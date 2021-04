Ministrul Adrian Oros falimentează industria piscicolă din Deltă, sărăcind populația locală în favoarea peștelui din import, mai prost și mai scump!

Asiatam la o decizie scandaloasa a ministrului Agriculturii, care va avea consecinte grave cat de curand si care defavorizeaza total industria exploatarii piscicole din tara noastra. Practic, in urma hotararii lui Adrian Oros, șansa cetatenilor să mai mănânce un peste autentic este aproape zero, favorizand astfel pestele de la import, care sa invadeze pietele, un peste mai slab calitativ si mult mai scump.

In 25 martie 2021 a dat dispoziție celor doi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) de la "Casa Unirea" - Casa Română de Comerț Agroalimentar, Gheorghe Ștefan si Aurel Simion, să închidă punctele de lucru de la Tulcea si Chilia aparținând Bursei de Pește. Hotărârea cu privire la acest fapt este nr. 22 din 25.03.2021 si este semnata de cei doi secretari de stat. In acest fel, ministrul Agriculturii renunță la cea mai bună sursă a consumatorului român pește românesc în viitorul apropiat.

Această decizie a MADR fixează si mai mult o balanță comercială dezechilibrată în ceea ce privește peștele. Cei nouă angajați au fost disponibilizați din cauză că MADR, de fapt ministrul Agriculturii Adrian Oros, nu dorește să fie realizate o serie de minime investiții și sa fie demarată activitatea propriu-zisa de comerț cu pește. "Casa Unirea" dispune de fondurile necesare pentru investițiile la Bursa de Pește, însă îi lipsește tocmai sprijinul ministrului Oros, care este cel putin straniu, intrucat actioneaza impotriva intereselor economice nationale.

Obiectivul de investiţii al "Bursei de Peşte" - asa cum a fost el gandit inca de la inceput - ar fi reprezintat "un element important pentru desfăşurarea activităţii cu specific pescăresc, fiind parte a infrastructurii primare a acestui sector.", după cum se specifică in chiar documentatia de functionare. Realizarea proiectului a fost necesară pentru ca prin intermediul său să fie licitată şi comercializată oferta de produse pescăreşti obţinută preponderent din pescuitul comercial desfăşurat în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD), implicit, pentru a crea o piaţă concurenţială funcţională, care să permită asociaţiilor de pescari şi pescarilor să obţină cele mai bune preţuri de vânzare.

Bursa de pește Tulcea a fost preluată în administrare de SN "Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea S.A." - infiintata la finele anului 2018 - cu puncte de lucru la Tulcea si Chilia, în scopul realizării obiectivului central al proiectului și anume "crearea unui mecanism economic de tip bursă capabil să tranzacționeze pește și produse pescărești rezultate din activitatea de pescuit comercial și acvacultură din Delta Dunării, Marea Neagră și pescuitul costier". Fireste ca acest proiect ar fi dus si la relansarea economica in zona Deltei si la bunastarea populatiei din aceasta regiune, populatie cu nivel de trai minim care, dupa "eforturile" ministrului va ajunge si mai saracă.