-si transeze victimele cu cutitul, precum animalele la abator. Celebrul comisar Eugen Alimanescu a descoperit ca cele mai multe victime talharite erau calatori care mergeau cu trenul spre Oradea in scop de afaceri. Anchetatorul a pus la cale un flagrant si asa a reusit sa-l doboare pe Nae Chioru. Insa nu l-a ucis pe loc, ci a asteptat pana in momentul in care acesta era pe cale sa faca o noua victima. Chioru a fost impuscat atunci de politisti.

In vara anului 1945, Capitala a fost lovita de un val de crime infioratoare. Majoritatea victimelor erau barbati tineri, iar atrocitatile se petreceau noaptea. Nu mai putin de 15 barbati impuscati au fost gasiti in vara anului 1945 pe strazile din Bucuresti, mai scrie sursa citata. Bandele lui Gica Cioc, zis "Balaurul", si Sandu Moise, zis "Hitler", erau rivale si isi disputau cartierele din Bucuresti. Conflictul dintre cei doi interlopi care isi disputau suprematia a mers atat de departe incat "Hitler" i-a furat iubita lui Gica Cioc. De aici a pornit un razboi crunt intre cele doua bande si au fost ucisi foarte multi membrii ai acestora. "Balaurul" si "Hitler", dar si femeia de la care a pornit razboiul au fost ucisi in noaptea de Revelion.

In anii '80, unul Unul dintre cei mai periculosi oameni din Craiova era Soloholmes, liderul unei grupari de romi care isi aveau "cuibul" in cartierul Fata Luncii. Iar oamenii lui nu tineau seama de nimic. Plecau cu masinile si talhareau tot ce le iesea in cale. Avea la activ zeci de talharii comise cu acte de cruzime, doua omoruri, sute de furturi din locuinte. Fusese arestat de ofiterii din Craiova, dar evadase din arestul Militiei si nu stia nimeni unde se ascunde. De frica lui, nicio persoana nu dadea declaratii despre el, mai scrie sursa citata.

La un moment dat, unul din ofiteri, locotenentul major Constantin Stancu de la Militia municipiului Craiova, a primit o informatie-bomba: Soloholmes era internat la Spitalul de psihiatrie - "de nebuni", cum i se spunea neoficial, din Podari. Acolo se ascunsese, de fapt. In acelasi fel, s-au ascuns multi romi infractori, de-a lungul timpului, pentru a scapa de arestare si de puscarie. Pentru a-l prinde, militia s-a folosit de diverse tertipuri. Sub numele "Actiunea Jiul 1980", numele de cod al actiunii de amploare, organizata de Inspectoratul General de Militie (I.G.M.) pentru a-l prinde pe Soloholmes, oamenii legii s-au dat drept angajati ai MApN si medici.

Cu ajutorul personalului medical, lui Soloholmes i s-a administrat un somnifer. Apoi, a fost legat si dus cu ambulanta in arest. La finalul anchetei, s-a organizat o actiune de prindere a principalilor romilor care rezultau din anchete ca au comis infractiuni. Pentru a putea fi scotocit intreg cartierul Fata Luncii, s-au folosit trupe de la Securitate, cu transportoarele si blindatele Militiei, vestitele ABI-uri. Au fost adusi la sediul Militiei vreo 425 de romi. Au fost trimisi in judecata circa 45 de romi, 27 dintre ei fiind condamnati la ani grei de puscarie.

Unul dintre cei mai cunoscuti si periculosi interlopi pe care i-a cunoscut Capiatala Romaniei este Ion Titisor, alias Fane Spoitoru. E a murit in anul 2016 intr-o clinica medicala din Israel, in urma unui accident vascular cerebral. Si-a castigat celebritatea in anii '90, cand a devenit regele neincoronat al lumii interlope a Capitalei, insa a avut un trecut infractional inca din perioada regimului comunist. Si-a inceput activitatea infractionala inca din adolescenta cand, dupa ce a fost injunghiat la o nunta, nu a mai putut sa practice box-ul si s-a apucat de furat. In 1977 a fost arestat pentru prima data, insa celebritatea si-a cunoscut-o in vara anului 1992, cand a taiat cu sabia un politist. A fugit in Canada, insa a fost expulzat si incarcerat in Romania.

Ion si Vasile Balint, alias Nutu si Sile Camataru, sunt cei mai importanti lideri ai lumii interlope, care "s-au ridicat" dupa arestarea lui Fane Spoitoru. Ei au fost arestati in 2004, in cadrul unei actiuni de "curatare" a Bucurestiului. Se spune ca ii amenintau pe debitori cu cei trei lei pe care ii tineau la o ferma de la marginea Capitalei. In tinerete, prin 1988, de numele fratilor Camataru se leaga mai multe spargeri date in Bucuresti. Au fost eliberati prin decrete prezindentiale din puscarie, in 1990. Apoi au inceput sa se specializeze pe infractiuni de santaj, proxenetism, inselaciune, taxa de protectie si camatarie. Sile Camataru a fost condamnat in 2012, de magistratii Instantei Supreme, la 13 ani, de inchisoare pentru fapte de proxenetism, santaj, constituire de grup de crima organizata.

Sergiu Bahaian, supranumit "calaul de boschetari", a fost acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, din care mai faceau parte 14 persoane, printre care si Edward Marian Marculescu si Dan Negureanu. Bahaian si ceilalti membri ai gruparii au fost judecati in acest dosar pentru ca au inselat 35 de firme si au produs fraude de peste doua milioane de euro. Bahaian era capul unui grup infractional organizat din care faceau parte mai multe persoane. Acestia obtineau foloase materiale in mod ilicit prin fraudarea mai multor societati comerciale, cu ocazia incheierii si executarii unor contracte, prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fara acoperire, in numele unor societati fictive.

Sergiu Bahaian si asociatii sai deschideau firmele pe numele unor persoane fara adapost, pe care apoi le ucideau fara mila. Sergiu Bahaian a fost arestat in ianuarie 2010, fiind acuzat de omor. Acuzatia de instigare la omor a fost formulata pentru uciderea lui Petrica Captalan si a lui Ionel Ulezu. Acestia au fost ucisi in anul 2008. Petrica Captalan a fost lovit in cap cu o bata. Cadavrul sau a fost ingropat, iar deasupra gropii a fost turnata o placa de beton. Ionel Ulezu a fost ucis in acelasi an, fiind ingropat de viu, dupa ce ar fi fost sedat. Dupa aceeasi metoda, deasupra gropii a fost turnata o placa de beton, pe care, ulterior, a fost construit un WC. Intr-un alt dosar, Bahaian este acuzat si de instigare la omor calificat, inselaciune, fals in inscrisuri si fals privind identitatea, fapte comise intre anii 2006 si 2007. Acesta ar fi inselat sase societati de leasing cu peste 500.000 de euro si 340.000 de lei.

Gheorghe Mararu, seful unui clan mafiot, cunoscut camatar si traficant de masini de lux, a fost executat, iar fratele lui a fost ranit grav. Sapte gloante au pornit inspre ei si i-au ciuruit. Primul a fost resuscitat pe asfalt, in vazul lumii si al partenerei de viata. Cel care a scapat este pazit acum de autoritati la spital. Cafeneaua in care a avut loc atacul arata infricosator. Peretii erau plini de sange, mesele au fost rasturnate, iar pardoseala este plina de cioburi. Cinci gloante, dintre care trei in zona inimii, s-au infipt in Gheorghe Mararu. Innebuniti, clientii au fugit si au dat alarma.

Ajunsi de urgenta, medicii au fost nevoiti sa-l scoata pe ranit din local, pentru ca spatiul era foarte stramt, si sa-l resusciteze afara, pe asfalt. In stare de soc, iubita barbatului plangea ghemuita la picioarele lui. Cristian Chilat, zis si Falau, cel care l-a impuscat mortal pe interlopul din Piatra Neamt, a fost condamnat la 19 ani de inchisoare. Pe langa pedeapsa, Falau mai are de achitat peste un milion de euro despagubiri pentru familia victimei.

In octombrie 2019, scandalul dintre cele doua clanuri de proxeneti care s-au luptat in Piata Constitutiei, care a dus la uciderea unei persoane, a plecat de la o femeie, potrivit primelor date din ancheta. E vorba despre o reglare de conturi care a avut loc fix in centrul Capitalei, in fata Palatului Parlamentului si in apropierea unor institutii de forta: Parchetul General, Ministerul Justitiei, SRI si Politia Locala Bucuresti. Totul a pornit de la neintelegeri intre liderul unei grupari din Sectorul 5, Ionut Mirea, zis Boxerul, si Ion Alexandru, zis Alex Barbaro, cel care controleaza o alta grupare interlopa din zona Tei-Doamna Ghica (Sectorul 2).

Ultimul scandal legat de familiile de interlopi din Romania se leaga de uciderea lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, ucis pe 4 august 2020, pe o strada din cartierul bucurestean Giulesti, unde venise pentru a asista la o partida de barbut. El a fost omorat de un rival din clanul Rinu. Persoana acuzata de crima a fost arestata. In acelasi timp, si rudele lui Emi Pian au fost anchetate pentru tentativa de omor, dupa ce au incercat sa-l ucida pe cel care le-a ucis liderul. In urma acestui scandal, seful Politiei Romane si-a dat demisia.